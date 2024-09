Padesátiletý muž odešel z domova, do práce nedorazil. Pátrá po něm policie

Policie od pátečního večera pátrá po padesátiletém muži z Nivnice na Uherskohradišťsku, který v pátek ráno odešel do práce a od té doby o sobě nedal vědět. Pohřešovaný muž do zaměstnání nedorazil a mobilní telefon nechal doma. Sdělila to policejní mluvčí Monika Kozumplíková.