Nevedeme vulgární kampaň, míní lídr hnutí ANO Radek Vondráček

Jak došlo k tomu, že jste se stal lídrem krajské kandidátky ANO?

Na rovinu přiznám, že jsem si o nominaci řekl. Odpovídá to i mojí pozici předsedy Poslanecké sněmovny. Celkově jsem s naší krajskou kandidátkou spokojený, podle mě je nejsilnější, jakou jsme kdy poskládali. Máme tam hejtmana, primátora, starosty, místostarosty a všichni jsou členové ANO.



Poprvé jste do Sněmovny kandidoval v roce 2013. Zapochyboval jste někdy od té doby, zda to, co v politice děláte, je správné?

Zažil jsem nejrůznější okamžiky, které s sebou politika přináší. Spousta negativní energie, útoky na sociálních sítích, které se projeví i v osobní rovině či ve vašem rodném městě. Ale pořád mi ta práce dává smysl, a když dotáhnu do konce nějaký úkol, hned se objeví další. To mě baví. A letos mám obzvláště velkou motivaci, abychom volby vyhráli.

Radek Vondráček Narodil se v roce 1973 v Kroměříži. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má svoji advokátní kancelář Vondráček & Opatrný. V roce 2013 se stal poslancem za hnutí ANO, od listopadu 2017 je předsedou Poslanecké sněmovny. V letech 2014–17 byl zastupitelem a místostarostou Kroměříže. Je také místopředsedou hnutí ANO.

Jak to myslíte?

Kandiduji za hnutí, jehož voliči nepíší vulgární vzkazy na internetu, nechodí jiným stranám narušovat mítinky, nikoho fyzicky nenapadají a po nikom neházejí vajíčka. Děláme pozitivní kampaň, ve které představujeme naše myšlenky a řešení. Druhá strana má jiný přístup.

Počkejte, vždyť Andrej Babiš se v podstatě neustále naváží do opozice a kampaň ANO působí velmi agresivně.

Někdy je možná konfrontační, ale rozhodně není vulgární. Na rozdíl od konkurence, mám s tím osobní zkušenosti. Jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a ti lidé, kteří se neštítí zviditelňovat přes syna pana Babiše a zneužívat premiérovy rodinné vztahy, neuspějí.

Nejsou příkopy z obou stran vyhloubené až příliš?

Nemyslím si, že z obou stran. Vidím to i ve Sněmovně, kde Andrej Babiš není ten, kdo útočí jako první. Jako silná osobnost pak reaguje po svém.

ANO je vnímáno dvěma způsoby: někdo vás volí všem kauzám navzdory a Babiše zbožňuje, pro jiné jste ztělesněním propojení politiky a soukromého byznysu. O čem to svědčí?

Je to výsledek několikaleté propagandistické práce některých opozičních stran. Například já nemám s Agrofertem nic společného, a přesto mě kvůli tomu neustále někdo napadá. Máme nezávislé ministry nestraníky, svoje hejtmany a primátory, vyhráváme volby na celostátní, krajské i komunální úrovni. Jsme autentické hnutí, které má širokou podporu. A to řadě lidí vadí.

Oddychl jste si, že se volby neodehrávají v době, kdy koronavirová pandemie zuřila naplno a vám klesaly preference?

Myslím, že si ulevili všichni normální a slušní lidé. Dělat z covidu politiku je špatně, bohužel se u nás nepodařilo najít konsenzus mezi vládou a opozicí, že by se tohle téma z kampaně vynechalo. Je to prohra nás všech, kvůli zdraví se nemá politikařit. Jenže pro někoho to bylo příliš lákavé nutkání.

Je přece legitimní ptát se, zda koalice ANO a ČSSD zvládla pandemii, ne?

Žádná vláda na světě ji nezvládla stoprocentně a ta naše není výjimkou. Mohlo to být lepší a staly se chyby, ale máme možnost srovnání s jinými zeměmi a myslím, že jsme obstáli. A to nekomentuji některá účelově používaná čísla, která opozice používala a používá.

Rozhovory s lídry MF DNES přinesla rozhovory s lídry stran a hnutí, které v říjnových volbách usilují ve Zlínském kraji o křesla v Poslanecké sněmovně. Jejich pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, jež v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění. Dnešním rozhovorem seriál končí.

S kým byste chtěl vládnout po volbách?

Něco negativního najdete na každém, favorita tam nemám. Podle mě si mnozí lidé pořád neuvědomují, že do koalice se nejdete kamarádit, ale jdete spravovat zemi. Jednat budeme se všemi a budeme se snažit najít společné národní zájmy.

Budete hodně fandit ČSSD a KSČM, aby se do Sněmovny dostaly?

Fandím jenom hnutí ANO. (úsměv) Opravdu těžko předjímat, ani nevím, jak velké budou poslanecké kluby jednotlivých stran, které jsou v opozičních koalicích. Pokud vyhrajeme, budeme si zvát ostatní strany podle volebního výsledku. Málokdo si uvědomuje riziko předčasných voleb, které hrozí, kdybychom se nedohodli.

Co je pro vás hlavní téma voleb?

Dali jsme zemi politickou stabilitu, jaká tady dlouho nebyla, vzpomeňte si, jak se tady dříve pořád střídali premiéři a padaly vlády. V Evropské unii hodláme dále hájit naše národní zájmy tak urputně jako dosud, Andrej Babiš je na jednání Evropské rady velmi aktivní. Chceme zvýšit investice do dopravy nebo školství a také se postarat o naše seniory. Třicet let se to zanedbávalo a je na nás, abychom jim teď zajistili důstojný život.

A co byste chtěl jako poslanec zlepšit ve Zlínském kraji?

Pořád máme jako příhraniční region problém s tím, že tady není dobudovaná dopravní infrastruktura, a je povinností nás, všech poslanců ze Zlínského kraje, abychom to změnili. Jsem rád, že jsme v polovině září ve Sněmovně schválili novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, díky čemuž už nebude třeba opakovaně dělat řízení EIA. Pomůže to například dálnici D49. Navíc lepší dopravní dostupnost sem přinese další investice do podnikatelského prostředí a vytvoří nová pracovní místa.