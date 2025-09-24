Zrušila bych migrační pakt i Green Deal, říká krajská jednička SPD Majerová

Milan Libiger
  12:07
Bývala poslankyní za ODS, z níž vystoupila v roce 2019, protože se podle ní ubírala špatným směrem. Dnes je Zuzana Majerová předsedkyní Trikolory. A ačkoliv žije v Bukovanech v Olomouckém kraji, je jedničkou společné kandidátky SPD, Trikolory, PRO a Svobodných ve Zlínském kraji do sněmovních voleb.
Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana Majerová. (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Pro poslance, který je z Prahy, je to možná nevýhoda, ale já žiji na Hané, která sahá až po Kroměřížsko. Jsem ve Zlínském kraji za dvacet minut,“ vysvětlila Majerová.

Takže v tom problém nevidíte?
Ne. Nemluvě o tom, že Zlínský kraj je jeden z krajů, který moje maminka milovala pro slovácký folklor, jejž malovala. Každý rok jsme jezdili do Vlčnova na Jízdu králů. Měla také moc ráda boty, takže jsme za bolševika jezdili do Svitu dívat se na boty jako do umělecké galerie. Také znám velmi dobře jako lyžařka oblast Beskyd a Valašska. A maminka mého manžela se narodila 3. ledna 1945 v Kině Svět v Holešově, když byly nálety. Jeho příbuzní jsou ze Zlína nebo Vizovic, kam jezdíme. V rámci kampaně jsem navíc projela všech 307 obcí Zlínského kraje. A je to ráj.

Cítíte podporu i uvnitř kandidátky? Současný poslanec Vladimír Zlínský z SPD vyzývá na billboardech lidi ke kroužkování čísla 8, na kterém kandiduje.
V memorandu o spolupráci mezi stranami jsme si schválili, že tohle se dělat nesmí. Nicméně každý z nás je trochu jiného naturelu. Když někdo zvolí cestu, že jede sám na sebe, je to jeho vlastní rozhodnutí. Byť jsem předsedkyně strany, nikdy jsem solitér nebyla. Snažím se to nevnímat. Na rány pod pás jsem ale zvyklá.

Necítíte, že by vás místní členové SPD na kandidátce nepřijali?
To necítím. Jsem z Hané, což je kousek. Navíc je logické, že kandiduji tady, neboť místopředseda SPD Radim Fiala je z Olomouckého kraje. Když jsme si řekli, že každý předseda bude lídr, který jiný kraj se mi nabízel... Volba byla jednoznačná.

Zuzana Majerová

Narodila se v roce 1972 v Olomouci. Studia výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nedokončila, protože odjela do Kanady. Tam žila šest let a studovala angličtinu, kterou po návratu vyučovala na základní škole.

V letech 2017 až 2021 byla poslankyní, nejdříve za ODS, ze strany ale v roce 2019 vystoupila. Ve stejném roce spoluzaložila hnutí Trikolora, jehož je čtvrtým rokem předsedkyní.

Další zlínský poslanec za SPD Jaroslav Dvořák je největším absentérem ve Sněmovně. Co na to říkáte?
To jsem nezaregistrovala. A nechci mluvit o někom třetím. Vím, že měl zdravotní problémy. Absence v pořádku není, ale důležité je vědět, co je její příčinou.

Na co si lidé v rámci vaší kampaně nejvíce stěžovali?
Téměř všichni mají problém se zdražováním energií, s Green Dealem, se zakazováním spalovacích motorů. Hodně zmiňují i migraci, která hrozí kvůli současné vládě. Stěžovali si na špatnou bytovou situaci, zejména s ohledem na mladé lidi, a na horšící se dostupnost lékařské péče.

Byly jejich problémy v rámci kraje rozdílné?
Zajímavé bylo, že v části Valašska, řekněme od Luhačovic na východ, byť je tam větší nezaměstnanost než na Slovácku, tak je tam o pár korun dráž. To mě překvapilo. Chápu, že to může být spojeno s lázeňstvím a horami, není to ale úplně v pořádku.

Jaký byl největší regionální problém, který lidi podle vás trápí?
Lidé nechtějí, aby se tu stavěla migrační centra. Zmiňovali i dostupnost lékařské péče a dobudování dálnic D49 a D55.

Pokud jde o migraci, platí migrační pakt. Chcete ho zrušit?
Ačkoliv ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že v něm kvóty nejsou, tak tam jsou. Minimální kvóta je 30 tisíc migrantů ročně, což je nehorázná cifra. Nechceme prožívat to, co Anglie, Švédsko či Německo. Migrační pakt nejde měnit, musí se zrušit. Když budeme precizně dodržovat naši azylovou politiku, tak nebudeme mít problém.

A když někdo utíká před skutečnou, třeba válečnou hrozbou?
To bychom museli vyhodnotit. Nám jde o nelegální migraci, která naší zemi nedává ekonomický smysl.

A Green Deal?
Taky se musí zrušit.

Nestačilo by ho třeba zmírnit, když jeho zastánci argumentují klimatickou změnou i tím, že jde o životní prostředí?
Klimatická změna je výplod chorých hlav, aby si zaplatily své projekty. Green Deal není o ochraně planety, ale o tom, aby bohatší ještě více bohatli. A chudší chudli.

Trikolora posílá statisíce na neprůhledný účet. Padlo trestní oznámení na tunelování

Jak chcete postupovat, pokud jde o energie?
Měli bychom opustit lipskou burzu. Když bychom to udělali, ceny energií by mohly poklesnout o více než dvě třetiny.

Zmínila jste i dálnice, vláda SPOLU a STAN novelizovala zákon o jejich povolování. Ekologické spolky se mohou odvolat jen na konci povolovacího procesu. Chtěli byste zákon zrevidovat?
Zcela jistě, podívejme se do okolních zemí. Když jsem byla před časem v Polsku, tak jsem se jim musela upřímně poklonit za to, kolik kilometrů dálnic postavili. Ve srovnání s námi je to velký rozdíl.

Pokud jde o vylidňování kraje, máte v programu stejně jako další strany větší podporu výstavby bytů. Jak si ji představujete?
Chceme podporovat družstevní výstavbu, aby si lidé mohli postavit byty i z vlastních peněz. Hodláme zavést výhodné garantované půjčky pro mladé lidi i bezúročné novomanželské půjčky. Ceny bytů by pak mohly klesnout.

S jakým volebním výsledkem byste byla spokojená?
Všechno nad 15 procent by byl velký úspěch. Chtěla bych, abychom měli 30 a více poslanců. Dnes jich má SPD 20.

SPD žádá referenda o vystoupení z NATO a EU. Jaký je její koaliční potenciál, když ANO jako pravděpodobný vítěz voleb vystoupení z obou těchto svazků odmítá?
I ANO připustilo, že referendum je nástroj, s nímž by nemělo problém. Vše je otázka vyjednávání. My náš program ctíme a obě referenda považujeme za zásadní. Naší prioritou je ale také zlepšit vztahy se sousedy a znovu obnovit význam V4. A uvažovat o V4+ s Rakouskem, které je neutrální, i se zeměmi více na jihu, kde žijí Slované. Měli bychom se pokusit scelit střední Evropu.

Pokud by volby dopadly tak, jak ukazují průzkumy, bude podle vás SPD ve vládě?
Opakovaně jsme řekli, že uděláme, co jsme slíbili. A jediný způsob, jak to udělat, je být součástí vlády.

Mohla byste se stát jako předsedkyně jedné ze stran i ministryní, případně jakého resortu?
Pokud vím, tak si ANO na post ministra školství chystá Roberta Plagu. Vždy budu také respektovat rozhodnutí vedení SPD. Kdybych si však mohla vybrat, chtěla bych být předsedkyní školského výboru parlamentu.

Šéfka Trikolory Majerová přirovnala Merze k Hitlerovi. Šlo o varování, tvrdí

Předseda SPD Tomio Okamura by měl být vicepremiér?
Samozřejmě.

Jak vnímáte jeho trestní stíhání kvůli předvolebnímu plakátu o chirurzích z dovozu, kde je muž černé pleti s nožem v ruce?
Je absurdní, že když tady máme kauzu Dozimetr nebo bitcoinovou aféru, tak se řeší plakáty, kterými se poukazovalo na to, co se dnes a denně děje v okolních zemích. Je to jedna z dalších vládních snah vyvolávat v lidech strach.

