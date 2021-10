Třetí prohrané volby exhejtmana Lukáše. Za rok budou komunální, říká

„Určitě jsem čekal lepší výsledek,“ přiznal lídr uskupení a krajský šéf Trikolóry Libor Lukáš, vedle něhož seděla dvojka kandidátky Michal Dvouletý. Radost z nich rozhodně nesálala.

„Je správné, že nastane změna, akorát jsem si myslel, že by nové pravicové hnutí s konzervativním programem mohlo být součástí té změny,“ líčil Lukáš.

Letošní poslanecké volby pro něho měly i osobní rozměr. Jako někdejší hejtman a náměstek hejtmana za ODS, se pokoušel už dvakrát o návrat do vrcholné politiky. Neuspěl však v senátních volbách na Uherskohradišťsku v roce 2014, to ještě v barvách ODS. Neprosadil se tam ani v senátních volbách o čtyři roky později, kdy už kandidoval za Soukromníky. A třetí pokus mu taky nevyšel.

„Tak to v životě chodí. Taková je soutěž,“ posteskl si Lukáš. „Když se podíváte na sportovce, tak celá léta jdou od utkání k utkání a mnohdy nedosáhnou na olympijskou medaili, ale soutěží dál, protože je to baví, je to jejich životní styl. Mě přitahuje služba veřejnosti, tudíž to neberu fatálně,“ uvažoval.

Podle něho to nebude znamenat, že by zanevřel na Trikolóru nebo politiku jako takovou. Aktuálně je však pouze obecním zastupitelem v Pitíně, odkud pochází. „Dnes přiznávám zklamání nad tím, jak to dopadlo. Na vyvozování dalších věcí mám ještě čas. Ale těžko se asi změním nějakými volbami. Navíc jsou za rok komunální volby,“ nastínil Lukáš.

Lídr kandidátky Trikolóry Libor Lukáš při sledování výsledků voleb.

Tvrdí, že mu není líto, že už dříve vystoupil z ODS, která teď v rámci koalice Spolu, kde je i KDU-ČSL a TOP 09, oslavila volební vítězství. „ODS dala dohromady v koalici kočkopsa. Odstraní Andreje Babiše, což je asi správně. Programově jde ale mezi stranami koalice o naprosto rozdílné světy,“ míní Lukáš.

Koalici Spolu se podle něho ale na rozdíl od spojení Pirátů a Starostů podařilo zmobilizovat voliče. „Lidé už neřešili programové nuance mezi stranami, jestli jsou více do středu, nebo konzervativně zaměřené. Zdůrazňoval jsem, že jsme jedinou konzervativní stranou v České republice. Lidé se však soustředili svými hlasy na odstranění vlády Andreje Babiše,“ řekl Lukáš.

Nechtěl příliš spekulovat o tom, jak moc Trikoloru oslabil odchod jejího šéfa a zakladatele Václava Klause mladšího. „Václav Klaus mladší by hájil stejný program, který nesehrál takovou roli,“ dodal Lukáš.