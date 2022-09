Udržet mladé a zmenšit památkovou zónu plánuje hnutí Rozhýbejme Zlín

„Zlín nemá být známý jen lihovými nebo korupčními kauzami, ale svojí architekturou, zelení, sportem. Voleb se účastním jako nestraník, zajímá mě hlavně komunální politika a oceňuji, že nikdo z Prahy nám neříká, co máme a nemáme dělat,“ říká Jahodová.

Co je pro vás klíčová věc, kterou chcete ve Zlíně změnit?

Hodně nás trápí odliv obyvatel a mladých lidí. Chceme jim nabídnout lepší dopravní infrastrukturu, bydlení, vzdělávání a kulturu. Máme tady univerzitu, ale otázkou je, kolik studentů ve Zlíně po absolvování zůstává. Na kandidátce máme i několik hodně mladých lidí z gymnázia na Lesní čtvrti, které politika zajímá a mluví s námi o tom, co jim ve městě schází a co by se mělo změnit.

Předvolební rozhovory MF DNES přináší před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně. Pavla Jahodová (Rozhýbejme Zlín) následovat budou: Jiří Robenek (Piráti) Pavel Sekula (SPD) Čestmír Vančura (Zlín 21) Tomáš Goláň (ODS) Kateřina Francová (STAN) Vojtěch Volf (KDU-ČSL) Jiří Korec (ANO) Pozn.: Vybrány byly strany a hnutí, které jsou zastoupené ve Sněmovně či ve zlínském zastupitelstvu.

Máte konkrétní příklad?

Třeba jim, ale i starším lidem, schází lepší kulturní vyžití, ve Zlíně se moc nemají večer kde bavit nebo scházet. Není tady ani žádný pořádný klub. Když se člověk podívá do Uherského Hradiště, přijde mi, že tam je nabídka zábavy daleko lepší, a to je přitom třikrát menší město. Zlín je už od éry Tomáše Bati město práce a kultura tady nebyla silně zakořeněná, i folklor je implementovaný odjinud.

V programu máte záměr na „vybudování nového univerzitního kampusu Svah“, o co se jedná?

Jde o podnikatelský záměr pana Ivo Valenty, který jej chystá v areálu lyžařského svahu. Líbí se nám a myslím, že by mohl pomoci vyřešit problémy s ubytováním studentů. Město ho může podpořit tím, že mu nebude legislativně nijak bránit. Takových podnikatelů bychom rádi podpořili víc.

Zaujal mě váš slib, že vybudujete tržiště pro drobné prodejce v místních částech, poutě, jarmarky a farmářské trhy. Byl by o ně zájem, když město opravuje tržiště Pod kaštany?

Ano, máme i odezvy obyvatel z místních částí. Ne všichni se do centra dostanou a ocenili by, kdyby si mohli nakoupit například místní potraviny blízko svého bydliště. Zájem prodejců musíme zjistit, ale je plno drobných zemědělců v okrajových částech Zlína, kteří pěstují na menší ploše a nebudou prodávat na centrálním tržišti, protože nájem je tam pro ně vysoký.

„Každý občan musí mít možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště či zaměstnání.“ To si moc neumím představit pro lidi, kteří bydlí na Jižních Svazích, kde místa pro auta nejsou a ani je už prakticky není kde stavět.

Věřím, že všechny strany, které ve volbách kandidují, chtějí postavit více parkovacích míst. Hodně by se měla řešit druhá etapa Jižních Svahů, zejména lokality Hony a Podlesí. Vidím to i ze své praxe realitní makléřky, je složité tam prodat či pronajmout byt, protože parkování je obrovský problém.

Dobře, ale co s tím může magistrát dělat?

Pokračovat v budování parkovišť jako nyní, budovat i vícepodlažní a zároveň spolupracovat se soukromými investory. Najdou se určitě investoři, kteří by rádi postavili parkovací domy nebo garáže a pobídka od města by jim pomohla. Do stavebních podmínek u bytových domů by se zároveň měly dávat požadavky na vyšší počet míst pro auta, která musí developer zajistit.

Pavla Jahodová Narodila se ve Zlíně v roce 1974, absolvovala místní Střední ekonomickou školu. Podnikala jako majitelka agentury pořádající kulturní, společenské i vzdělávací akce, posledních šest let se věnuje realitním obchodům pod hlavičkou společnosti NEXT Reality.

Chcete se zasadit o zmenšení plochy a snížení rozsahu regulace městské památkové zóny. To ovšem závisí na památkovém ústavu a radnice nemá nástroj, jak jejich postoj změnit.

Tohle téma se dotýká i oblasti mého povolání, dobře vím, co lidé bydlící v baťovských domcích řeší. Zlín nemá být skanzen, kde budou tyto domky v původní podobě. Ano, závisí to na památkářích, ale město může apelovat, aby svůj postoj přehodnotili, a dávat návrhy na zúžení památkové zóny nebo zjednodušení regulí. Je to náš plán, kterým se chceme zabývat.

V minulých komunálních volbách byl lídrem Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček, nemrzí vás, že jste ho v hnutí neudrželi a nyní kandiduje za STAN?

Rozhodl se tak sám a odešel jako zastupitel jinam, takže to bylo jeho rozhodnutí. Překvapilo mě, že šel do hnutí, jehož členem je zastupitel (Petr Michálek – pozn. red.), který po minulých komunálních volbách zabránil tomu, aby se Rozhýbejme Zlín dostalo do vládnoucí koalice. Ve světle dnešních kauz STAN už je to úsměvné. Nicméně to je dotaz spíše na něj.

Proč už hnutí nepodporuje a nekandiduje za vás Ivo Valenta?

Stáhl se z aktivní politiky. Co vím, nadále podporuje pravicové strany a myšlenky, ale osobně už nechce kandidovat.

Oba byli výraznými tvářemi Rozhýbejme Zlín, nebudou vám chybět? Přece jen na kandidátce jsou prakticky všichni veřejně málo známí lidé.

Jestli nám budou chybět, nebo ne, o tom rozhodnou voliči. Věřím, že i tak jsme poskládali kvalitní tým, ve kterém je dost mladých i aktivních lidí. Cílíme také na prvovoliče, jimž není lhostejné, co se ve Zlíně děje a jak bude město do budoucna vypadat. Jmenujeme se Rozhýbejme Zlín a budeme rádi, když se sloveso „hýbat se“ bude týkat většího počtu obyvatel Zlína.