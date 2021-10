Pirátům chybějí politici, které by lidé znali, míní krajský předseda

„Volali mi kolegové, to ale byly pořád předběžné výsledky,“ popsala Olšáková.

Výsledek ji překvapil, přestože figurovala na čtvrtém místě společné kandidátky koalice Pirátů a Starostů. „Ani předvolební průzkumy nenasvědčovaly tomu, že bych získala mandát,“ zmínila.

Za úspěchem Starostů a nezávislých vidí právě princip, na kterém vznikli. Velká část straníků je skutečně starosty obcí a měst. „Pořád jsme s lidmi v kontaktu, to je naše výhoda. Znají nás,“ uvažuje.



Ve Zlínském kraji ale voliči udělali totéž, co v celé zemi. Kroužkovali. Koalice PirSTAN tak získala dva mandáty, preferenční hlasy je však přidělily pouze Starostům. Dvojice Petr Gazdík a Eliška Olšáková přeskočila lídra kandidátky Františka Elfmarka i trojku Zdeňka Třose (oba Piráti).

„Piráty velmi poškodila dezinformační kampaň vedená proti nim. Něco takového jsem nezažila,“ poznamenala Olšáková. „Neustále jsme vyvraceli tvrzení, že Piráti lidem zdaní majetek a přivedou migranty,“ dodala.

Podobně to vidí i staronový poslanec Gazdík. „Že voliči posunou oblíbeného regionálního politika, to se stávalo, ale tak masivní kroužkování tady ještě nebylo,“ reagoval. „Lidsky mě to mrzí, vůči kolegům z Pirátů to není spravedlivé. Je ale evidentní, že to tak voliči chtěli,“ dodal Gazdík. Spojenectví s Piráty však podle něj nekončí. „Dodržíme veškeré koaliční dohody,“ slíbil.

„Protipirátská kampaň se samozřejmě projevila v procentním výsledku. Ale to, že jsme získali málo mandátů, je hlavně tím, že nemáme kandidáty známé v jednotlivých městech,“ uvedl krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř.

O tom, jak má hnutí Ivana Bartoše pokračovat v budoucnu, se podle něj musí poradit uvnitř. „Výsledek je, jaký je. Musí nastat široká debata a potom uvidíme,“ uvedl.