Nabízím energii a nový přístup, budu mezi lidmi, říká uchazeč o Senát Hájek

Oldřich Hájek (ANO) postoupil z prvního místa do druhého kola senátních voleb na Zlínsku a Uherskohradišťsku. (21. září 2024) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Oldřich Hájek v rozhovoru před druhým kolem voleb mluví o potřebě kontaktní kampaně, důležitosti zachování babyboxů nebo o nové energii, kterou by jako senátor přinesl.

„Chtěl bych velmi poděkovat za opravdu velkou podporu v prvním kole. Tato skutečnost mě naplňuje optimismem. Na straně druhé chci zbývající hodiny do otevření volebních místností využít do maxima a potvrdit výsledek kola prvního,“ plánoval Hájek v rozhovoru pro MF DNES.

Jakou kampaň teď zvolíte?

Zcela rozhodně se chci zaměřit na kontaktní kampaň. Potkat se v našich městech a vesnicích s co nejvíce lidmi a diskutovat jejich problémy a otázky. Chci být senátorem, který je občanům v regionu skutečným partnerem.

Už jste oslovil kvůli podpoře neúspěšné protikandidáty?

Raději bych volil slovo spolukandidáty, protože zde všichni žijeme a pracujeme. Naše programy jsou si obecně velmi blízké a všichni kandidáti máme zájem na tom, aby náš region prosperoval. V neděli jsem bilancoval, oslovení dalších kandidátů pro případnou podporu plánuji v dalších dnech.

Jste jediným kandidátem hnutí ANO, který se utká s lidoveckým protivníkem. Navíc v obvodu, který je tradiční baštou lidovců. Očekáváte, že skutečně přesvědčíte své voliče, aby přišli k urnám?

Toto je těžká otázka, na kterou se samozřejmě v současné době maximálně soustředíme. Pokusíme se je motivovat všemi formami propagace. To, jestli naše formy zaberou, uvidíme již velmi brzy.

V čem si myslíte, že jste lepší než váš protikandidát?

Určitě mohu nabídnout energii a nový, odlišný přístup při výkonu senátního mandátu. Chci být občanům našeho kraje skutečným partnerem. Komunikace, podpora, partnerství, aktivita, odbornost a energie jsou témata a mé silné stránky, které mohu nabídnout.

Jakou nejdůležitější věc ze svého programu byste v Senátu chtěl prosadit?

Vybrat jedno téma z mého ekonomického programu je velmi náročné, protože jsem během kampaně představil celou řadu oblastí, které byly všechny neméně důležité. Ale mám-li vybrat jedno nej, tak za mě je to určitě podpora zachování existence babyboxů v České republice. Bohužel, výbor pro práva dětí OSN neustále iniciuje jejich zrušení. Za devatenáct let existence babyboxy zachránily na 260 lidských životů. A v tomto kontextu je to pro mě téma naprosto nejvyšší.

Ve kterém senátním výboru byste případně chtěl pracovat?

V senátní kampani jsem se představil jako ekonom a včelař, což mě maximálně charakterizuje. Proto bych v případě úspěchu měl zájem působit ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Jste děkanem fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií soukromé vysoké školy v Uherském Hradišti. V médiích se objevila informace, že na této vysoké škole získali titul někteří poslanci vašeho hnutí ANO. Je to podle vás v pořádku?

Předně chci říci, že uvedený článek považuji za zcela účelově stylizovaný s cílem mě před volbami poškodit a vzbudit pochybné otázky o vzdělávací instituci, kterou reprezentuji. Zdůrazňuji, že studia všech studentů probíhají řádně v souladu s udělenou akreditací a studijním plánem. Studia předmětných poslanců hnutí ANO proběhla řádně, složili předepsané zkoušky a obhájili diplomovou práci. Nerozumím tedy dotazu, proč by uvedené nemělo být v pořádku. Vše je v naprostém pořádku.