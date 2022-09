S regionem jsme v kontaktu, tvrdí přespolní uchazečky o Senát na Kroměřížsku

Oběma uchazečkám MF DNES položila shodné otázky týkající se důležitých témat veřejného dění.

Není překážkou, že nebydlíte přímo na Kroměřížsku?

Pluhařová: Bydlím sice ve Zlíně, ale nejenže denně jezdím do Holešova do zaměstnání, ale v regionu se pohybuji i v rámci volného času. Takže s místními lidmi jsem v kontaktu téměř pořád. Senátorskou kancelář budu mít také zcela jistě v rámci volebního okrsku Kroměříž. Nemám tedy obavy, že by mne lidé nemohli osobně kontaktovat či se se mnou setkat.



Zwyrtek Hamplová: Není. Kroměřížsko detailně znám za roky práce zde pro desítky obcí a měst a taky sem jezdívám od dětství. Kdybych byla senátorkou, budu tu mít dokonce kancelář, kde by stále byla asistentka a já každý týden, a dokonce mám dohodnuté i přechodné bydlení, kdyby bylo třeba tu být víc.

Jak by měl stát zastropovat ceny elektřiny a plynu?

Pluhařová: Tento dotaz by měl směřovat spíše na ekonomické týmy na ministerstvech, kteří disponují souhrnnými podklady potřebnými k propočtu nákladů a výnosů. Sleva by však měla být financována z prostředků vybraných formou speciální daně zejména z energetického sektoru.



Zwyrtek Hamplová: Zastropování cen dlouhodobě nic neřeší. U nás musí přijít řešení komplexní, založené zaprvé na tom, že jsme největší výrobci elektřiny, a nemá logiku kupovat si ji zpět za burzovní ceny, a zadruhé na pragmatické úvaze, že nebudeme z důvodu politických gest nakupovat plyn přes překupníky.

Podpořila byste referendum o vystoupení z Evropské unie?

Pluhařová: Ne. Vystoupení z EU by pro nás znamenalo zdražení cen, ztížení pracovního uplatnění v zahraničí a omezený přístup k evropským dotacím.

Zwyrtek Hamplová: Podle mého názoru se EU rozpadne sama a nebude to dlouho trvat. Stal se z ní totiž úřednický moloch, který tak moc diktuje namísto spolupráce, že to jinak ani dopadnout nemůže.

Senátní volby

na Kroměřížsku První kolo vyhrála ředitelka průmyslové zóny v Holešově Lucie Pluhařová z ANO, která získala 20,95 % hlasů. Do druhého kola s ní postoupila nezávislá právnička Jana Zwyrtek Hamplová, jež dostala

18,87 % hlasů. Mezi vyřazenými byla i dosavadní senátorka Šárka Jelínková z KDU-ČSL. Volební účast dosáhla 47,86.

Jste pro přijetí zákona, který zrychlí výstavbu dálnic a omezí práva ekologických aktivistů?

Pluhařová: Jednoznačně ano. Například výstavba dálnice D49, která má za cíl nejen ulehčit místní dopravě, ale také pozvednout ekonomiku celého regionu, byla dlouhou dobu zastavena právě díky nesmyslným námitkám spolků a kraj tak za celou tu dobu přišel o nemalé finanční prostředky.

Zwyrtek Hamplová: Chce to jiný režim zakázek a aktivistům nemůže procházet všechno. Ony zákony bych uměla na půdě Senátu přepsat a s kolegy navrhnout v novém znění. Znám to totiž z praxe.

Souhlasila byste s manželstvím pro všechny?

Pluhařová: Souhlasím se zrovnoprávněním vztahů, a tudíž i s manželstvím pro všechny. Myslím, že když si někdo vybere životního partnera, chce s ním žít v trvalém svazku, potom má mít stejná práva (a logicky i povinnosti).



Zwyrtek Hamplová: Souhlasím s registrovanými partnerstvími, aby mohli mít stejnopohlavní páry společný majetek apod. Manželství jako takové považuji za vztah muže a ženy, protože jde hodně o rodičovství a zájem dětí musí být na prvním místě.

Zrušila byste sankce vůči Rusku kvůli válce na Ukrajině?

Pluhařová: Ne, s válkou nesouhlasím. Za důležité považuji nastavení blokačních opatření, která zapříčiní rapidní snížení příjmů Ruska.



Zwyrtek Hamplová: Sankce vůči Rusku jsou jen gesto. Rusku neubližují, zato více ubližují vyhlašovatelům. Cítíme to každým měsícem. Údajné sankce jsou vyhlašovány tak, jako by plyn proudil od nás do Ruska, nebo jako bychom my ten plyn nepotřebovali.

Jste pro přímou volbu starostů?

Pluhařová: Tato úvaha není úplně od věci, ale muselo by dojít k celkové úpravě obecního zřízení. Samotná přímá volba starosty bez dalších změn v rozdělení kompetencí nedává smysl.



Zwyrtek Hamplová: Přímá volba starostů nic neřeší. Jsem pro přímou volbu všech zastupitelů. Aby se zastupitelstvo poskládalo z kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, ne poměrně podle stran.

Zavedla byste zpátky elektronickou evidenci tržeb (EET)?

Pluhařová: Ano. EET pomáhalo narovnat podnikatelské prostředí, tedy zajistit stejné podmínky pro všechny.

Zwyrtek Hamplová: Ne. Osobně bych přehodnotila i systém DPH. Ale to by bylo větší téma – opět mám na ekonomiku kolem sebe odborníky z praxe.

Co nejvíce oceňujete na vaší soupeřce?

Pluhařová: Svou soupeřku osobně neznám, navíc nepovažuji za zdvořilé ji jakkoli hodnotit.

Zwyrtek Hamplová: Že kampaň byla korektní. Jinak se přiznám, že o ní moc nevím, mimo to, že je mladší než já (úsměv), ve veřejném prostoru se asi doposud nepohybovala, je z podnikatelského sektoru, jsou tam nějaké aktivity s krajem, kde je pan hejtman také z ANO, a viděla jsem nějaké její fotografie s Andrejem Babišem.