Do koalice by nás někdo mohl potřebovat, míní kandidát na hejtmana za SPD

„Jsou to výrazné alegorie, každý obraz říká něco o programu SPD,“ vysvětluje Nečas.

Na jednom je muž tmavé pleti v zakrvácené košili a s nožem v ruce. Portrét doprovází text „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ,chirurgové‘ z dovozu. Stop Migračnímu paktu EU! “ Není to za hranicí nevkusu?

Nemyslím si, že by to bylo za hranou. Jsme proti nelegální migraci a na obrázku je to jasně zdůrazněné. Když se na něho člověk podívá, tak si uvědomí, že z Afriky do Evropy přicházejí migranti, a my víme, co se děje západně od našich hranic. Tam se už noži bojuje. Je to upozornění na problém, který musíme řešit. Existují historické obrazy, kde je krev a nože, a taky je nezakazujeme. Člověka by to mělo zarazit, proto to musí být úderné.

V prvním bodě programu uvádíte bezpečnost a chcete větší kontrolu hranic. Jak konkrétně si to představujete?

Vláda podepsala migrační pakt, kvůli čemuž nám mohou být od roku 2026 přiděleny tisícovky migrantů. S tím nesouhlasíme. Sice to přímo neovlivníme, ale toto nebezpečí nám hrozí. Když sem za dva roky pošlou migranty, kraje to budou muset začít řešit, najít pro ně ubytování a zajistit bezpečnost obyvatel, což nebude jednoduché. Pokud bude větší tlak migrantů ze Slovenska, tak kraj bude muset požádat cizineckou policii o navýšení počtu policistů na státní hranici. I hejtman zodpovídá za bezpečnost kraje.

Považujete příchod migrantů za reálnou situaci?

Očekává se další příval migrantů z Afriky, odkud jich může do Evropy proudit velké množství. Je také zvýšené riziko příchodu lidí kvůli válce z Ukrajiny. Měli bychom s tímto nebezpečím počítat.

Předvolební rozhovory MF DNES přináší před krajskými volbami sérii rozhovorů s lídry hlavních stran a hnutí v regionu. Zatím vyšlo: Michal Dvouletý (Nezávislý hlas pro Zlínský kraj) V krajském motoru je potřeba přidat plyn Hana Ančincová (Piráti) Do pár let budeme nejstarším krajem v zemi

Kraj aktuálně řeší jiné věci. Co považujete za jeho největší problém?

Zdravotnictví, protože se nepovedla modernizace Baťovy nemocnice. I my jsme podporovali, aby se rekonstruovala, ale určitě ne tak, jak s tím počítá nový generel. Je předimenzovaný, akutní zdravotnické provozy budou odtrženy od neakutních, nepočítá s dostatečným počtem parkovacích míst. Dnes je jich i s okolím v nemocnici devět set, za dvacet let by to bylo kolem tisícovky. Přitom už dnes nám místa chybí. Personál i pacienti parkují v Bartošově čtvrti, na což si stěžují tamní občané. Problematický může být i hlavní vjezd do nemocnice z obchvatu Zálešné přes Havlíčkovo nábřeží, kde může vzniknout dopravní špunt. Současně si myslím, že není třeba bourat všechny budovy, jak s nimi navržený generel počítá, nejsou v tak havarijním stavu. Některé byly rekonstruované z dotací Evropské unie.

Generel, který není úplně závazný, je navržený na deset let i s výhledem do vzdálenější budoucnosti. Podle vás se tedy mohlo bourat méně?

Generel počítá se zbouráním přibližně půlky budov. Tím pádem to bude dražší a může to trvat až dvacet let, během nichž bude nemocnice v provizoriu. To se ostatně děje už dnes, kdy se dělají za provozu rekonstrukce některých pavilonů a přesouvají se některá oddělení. To ruší pacienty i personál.

Jak byste chtěl situaci řešit?

Měli bychom si k tomu znovu sednout a zkusit záměr zrevidovat. Původní generel byl dobře udělaný. Předpokládal, že se bude stavět jedna budova po druhé, podle odborných podmínek a financí. Nemuselo by se tolik bourat a šlo by se po etapách.

Lubomír Nečas Narodil se v roce 1954 ve Zlíně. Vystudoval lékařskou fakultu v Brně a vrátil se zpátky do Zlína, kde žije. Pracoval v Baťově nemocnici na interním oddělení, potom jako tělovýchovný a praktický lékař, jímž je dodnes. Je krajským zástupcem praktických lékařů ve Zlínském kraji, byl předsedou České lékařské komory ve Zlíně. Pracoval jako antidopingový komisař a osobní lékař prezidenta Miloše Zemana. Je hlavním lékařem Barum rally. Působil ve Straně práv občanů Zemanovci, za niž byl v letech 2012 až 2016 náměstkem hejtmana. Dnes je nezávislým kandidátem za SPD (Svoboda a přímá demokracie).

V programu píšete, že budete chtít prosadit vznik letecké záchranné služby ve Zlínském kraji. O to vedení kraje usiluje už řadu let, ale stále neúspěšně, protože stát s tím nesouhlasí. Jak ho chcete přesvědčit?

Když jsem byl náměstek hejtmana, tak jsme se o to také snažili, ale nešlo to. Je to věcí vlády. Jestliže ale příští rok v parlamentních volbách vyhraje ANO a půjde do vlády a ve Zlínském kraji bude hejtman z ANO, tak by se měli domluvit a najít cestu. Musí existovat politická dohoda. Bez státních financí nemáme šanci.

V programu také prosazujete vyšší podporu nekomerčních festivalů, možnost hrazení krojů a krojových doplňků, zavedení dotací pro výjezd spolků mimo kraj. To jsou ovšem relativní detaily, proč je konkrétně zmiňujete?

Kraj si pohrává s miliardami korun, pokud jde o přestavbu Baťovy nemocnice, ale kultura dostává jen statisíce korun. Přitom je velice důležité, aby z kraje lidé neodcházeli a neutíkali z obcí do měst. Proto chceme i místní kulturu více podpořit. Folklor je naše specifikum, například Jízda králů. Peníze se můžou vzít na úkor tunelu, který se má podle nového generelu nemocnice budovat v jejím areálu.

Proč jste se rozhodl kandidovat opět jako lídr, ale za jinou stranu?

Vždycky jsem se snažil dělat něco pro společnost a zdravotnictví. Dlouhodobě jsem zástupcem praktických lékařů ve Zlínském kraji, ale prosadit některé věci, pokud člověk nesedí v krajské radě či v zastupitelstvu, prakticky není možné, protože ho nikdo neposlouchá. Před čtyřmi lety jsem byl na kandidátce SPD jako nezávislý na čtvrtém místě. Když jsem byl osloven, jestli budu letos kandidovat, souhlasil jsem. Předpokládal jsem, že budu opět zhruba na čtvrtém místě, ale na jaře jsem dostal nabídku, jestli nechci být lídrem. Tak jsem kývl. Hlavně proto, že jsem cítil podporu ostatních lidí na čele kandidátky. Ale úplně jsem nedomyslel, k čemu to může vést.

Což znamená?

To, že se dostanu do zastupitelstva, je dost pravděpodobné, ale pokud by nás bylo víc a byl by zájem o koalici s SPD, musel bych být možná i v krajské radě.

Může to nastat, když některé strany odmítají spolupráci s SPD?

Ne všechny. Předvolební preference ukazují, že by nás mohl někdo do koalice potřebovat. A pokud jde o vymezování vůči stranám, také můžu mít výhrady k ODS na centrální úrovni, protože se mi nelíbí, co dělá vláda. Avšak na krajské úrovni, kde znám lidi osobně, s nimi dokážu spolupracovat.

Takže jste ochotni spolupracovat se všemi stranami?

Se současnými lídry kandidátek si dovedu představit spolupráci, přestože s některými bude třeba náročná. Pan Čunek je výrazně dominantní a nenechá si do svých rozhodnutí mluvit, což není pro jeho koaliční partnery jednoduché. Ale není to nic politického proti KDU-ČSL.