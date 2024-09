Znalost regionu je moje výhoda, domnívá se obhajující senátor Kunčar

Patrik Kunčar v rozhovoru pro MF DNES mluví o svých zkušenostech z regionu, špatně nastaveném Green Dealu nebo o tom, proč chce oslovit neúspěšné kandidáty z prvního kola.

„Už předem jsem si byl vědom toho, že na mojí straně politického spektra je víc kandidátů a že si budeme brát hlasy. Pokud mě nyní přijdou podpořit voliči Jany Juřenčákové nebo Davida Rumpíka, mám velkou šanci vyhrát,“ říká Kunčar.

Už jste některé protikandidáty kvůli podpoře oslovil?

Většinu. Jana Juřenčáková už mi podporu oficiálně vyjádřila i na sociální síti. David Rumpík zatím váhá, zda někomu podporu vůbec vyjádří, chce zůstat nezávislý. Mluvil jsem také s krajským předsedou STAN Tomášem Chmelou, budou to řešit později.

Jakou kampaň teď zvolíte?

Určitě kontaktní. Vzhledem k ničivým povodním jsme kampaň v minulém týdnu zrušili a raději jsme ušetřené peníze věnovali obětem povodní a sami pomáhali. V tomto týdnu ale už budeme opět v ulicích. Nebudou to mítinky, ale chceme se potkávat s lidmi a mluvit s voliči, kteří nejsou rozhodnutí. Chceme také upozornit na to, že se už tento víkend koná druhé kolo voleb.

V čem si myslíte, že jste lepší než váš protikandidát?

Na rozdíl od něj jsem se zde narodil, žiju tady celý život, mám zde trvalé bydliště. Region a jeho potřeby znám opravdu velmi dobře. Osm let jsem byl také starostou Uherského Brodu, dlouhou řadu let se pravidelně setkávám se starosty obvodu i jeho obyvateli. Myslím, že taková znalost potřeb i mentality může být výhodou.

Vybral byste ze svého programu nejdůležitější věc, kterou chcete v Senátu prosadit?

Podle mě lidi hodně trápí nesmyslně tvrdě nastavený Green Deal a zbytečná byrokracie. Pokud by se podařilo senátním návrhem zákona nastavit rozumnější parametry, tak by to určitě bylo velmi kvitováno. Ale uvědomuju si, že vzhledem ke složitosti procesu a zejména návaznosti na legislativu EU to nebude jednoduché. A velmi nás tady trápí dopravní infrastruktura a nedostavěné dálnice. Budu dělat maximum pro urychlení výstavby a další zjednodušení legislativy.

Máte za sebou osm let v Senátu. Co se vám dosud podařilo?

Po tragické střelbě v Uherském Brodě jsem prosadil změnu legislativy ohledně držení zbraní. A šlo to velmi rychle. Když dnes vznikne podezření na zneužití, může policie okamžitě odebrat zbraně a teprve pak případ posuzovat. To tehdy nebylo. Od té doby se změna už mnohokrát osvědčila. A také se následně zavedly prvosledové policejní hlídky, které jsou dobře vyzbrojené a vycvičené, jsou v terénu a ve velmi krátkém čase mohou rychle zasáhnout.

Spoléháte na lidovecké voliče, kteří chodí tradičně i k druhému kolu voleb?

Mohu jen doufat, že přijdou. Delší dobu ale pozoruju, že už neplatí, že lidé, co chodí do kostela, automaticky volí lidovce. Není to o tom, že KDU-ČSL je stranou jen pro křesťany. Jsme více rozkročení a lidé nás volí podle vlastních zkušeností. To by mohla být moje výhoda, protože se po regionu pohybuju neustále, navštěvuji akce, snažím se být s lidmi v kontaktu.

Může vám pomoci nedávný „převrat“ v Uherském Brodě, kdy jste se znovu dostal do městské rady?

Takto jsem nad tím nepřemýšlel, o žádný post jsem neusiloval. Navíc změna ve vedení města nezávisela na nás, ale na tom čtrnáctém člověku v koalici, který nám vzhledem k rozhádanosti vedení města nabídl podporu. Nemyslím, že by to nějak ovlivnilo senátní volby.