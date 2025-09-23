Jak moc nás kauza Dozimetr poškodí, ukážou voliči, říká jednička STAN Olšáková

Petr Skácel
  9:54
Stojí v čele krajské kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, kde jsou na prvních třech místech ženy. Poslankyni Elišku Olšákovou doplňují zlínská zastupitelka Kateřina Francová a starostka Babic Martina Horňáková. Společně jsou také k vidění na billboardech, což je v tuzemské politice pořád dost nezvyklé.

Ve Zlínském kraji vede kandidátku STAN do parlamentních voleb Eliška Olšáková. (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Není to promyšlená strategie, ale shoda okolností, a je natolik unikátní, že by byla škoda to nevyužít,“ říká jednička kandidátky STAN v rozhovoru pro MF DNES.

„Ženy do politiky patří, na to už si snad všichni zvykli. I díky jejich vyššímu zastoupení ve Sněmovně se daří prosazovat témata, která bývají považována za ženská – redefinice znásilnění, problematika nikotinových sáčků nebo dětský ombudsman,“ dodává 57letá Olšáková.

Volební kalkulačka 2025

Dříve býval lídrem Petr Gazdík, nebude vám chybět?
Rozhodl se po patnácti skončit s vysokou politikou a já to respektuji. Nepřemlouvali jsme ho, ačkoliv bych si ho na kandidátce coby naši podporu klidně dovedla představit.

Jeho odchod souvisel s kauzou Dozimetr, kterou v těchto dnech začal projednávat soud. Jak moc vás poškodila?
Těžko říct. Spis má stovky stran a výsledek celého případu je nejistý. Kauza je tři roky stará a STAN se s ní vypořádal. V pozici ministra školství skončil Petr Gazdík, přestože nebyl v kauze obviněn. Ukončili jsme členství Petru Hlubučkovi, který byl v kauze obviněn. Také jsme nastavili nové interní mechanismy v rámci hnutí, a to je ochrana oznamovatele, který oznámí korupční jednání. Dozimetrem jsme se poučili. Jak moc to poškodí STAN, ukážou až voliči. Kauza se navíc týkala i dalších stran a hnutí.

Eliška Olšáková

Narodila se v roce 1968. Vystudovala obor sociální pedagogika na zlínské univerzitě. V letech 2014–22 byla starostkou města Valašské Klobouky, poté pracovala jako radní a nyní je městskou zastupitelkou.

Od roku 2020 je zastupitelkou Zlínského kraje a loni se stala náměstkyní hejtmana.

V roce 2021 byla zvolena poslankyní. Působí i jako předsedkyně Mikroregionu Valašskokloboucko a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Jedna z hlavních postav případu, podnikatel Michal Redl, je ze Zlína. Nemůžete se asi tvářit, že se vás to tady netýká.
Je pravda, že se jedná o podnikatele ze Zlínského kraje, ale podle toho nejde hodnotit celý kraj nebo hnutí. Ale přestože naši současní lidé s nimi neměli žádné vazby, dopad to na nás má. Ukázaly to i komunální volby, kde jsme na Dozimetr jednoznačně doplatili.

Jaký je váš hlavní volební tahák?
Naše priority jsou bezpečnost, školství, dostupné bydlení a energetika. Právě bezpečnost je zásadní, jak ukázal nedávný útok ruských dronů na Polsko. Největší hrozbu vidím v tom, že by ANO po volbách vytvořilo koalici s uskupeními jako SPD a Stačilo! , která prosazují vystoupení z EU a NATO. To je pro Česko extrémní riziko.

Takže se „obětujete“ a po volbách půjdete s Babišem do koalice?
Ne. Máme spoustu rozdílných témat a vzhledem k programu hnutí ANO není možné najít ani průnik. Jejich program by vedl k naprostému rozvrácení veřejných financí v krátké době. Sliby, které chtějí realizovat, jsou nesplnitelné, pokud by se země extrémně nezadlužila. Tvrzení o bilionu korun ze šedé ekonomiky je nesmysl, dá se to přirovnat k hoaxu o lithiu.

Volební rádce iDNES.cz

Slíbili jste rychlé přijetí eura. Jak to vysvětlíte lidem v regionech, kde se obávají dalšího zdražování?
Firmy, které obchodují v zahraničí, euro požadují už nyní. Znamenalo by pro ně úsporu a méně komplikací. Chybí ale osvěta a vysvětlování, lidé mají strach o úspory. Mnohdy jde i o psychologickou obavu. Česko splňuje Maastrichtská kritéria, jde tedy pouze o politické rozhodnutí.

Krajská radní Olšáková končí na radnici v Kloboukách, chce dělat kampaň

V programu máte také bezplatné menstruační potřeby či podporu LGBT práv. Nejsou to okrajová témata?
Menstruační pomůcky jsem řešila i já. Nejde o „menstruační chudobu“ nebo luxus, ale otázku důstojnosti a komfortu studentek ve školách. Pokud se jim nečekaně dostaví menstruace, měly by mít možnost to vyřešit diskrétně přímo ve škole, aniž by musely shánět pomoc nebo odcházet domů. Je to otázka důstojnosti. Co se týče LGBT práv, je to důležitá podpora, ale není to hlavní téma. Program STAN je postaven na jiných prioritách. Přesto i v konzervativních regionech má smysl o tom mluvit.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Proč místo tradiční kampaně s billboardy volíte charitativní aktivity, kde se fotíte s lidmi, jimž dáváte peníze?
Bylo to rozhodnutí našeho týmu, nechtěli jsme ze začátku peníze dávat jen do billboardů. Rozhodli jsme se, že peníze raději půjdou přímo lidem, projektům nebo rodinám, které o tom věděly a s publicitou souhlasily. Přineslo nám to pozitivní zkušenost, celé léto jsme objížděli Česko, potkávali starosty a viděli jejich projekty. Teď samozřejmě přichází i fáze billboardů a klasické předvolební komunikace.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Váš předseda Vít Rakušan chce být premiérem. Je to reálné?
Pokud bychom dosáhli stejného počtu poslanců jako ODS, pak by to možné bylo. Samozřejmě za předpokladu, že vláda složená ze současných stran a Pirátů bude mít většinu. Koalice je vždy o kompromisu, ale STAN má odvahu prosazovat razantnější řešení.

Jaký je rozdíl volit SPOLU a STAN, když chcete dál vládnout spolu a odmítáte Babiše?
Rozdíly jsou v programech a v tom, co se podařilo nebo nepodařilo prosadit. Například zákon o lobbingu nebo zákon o podpoře v bydlení, tam se nakonec udělalo až moc ústupků, takže výsledná podoba byla jen minimální. Hodnotově se shodujeme, ale nabízíme větší důraz na konkrétní opatření. Třeba na přijetí eura.

Předvolební rozhovory

Redakce iDNES.cz přináší rozhovory s lídry stran a hnutí, které v říjnových volbách usilují ve Zlínském kraji o křesla v Poslanecké sněmovně.

Příště: Zuzana Majerová (SPD)

Vnímáte, že hodně lidí jste v posledních čtyřech letech zklamali?
Ano, setkávám se s tím. Snažím se jim to vysvětlovat. Bylo to těžké období: pandemie, energetická krize, válka na Ukrajině a příchod půl milionu uprchlíků. Inflace, kterou nastartovala vláda ANO, nás také výrazně zasáhla. Ale zároveň se podařilo prosadit hodně pozitivního, třeba komunitní energetiku nebo soutěž na jadernou elektrárnu Dukovany. Ekonomický růst je oproti Německu 2,2 procenta, průměrná mzda roste o 7,6 procenta. Problém je, že to neumíme dobře komunikovat. I naši voliči nám vytýkají, že věci málo vysvětlujeme.

Zůstanete po volbách poslankyní i náměstkyní hejtmana?
Budu to řešit až po volbách. Pokud poslanecký mandát obhájím, nebudu už v listopadu kandidovat na předsedkyni Sdružení místních samospráv. Sociální oblast, kterou se zabývám na Zlínském kraji, je důležitá a je velký prostor řešit hodně krajských témat na národní úrovni. Ráda bych znalosti z kraje uplatnila ve výboru pro sociální politiku.

Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět

Co považujete za největší problém Zlínského kraje?
Spravedlivé rozdělení rozpočtového určení daní. Návrh leží ve Sněmovně, ale nedostal se ani přes první čtení, protože ANO obstruovalo. Dnes systém dává krajům procenta ze sdílených daní bez ohledu na jejich potřeby. Návrh počítá s osmi kritérii, jde o počet obyvatel, dětí, záchranných stanic, kilometrů silnic apod. Shodlo se na něm 11 ze 14 krajů. Dokud se ale do systému nepřidají další peníze, vždy to znamená, že někdo dostane méně. A politicky je to obtížné prosadit. Další problém je bydlení. Chceme podporovat obecní výstavbu, dostupné bydlení, družstevní i startovací byty, což už se nyní díky projektům ministerstva pro místní rozvoj děje.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

Jak moc nás kauza Dozimetr poškodí, ukážou voliči, říká jednička STAN Olšáková

Stojí v čele krajské kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, kde jsou na prvních třech místech ženy. Poslankyni Elišku Olšákovou doplňují zlínská zastupitelka Kateřina Francová a starostka Babic...

23. září 2025  9:54

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:33

Rusko k ničemu nepotřebujeme, říká Knotek. Politickým vzorem lídra Pirátů je JFK

V případě Jiřího Knotka ze Strání, který je lídrem Pirátů sněmovních voleb ve Zlínském kraji, hned zaujme jedna věc. Jeho nízký věk, když jde o politika. Letos v srpnu oslavil teprve 27. narozeniny.

22. září 2025  12:07

Divadlo a filharmonie ve Zlíně slaví 80 let. Chtějí být atraktivní pro i mladé diváky

Patří mezi největší profesionální kulturní instituce v kraji a ročně přivítají jen na svých domácích scénách dohromady téměř 150 tisíc diváků. Další tisíce baví v jiných částech republiky nebo...

22. září 2025  9:09

Pán Dronů. Jednou budou vozit lidi z letiště do města, říká vizionář z DroneTechu

Premium

S kamarádem už před více než šesti lety chtěl koupit dron a pomáhat hasičům při lokalizaci požáru a ohledávání míst, které je třeba prozkoumat. Tehdy ještě Ondřej Staněk neuspěl, záliba v dronech mu...

21. září 2025

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

21. září 2025  16:18

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Česko by mělo vystoupit z EU, říká lídryně hnutí Stačilo! Marie Pěnčíková

Před čtyřmi lety v regionu vedla kandidátku komunistů jako poslankyně, po neúspěšných volbách však s vysokou politikou skončila. Teď se do ní chce Marie Pěnčíková vrátit jako lídryně kandidátky hnutí...

20. září 2025  10:10

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.