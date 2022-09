Kroměřížsko pošle do Senátu ženu, Jelínková však svůj mandát neobhájila

Jednačtyřicetiletá Lucie Pluhařová, která pracuje jako ředitelka Strategické průmyslové zóny Holešov, zvítězila se ziskem přes 21 procent hlasů. „Jsem velmi ráda za všechny hlasy občanů, ale nechci předčasně jásat. O všem rozhodne až druhé kolo,“ sdělila iDNES.cz Pluhařová.

Podle ní jí mohlo nahrát, že lidé chtěli vyjádřit nesouhlas se stávající vládou. „Zároveň to ale vnímám tak, že chtěli podpořit i mě osobně za to, co pro Kroměřížsko dělám,“ zmínila s poukázáním na svou práci v průmyslové zóně.

Tu vybudoval kraj už před více než deseti lety, ale stále není zdaleka zaplněná. „Za poslední rok a půl, co jsem ve funkci, se ale zóna začala naplňovat, investoři tam konečně staví své závody, podepsali jsme mnoho smluv a pomáháme vytvářet nová pracovní místa. Věřím, že i to lidé ocenili,“ dodala Pluhařová.

Sedmapadesátiletá právnička Jana Zwyrtek Hamplová porazila Šárku Jelínkovou ve velmi těsném souboji, který se rozhodl až na konci sčítání hlasů. „Vzhledem k mému věku a zkušenostem už jsem to brala s nadhledem,“ komentovala průběh voleb.

Podle ní se ukázalo, že v regionu kandidovali velmi silní soupeři a hlasy se mezi ně rozmělnily. „Na mou stranu mohlo převážit to, že ostatní jsou přeci spíše regionálně známé osobnosti, zatímco já mám celostátní dosah. Řešila jsem řadu kauz a lidé si mě pamatují,“ řekla Hamplová.

Podobně jako její soupeřka ještě nemá přesně naplánovanou kampaň pro následující týden. „Rozhodneme se o ní zítra, pravděpodobně budeme opět mezi lidmi v regionu,“ nastínila Hamplová.

Šárce Jelínkové nepomohl ani fakt, že působí jako místopředsedkyně lidovecké strany i předsedkyně senátorské klubu KDU-ČSL a nezávislí. Ve volbě neuspěl ani starosta Holešova Rudolf Seifert, kroměřížská zkušená politička Olga Sehnalová či kandidát SPD Stanislav Skála.