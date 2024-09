V krajském motoru je potřeba přidat plyn, myslí si lídr Nezávislého hlasu

Dvouletý říká, že svou účast v krajských volbách musel zvažovat.

„Před letošními volbami jsem popravdě přemýšlel, zda má cenu na kraji pokračovat, nebo zůstat jen v zastupitelstvu v Uherském Hradišti, kde jsme byli při posledních komunálních volbách velmi úspěšní. Jenže pak jsem od mnoha známých slyšel: My nemáme koho volit,“ říká Dvouletý.

To byla vaše motivace?

Lidé jsou naštvaní z celostátní politiky a neustálých hádek. Zklamaní jsou i voliči pětikoalice, kteří zároveň cítí animozitu vůči opozičním stranám. Právě proto vznikl nápad na nové nestranické uskupení, které však vyrostlo na stejném politickém půdorysu. Já jsem členem Strany soukromníků ČR asi deset let, dres jsem nikdy nezměnil. Ale jsme malá strana a logicky hledáme spojence pro každé dílčí volby. Před osmi lety jsme se na kraj dostali poprvé se Svobodnými a minule se spojili s tehdy nově vzniklou Trikolorou. Dnes máme na kandidátce téměř 90 procent nestraníků.

Jsou to právě zklamaní voliči, které chcete oslovit?

Naše motivace byla jednoduchá. Když už budeme kandidovat, vytvořme ryze regionální hnutí oproštěné od tlaků z Prahy, které se tak nemusí ohlížet na názor stranických orgánů, s kým může, či nemůže vládnout. Chtěli jsme také vytáhnout do politiky osobnosti, které v ní nikdy nepůsobily, jako je například bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati profesor Vladimír Sedlařík. Mimochodem, byl to jeden z nejmladších profesorů a rektorů v zemi, naše rozhovory o tom, jak zlepšit život v kraji, jsou velmi inspirativní. Pokud se máme bavit o budoucnosti vzdělávání v kraji, je to jeden z klíčových lidí, který tomu může pomoci.

Proč už na kandidátce není majitel holdingu Synot a bývalý senátor Ivo Valenta? A platí vaši kampaň?

Ne, financujeme si ji sami a pomocí drobných sponzorů. Pan Valenta byl před čtyřmi lety díky preferenčním hlasům zvolený krajským zastupitelem, i když kandidoval až na zadních místech, a chtěl tak naše snažení jen podpořit. Nechal si čas na rozmyšlenou, ale poté oznámil, že svět politiky definitivně opouští. Soustředí se na svoje podnikání a veřejné působení ukončil.

Mluvíte o tom, že chcete v politice „lidi, kteří se budou starat o náš kraj, nikoliv „papouškovat stranické sekretariáty“. Nehrála v tom roli vaše hořká zkušenost z povolebního vyjednávání v Uherském Hradišti před dvěma roky, kde vaše Hradišťáky městská ODS a ANO na poslední chvíli vytlačily do opozice?

Tehdy mě hodně zamrzel názorový veletoč kolegů z hradišťského ANO, a to i s ohledem na kolegy z Hradišťáků, s nimiž jsme získali velkou podporu a voliči dali jasně najevo, že chtějí ve městě změnu. Týden jsme se s ANO bavili o konkrétní spolupráci, a nakonec nám z hodiny na hodinu oznámili, že nemají zájem. Pak se divte, že lidé jsou znechucení z politikaření. Ale rozhodně to není něco, co se promítá do krajských voleb. Jasně jsme si řekli, že se nebudeme vůči jiným stranám jakkoliv vymezovat. Soustředíme se jen na sebe a náš program.

Kdybyste měl vypíchnout z vašeho programu jednu věc, která je pro vás zásadní, co by to bylo?

Vyplývá to už z našeho názvu: hlas voličů, který musí být slyšet nejen před volbami, ale hlavně po nich. Chceme kraj více otevřít veřejnosti, pořádat pravidelné diskuse s lidmi nebo zavést prvky participativního rozpočtu a zásadním způsobem zapojit občany do rozhodování o klíčových investicích a změnách.

Chcete i zkvalitnit školství. Tak schválně, má se v návaznosti na celoevropské trendy zvýšit počet míst na gymnáziích?

Konkrétní kroky musí vyplynout až z důsledně udělané a systematické analýzy. Vím, že to zní formálně, ale nechci dopředu vyhlašovat populistické kroky. Vnímám velký zájem o všeobecné vzdělávání, ale souběžně slyším stížnosti z průmyslu a firem, že dnešní struktura absolventů středních škol neodpovídá jejich potřebám. Kraj již nějaké konkrétní dílčí pokusy podnikl, strategický dokument o školství, který si letos prohlasovala koalice, však žádnou změnu nepřináší. Spíše konzervuje současný stav. A my chceme přinést nový vítr a nebát se vybočit ze zajetých kolejí.

Připadá mi, že programy stran a hnutí jsou podobné. Všichni chcete moderní zdravotnictví, dostavenou dopravní síť, větší podíl ze sdílených daní, pomoci seniorům a zastavit vylidňování kraje. Nerozhodne nakonec o koalici chemie mezi politiky?

Programy jiných stran moc nestuduji, ale když vidím billboardy u silnic, je pravda, že klíčové problémy kraje mnozí vnímají podobně. To je dobrý vzkaz pro voliče, ale zároveň by měli vnímat kompetenci daných kandidátů a fakt, zda s tím dokážou něco udělat. A také zda třeba nemají v něčem pomyslné růžové brýle. Já už o ně přišel.

Michal Dvouletý Lídr kandidátky hnutí Nezávislý hlas pro Zlínský kraj. Narodil se v roce 1979 v Uherském Hradišti, vystudoval střední hotelovou školu a poté vysokou školu v oboru management, marketing a ekonomika. Pracuje jako mediální manažer, v minulosti byl vedoucím kanceláře senátora Iva Valenty. Od roku 2016 působí jako krajský zastupitel a šest let je městským zastupitelem v Uherském Hradišti, kde je nyní za hnutí Hradišťáci. Je předsedou Strany soukromníků ČR ve Zlínském kraji.

V čem konkrétně?

Když z manažerské pozice a podnikání přejdete do politiky, zjistíte, jak strašně dlouho v ní trvá, než něčeho dosáhnete. A zároveň je za tím hromada práce, což si málokdo uvědomuje. Právě proto je potřeba jasná vize a představa, co a jak se má dělat. A ne aby politici řešili, jestli jim to přinese politické body na Valašsku nebo Kroměřížsku. Pokud například připravíme změny ve školství, začnou platit za rok či rok a půl, ale skutečné výsledky přijdou třeba až v době, která přesahuje vaše volební období. Mám obavu, že takto daleko řada politiků neuvažuje.

S kolegy z kandidátky jste byli za poslední čtyři roky v opozici konstruktivní a často hlasovali s koalicí. Chtěli jste si otevřít dveře pro budoucí spolupráci?

To v žádném případě. Jen zkrátka nemáme problém hlasovat pro návrh, pokud odpovídá tomu, co si myslíme. Jasně že se někdy zásadně rozcházíme, ale v jiných věcech, jako je například modernizace stávajícího areálu Baťovy nemocnice, jsme byli pro. Ačkoliv tady bych si tempo přípravy projektu dokázal představit daleko rychlejší.

Koalice v čele s ANO se chválí, že rozjela řadu věcí a investic, v čemž má asi pravdu, ne?

Podle mě je třeba přidat plyn a otáčky v krajském motoru. Například u zmíněné proměny nemocničního areálu ve Zlíně jsem zejména první dva roky nebyl spokojený s její dynamikou. Čekal bych, že dnes budeme výrazně dál. Ale musím uznat, že snaha koalice je tady vidět a věci se hýbou správným směrem. Jsem také rád, že se nám společně podařilo např. rozjet program na podporu vinařů a lokálních producentů. Jako slováckého patriota mě mrzelo, že vinaři v sousedním Jihomoravském kraji tuto výhodu měli už dávno, zatímco na místní se zapomínalo. To už se dnes změnilo.