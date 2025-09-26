„Takový výsledek je v našich poměrech vzácný, protože Češi mají tendenci spíše vyrovnávat, než dávat velkým subjektům další hlasy,“ říká Radek Vondráček.
Pokud byste volby vyhráli, stáli byste o koaliční spolupráci s SPD, Stačilo!, nebo jinými subjekty?
Řešme to, až bude po volbách. Nevíme, kdo se tam přesně dostane, bude se kroužkovat.
Tak jinak, je pro ANO přijatelná spolupráce se stranami, které mají jiný názor na tak zásadní věci, jako je odchod z Evropské unie či NATO?
Toto je předvolební past ze strany koalice SPOLU a hnutí STAN, že nás tlačí ke spolupráci se stranami, které to prosazují, přitom sami s námi vylučují kontakt. To se chystají na předčasné volby? My nepreferujeme nikoho, ale neumím si představit spolupráci se Stačilo!
Ale i SPD chce referendum o setrvání v EU a NATO.
Takové věci nikdy nepodpoříme. A když budeme dost silní, prosadíme náš program. Snad najdeme i podporou pro jednobarevnou vládu ANO. To jsou však jen spekulace.
Radek Vondráček
Narodil se v roce 1973 v Kroměříži. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má svoji advokátní kancelář Vondráček & Opatrný.
V roce 2013 se stal poslancem za hnutí ANO, v letech 2017–2021 byl předsedou Poslanecké sněmovny a nyní je předsedou ústavně-právního výboru. Působí jako zastupitel v Kroměříži, kde v letech 2014–2017 dělal i místostarostu, a ve Zlínském kraji. Je také místopředsedou hnutí ANO.
V programu však máte zavedení celostátního referenda.
Chceme referendum, protože v našem systému chybí ústavní zákon o celostátním referendu. Ale za této situace nedává z hlediska zdravého rozumu hlasování o vystoupení z NATO a Evropské unie smysl. Myslím si, že NATO se po incidentu v Polsku osvědčilo. A poslední vystoupení Tomia Okamury už jsou trochu rozpačitá. Oni už asi vnitřně vědí, že to není chytré. Mají to jen jako volební tahák.
Nicméně k Evropské unii jste kritičtí a jste v europarlamentu ve frakci Patrioti s Robertem Ficem a Viktorem Orbánem.
Musíme změnit fungování Evropské unie zevnitř. Do Evropské rady musíme poslat jiného našeho zástupce. Musíme tam chodit vzpřímení, ne v předklonu.
Spekuluje se i o možné povolební spolupráci hnutí ANO a STAN. Je to reálné?
Bavíme se v době, kdy začal soud řešit kauzu Dozimetr, což je problém vedení STAN. Tím pádem jsou pro koalice nepoužitelní. Můžu to vyloučit. STAN vnímám jako subjekt, který má s organizovaným zločinem propojené vedení, ale na regionální úrovni je spousta poctivých starostů, kteří jsou až zneužíváni. My máme koneckonců na kraji koalici se STAN a funguje.
Jak pravděpodobné je, že se po vítězství ANO stanete ministrem?
Zatím jsem stínový ministr spravedlnosti. Co bude po volbách, to nevím.
A byl byste raději ministr spravedlnosti, protože jste právník a předseda ústavně-právního výboru, nebo zahraničních věcí, protože jste i místopředseda zahraničního výboru?
Oba resorty mě zajímají. Jako právník mám ke spravedlnosti blízko, zahraniční politika mě ale zajímá řadu let. Tuto zemi jsem už dříve reprezentoval jako předseda Sněmovny, v zastoupení prezidenta Miloše Zemana jsem se účastnil i prezidentských setkání. Geopolitická situace ve světě se mění, což má a bude mít přímý vliv na to, jak se žije v Česku.
Pokud byste obsadil resort zahraniční, nebyl byste ale upozaděný premiérem Andrejem Babišem, který by chtěl zahraniční politiku řešit sám?
Zahraniční politiku vytváří vláda v čele s premiérem, ministr zahraniční věcí ji jen realizuje. Tak je to nastaveno. Agenda Evropské unie je také premiéra. Ministr zahraničí nedělá nějakou svoji nezávislou politiku.
Několik politiků ze Zlínského kraje bylo už ministry. Pokud by to opět nastalo, bylo by to pro region v něčem přínosné?
Když jsem byl předseda Poslanecké sněmovny, nevynechal jsem jedinou příležitost, abych zdůraznil, že jsem ze Zlínského kraje. I myšlenkové nastavení mám „naše“. Je dobré, když jsou zástupci regionu ve vysokých pozicích na celostátní úrovni, protože jsou více slyšet. Hlavně ale budu poslanec.
To je podstatnější?
Při tvorbě zákonů je důležité být součástí legislativního procesu. Dlouho se bavíme o rozpočtovém určení daní, ve kterém je Zlínský kraj upozaďovaný, má menší koeficient a méně peněz. To by se mělo změnit a to můžu jako poslanec ovlivňovat. Budu hlasovat pro takovou variantu změny zákona, aby na tom byl kraj co nejlépe. Minulá vláda ho neschválila a legislativní proces se bude opět rozbíhat.
V programu ANO zmiňujete dálnice D3, D35 a D52, ale už ne D49, která přitom stále není dostavěná ani do Fryštáku. Proč tam schází?
Dálnice D49 je dlouhodobě prioritní stavbou státu, jenom to možná není v našem programu tak zdůrazněno. Každopádně doufáme, že se dálnice do Fryštáku brzy otevře a lidé v Martinicích a okolních obcích si oddechnou.
Co Zlínský kraj potřebuje a vy můžete přímo ovlivnit?
Řekl bych to tak: buď stát dá Zlínskému kraji finanční prostředky přes rozpočtové určení daní, nebo musíme chtít, aby tady investoval. Zvažuje se například rozšíření Univerzity Tomáše Bati. Jako kraj chceme podporovat nové studijní obory, nedávno jsme v krajském zastupitelstvu schvalovali obor zdravotnický záchranář. Chceme také rozšiřovat zlínskou Baťovu nemocnici. Potřebujeme, aby tady studovali mladí lidé nejen z našeho kraje a potřebujeme je tady udržet. Jsme kraj s nejstarším obyvatelstvem a demografické předpovědi nejsou dobré. Potřebujeme prostředky na rozvoj.
V programu máte spoustu věcí, které budou stát obrovské peníze. Kde na to chcete vzít?
Bez nástupního platu kolem 50 tisíc korun pro hasiče, vězeňskou službu či policii to lidé dělat nebudou. Všechny bezpečnostní sbory musíme zaplatit, abychom tam měli kvalitní lidi. Stát na to musí najít prostředky. Vidíme, že je velká rezerva v ekonomickém růstu. Jedno procento růstu HDP znamená 20 miliard korun do rozpočtu navíc. Říkáme také dlouhodobě, že je tady šedá ekonomika ve výši jeden bilion korun.
Bilion z šedé ekonomiky někteří politici považují za hoax a tvrdí, že to není možné.
To není hoax, to je odhad velikosti šedé ekonomiky v Česku. Nikdo nikdy neřekl, že chceme z šedé ekonomiky získat bilion. To se jen zase pár novinářů snažilo chytat našeho předsedu za slovíčka a dělat senzaci. Správnými opatřeními ovšem lze ze šedé ekonomiky získat pro stát několik desítek miliard.
Počítáte také se zavedením EET 2. 0, i když první verzi řada lidí kritizovala?
Máme zpětnou vazbu od různých subjektů a myslím si, že jsme se poučili. Bude to jednodušší a uživatelsky vstřícnější. A chceme také například legalizovat spropitné, které bude pro číšníky čistým příjmem. To není populismus, ale promyšlený krok, jak zaměstnancům v gastronomii pomoci. Lépe pak třeba dosáhnou i na hypotéku, když budou mít vyšší legální příjem.