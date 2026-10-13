„Teď potřebujeme, aby lidé přišli. Bude to těžší, protože už nedostanou do schránky žádné volební lístky, ale musejí aktivně přijít do volební místnosti,“ naznačil lidovec Bazala. „To je nejistota, takže všichni začínáme zase od nuly. Druhé kolo je v tomto zrádné.“
V prvním kole jste získal 47,81 % hlasů. Nemrzí vás, že jste nepostoupil rovnou?
Mrzí. Všichni mě hecovali, že by to mohlo vyjít. Trochu mne na tu situaci navodili, proč to nepřiznat. Ale držel jsem se při zemi, protože můžete mít předpoklady, ale dokud nejsou výsledky, tak nevíte, jak to je. V jednu dobu jsem měl 53 procent hlasů, ale to byly sečtené menší obce, ve větších už se to začalo vyrovnávat. Když bylo sečtených asi 70 procent a byl jsem pod 50 procenty, tušili jsme, že to nevyjde. Ale moc si podpory a důvěry lidí vážím.
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Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky
Vnímáte jako výhodu, že už vás lidé jako senátora znají?
Myslím, že to bylo zásadní. Mám za sebou 20 let v komunální politice, 14 let na radnici ve Starém Městě, kde jsem měl velkou podporu. Jako jeden z mála starostů v Senátu jsem se vzdal této funkce dobrovolně a naznačil jsem, že nemíním kumulovat funkce. A také je za mnou snad vidět dlouhodobá práce ve veřejném prostoru. To bylo asi rozhodující. Navíc jsem posledních šest let hodně jezdil po celém regionu. S čistým svědomím můžu říct, že to nebyla jen otázka měsíce před senátorskou kampaní.
Volby 2026 OBRAZEM
Znáte svého protikandidáta?
Upřímně musím říct, že jeho jméno jsem slyšel poprvé až na začátku roku, kdy se chystali kandidáti. Už vím, že pracuje jako záchranář, což považuji za bohulibou činnost, které si velmi vážím. Také vím, že je v současné době radním města. Je to slušný člověk, jeho syn byl dokonce u mne na stáži v Senátu spolu s dalšími studenty. Myslím, že kromě jiného je pan Vašica také vedoucím plaveckého oddílu v Uherském Hradišti, to je také záslužná práce. Potkali jsme se, podali jsme si ruce a vyjádřili naději na slušnou kampaň. To se také potvrdilo, nejsme konfliktní.
Proti sobě máte kandidáta za ANO, můžete kvůli tomu posbírat i hlasy proti Andreji Babišovi?
Myslím, že ano. Kandiduji s podporou čtyř politických stran, které jsou v opozici, takže to mohou být i protestní hlasy.
Na co se budete soustředit v tomto týdnu?
My jsme nelenili a dopředu jsme si nachystali druhé kolo. Máme plakáty, banery, budeme roznášet do schránek volební materiály.
Bude hrát roli, že lidovečtí voliči k volbám zodpovědně chodí?
Asi ano. Někteří lidovečtí kandidáti mají takovou zkušenost. Ale také to nemusí stačit. Budu potřebovat hlasy všech, kteří mi podporu vyslovili.
Jaké téma chcete v Senátu řešit, pokud znovu uspějete?
Chtěl bych dál pokračovat ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Jednu dobu jsem byl jejím místopředsedou. Je to moje nejbližší problematika, týká se obcí a měst, regionů, územního plánování, životního prostředí. A také jsem pracoval v podvýboru pro zemědělství, kde jsem byl předsedou. Tam bych se zabýval problematikou propachtované půdy, připravuje se k tomu zákon, ale stále je v rovině diskuse.