„Není to promyšlená strategie, ale shoda okolností, a je natolik unikátní, že by byla škoda to nevyužít,“ říká jednička kandidátky STAN v rozhovoru pro MF DNES.
„Ženy do politiky patří, na to už si snad všichni zvykli. I díky jejich vyššímu zastoupení ve Sněmovně se daří prosazovat témata, která bývají považována za ženská – redefinice znásilnění, problematika nikotinových sáčků nebo dětský ombudsman,“ dodává 57letá Olšáková.
Dříve býval lídrem Petr Gazdík, nebude vám chybět?
Rozhodl se po patnácti skončit s vysokou politikou a já to respektuji. Nepřemlouvali jsme ho, ačkoliv bych si ho na kandidátce coby naši podporu klidně dovedla představit.
Jeho odchod souvisel s kauzou Dozimetr, kterou v těchto dnech začal projednávat soud. Jak moc vás poškodila?
Těžko říct. Spis má stovky stran a výsledek celého případu je nejistý. Kauza je tři roky stará a STAN se s ní vypořádal. V pozici ministra školství skončil Petr Gazdík, přestože nebyl v kauze obviněn. Ukončili jsme členství Petru Hlubučkovi, který byl v kauze obviněn. Také jsme nastavili nové interní mechanismy v rámci hnutí, a to je ochrana oznamovatele, který oznámí korupční jednání. Dozimetrem jsme se poučili. Jak moc to poškodí STAN, ukážou až voliči. Kauza se navíc týkala i dalších stran a hnutí.
Eliška Olšáková
Narodila se v roce 1968. Vystudovala obor sociální pedagogika na zlínské univerzitě. V letech 2014–22 byla starostkou města Valašské Klobouky, poté pracovala jako radní a nyní je městskou zastupitelkou.
Od roku 2020 je zastupitelkou Zlínského kraje a loni se stala náměstkyní hejtmana.
V roce 2021 byla zvolena poslankyní. Působí i jako předsedkyně Mikroregionu Valašskokloboucko a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.
Jedna z hlavních postav případu, podnikatel Michal Redl, je ze Zlína. Nemůžete se asi tvářit, že se vás to tady netýká.
Je pravda, že se jedná o podnikatele ze Zlínského kraje, ale podle toho nejde hodnotit celý kraj nebo hnutí. Ale přestože naši současní lidé s nimi neměli žádné vazby, dopad to na nás má. Ukázaly to i komunální volby, kde jsme na Dozimetr jednoznačně doplatili.
Jaký je váš hlavní volební tahák?
Naše priority jsou bezpečnost, školství, dostupné bydlení a energetika. Právě bezpečnost je zásadní, jak ukázal nedávný útok ruských dronů na Polsko. Největší hrozbu vidím v tom, že by ANO po volbách vytvořilo koalici s uskupeními jako SPD a Stačilo! , která prosazují vystoupení z EU a NATO. To je pro Česko extrémní riziko.
Takže se „obětujete“ a po volbách půjdete s Babišem do koalice?
Ne. Máme spoustu rozdílných témat a vzhledem k programu hnutí ANO není možné najít ani průnik. Jejich program by vedl k naprostému rozvrácení veřejných financí v krátké době. Sliby, které chtějí realizovat, jsou nesplnitelné, pokud by se země extrémně nezadlužila. Tvrzení o bilionu korun ze šedé ekonomiky je nesmysl, dá se to přirovnat k hoaxu o lithiu.
Slíbili jste rychlé přijetí eura. Jak to vysvětlíte lidem v regionech, kde se obávají dalšího zdražování?
Firmy, které obchodují v zahraničí, euro požadují už nyní. Znamenalo by pro ně úsporu a méně komplikací. Chybí ale osvěta a vysvětlování, lidé mají strach o úspory. Mnohdy jde i o psychologickou obavu. Česko splňuje Maastrichtská kritéria, jde tedy pouze o politické rozhodnutí.
V programu máte také bezplatné menstruační potřeby či podporu LGBT práv. Nejsou to okrajová témata?
Menstruační pomůcky jsem řešila i já. Nejde o „menstruační chudobu“ nebo luxus, ale otázku důstojnosti a komfortu studentek ve školách. Pokud se jim nečekaně dostaví menstruace, měly by mít možnost to vyřešit diskrétně přímo ve škole, aniž by musely shánět pomoc nebo odcházet domů. Je to otázka důstojnosti. Co se týče LGBT práv, je to důležitá podpora, ale není to hlavní téma. Program STAN je postaven na jiných prioritách. Přesto i v konzervativních regionech má smysl o tom mluvit.
Proč místo tradiční kampaně s billboardy volíte charitativní aktivity, kde se fotíte s lidmi, jimž dáváte peníze?
Bylo to rozhodnutí našeho týmu, nechtěli jsme ze začátku peníze dávat jen do billboardů. Rozhodli jsme se, že peníze raději půjdou přímo lidem, projektům nebo rodinám, které o tom věděly a s publicitou souhlasily. Přineslo nám to pozitivní zkušenost, celé léto jsme objížděli Česko, potkávali starosty a viděli jejich projekty. Teď samozřejmě přichází i fáze billboardů a klasické předvolební komunikace.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Váš předseda Vít Rakušan chce být premiérem. Je to reálné?
Pokud bychom dosáhli stejného počtu poslanců jako ODS, pak by to možné bylo. Samozřejmě za předpokladu, že vláda složená ze současných stran a Pirátů bude mít většinu. Koalice je vždy o kompromisu, ale STAN má odvahu prosazovat razantnější řešení.
Jaký je rozdíl volit SPOLU a STAN, když chcete dál vládnout spolu a odmítáte Babiše?
Rozdíly jsou v programech a v tom, co se podařilo nebo nepodařilo prosadit. Například zákon o lobbingu nebo zákon o podpoře v bydlení, tam se nakonec udělalo až moc ústupků, takže výsledná podoba byla jen minimální. Hodnotově se shodujeme, ale nabízíme větší důraz na konkrétní opatření. Třeba na přijetí eura.
Vnímáte, že hodně lidí jste v posledních čtyřech letech zklamali?
Ano, setkávám se s tím. Snažím se jim to vysvětlovat. Bylo to těžké období: pandemie, energetická krize, válka na Ukrajině a příchod půl milionu uprchlíků. Inflace, kterou nastartovala vláda ANO, nás také výrazně zasáhla. Ale zároveň se podařilo prosadit hodně pozitivního, třeba komunitní energetiku nebo soutěž na jadernou elektrárnu Dukovany. Ekonomický růst je oproti Německu 2,2 procenta, průměrná mzda roste o 7,6 procenta. Problém je, že to neumíme dobře komunikovat. I naši voliči nám vytýkají, že věci málo vysvětlujeme.
Zůstanete po volbách poslankyní i náměstkyní hejtmana?
Budu to řešit až po volbách. Pokud poslanecký mandát obhájím, nebudu už v listopadu kandidovat na předsedkyni Sdružení místních samospráv. Sociální oblast, kterou se zabývám na Zlínském kraji, je důležitá a je velký prostor řešit hodně krajských témat na národní úrovni. Ráda bych znalosti z kraje uplatnila ve výboru pro sociální politiku.
Co považujete za největší problém Zlínského kraje?
Spravedlivé rozdělení rozpočtového určení daní. Návrh leží ve Sněmovně, ale nedostal se ani přes první čtení, protože ANO obstruovalo. Dnes systém dává krajům procenta ze sdílených daní bez ohledu na jejich potřeby. Návrh počítá s osmi kritérii, jde o počet obyvatel, dětí, záchranných stanic, kilometrů silnic apod. Shodlo se na něm 11 ze 14 krajů. Dokud se ale do systému nepřidají další peníze, vždy to znamená, že někdo dostane méně. A politicky je to obtížné prosadit. Další problém je bydlení. Chceme podporovat obecní výstavbu, dostupné bydlení, družstevní i startovací byty, což už se nyní díky projektům ministerstva pro místní rozvoj děje.