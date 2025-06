„Chci se naplno věnovat kampani,“ zmínila Olšáková. „Čas, který bych věnovala městu, bych proto musela šidit. A to nechci.“

Nadále zůstává zastupitelkou ve Valašských Kloboukách s tím, že ještě netuší, zda v komunálních volbách v roce 2026 půjde do voleb znovu. Otevřená je i její kandidatura do vedení SMS, volební sněm se koná na konci listopadu.

Souběh funkcí začala Olšáková řešit, když uspěla v loňských podzimních krajských volbách a stala se náměstkyní hejtmana.

Jejím kolegou v krajské radě i hnutí je Tomáš Chmela, který je v podobné situaci. Stále je starostou Slavičína, i když už jenom neuvolněným.

„Chci si ve Slavičíně pohlídat rozpracované projekty na radnici. S ohledem na úpravu příslušné legislativy bude nejpozději od ledna 2026 plat na radnici při souběhu funkcí pouze ve výši 40 procent,“ řekl Chmela. „Během letošního roku bych se chtěl rozhodnout.“

Už druhé volební období působí na pozici náměstka hejtmana Radek Doležel (ANO), který je neuvolněným radním v Holešově. Ten tvrdí, že se obě pozice dají zvládnout. „Kdybych byl uvolněný, byl by to třeba problém, ale nejsem, tak to nehodlám měnit,“ řekl Doležel.

Souběh funkcí je nevhodný, míní politoložka

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci souběh funkcí vhodný není.

„Komunální politici z obcí to berou jako způsob lobbingu pro konkrétní obce,“ míní. „To je na jednu stranu logické, na druhou stranu je ale otázka, jestli to tak chceme. V poslední době to začíná být čím dál častější fenomén,“ upozornila.

Podle Lebedové nejsou krajští radní špatně placení, a proto mají dát své práci prioritu. Další funkce by měli mít jen kontrolní a neměli by být na čelech kandidátek do jiných než krajských voleb.