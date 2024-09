Lidovci bez Čunka v koalici? Překvapili mě, zvážíme to, říká hejtman Holiš

„Spousta lidí kolem se mě koncem volebního období ptala, proč jsem tak v klidu. Říkal jsem jim, že mám odděláno a splněno. A potvrdilo se to,“ řekl Holiš v rozhovoru pro MF DNES.

Jaký byl váš pocit, když jste sledoval výsledky voleb?

Měl jsem velkou radost, po půl roku tlaku a koncentrace na ten Den D to byla i úleva. Jsem moc rád za to, jaký dárek nám lidi dali, musím jim ještě jednou poděkovat. Zároveň je to pro nás nová energie a přesně to, co jako politik potřebujete, abyste svoji práci mohl dělat.

Nebyly volby i odraz celostátní politiky a naštvanosti voličů? Nebo se skrz výsledky hejtmanů Kuby a Grolicha ukázalo, že v některých regionech mohla ODS klidně udělat lepší výsledek a nemůže všechno svádět na vládu?

Nechci se srovnávat s Martinem Kubou, který je bývalým ministrem a je „obrychtovaný“ dvaceti lety praxe. Já mám za sebou teprve první období v roli hejtmana. Zlínský kraj je jeden z nejmenších v zemi a i tak jsem dostal 9 500 preferenčních hlasů, čímž jsem doháněl některé hejtmany z krajů, které jsou daleko větší. To je pro mě velký závazek a ocenění. Je vidět, že lidé ve Zlínském kraji si svého hejtmana všimli.

Berete v ANO krajské volby i jako generálku na sněmovní, které budou za rok?

Hnutí ANO šlape ve všech volbách a ukazuje, že je silným uskupením. Ale řeknu jednu věc. Mrzí mě Praha, kde napříč spektrem spolu politici nedokážou mluvit, a opakovaně je kvůli tomu vidět ztráta síly a energie celé republiky. My na dílčích koaličních jednáních na krajské úrovni přitom dokazujeme, že by tak mohly vzniknout základy budoucí spolupráce i na celorepublikové úrovni. I takto se na to budeme dívat při vyjednávání. Ukázali jsme to už minule, kdy jsme do koalice vzali dvě tehdy opoziční, dnes vládní strany (ODS, Piráti). Zajímá nás výsledek a ne politikaření. A vyjádření některých hejtmanů dopředu, že s touto či jinou stranou určitě nepůjdou, tomu nepomáhají. Považuju to za neprofesionalitu obou stran.

Na druhou stranu, váš předseda Andrej Babiš kritizuje ODS, Starosty a další strany úplně ve všem. Nebude právě před sněmovními volbami chtít, abyste je do koalice nebrali?

V hnutí jsme se o tom bavili. Je třeba zvážit, zda by obecné vymezování nemělo jednoho dne skončit. Někdo musí udělat první krok. Nemáme žádné noty, s kým smíme, či nesmíme jít do koalice. Díváme se na konkrétní lidi a mandáty, jde o program a také vzájemnou chemii. Samozřejmě nejde vzít do rady všechny strany a hnutí. Nemůže jich tam být pět šest. Někomu nakonec budeme muset oznámit, že ho nevezmeme. Ale věřím, že jim vysvětlíme, že to není nic osobního.

Poblahopřál vám k vítězství Jiří Čunek?

Já jsem mu pogratuloval, ale on na SMS neodpověděl.

Lidovci vás oslovili s tím, že mají zájem jít do koalice, ale týkalo se to jejich zbylých devíti zastupitelů a jednání se uskutečnilo bez Čunka. Co na to říkáte?

Překvapili mě. Musíme na to reagovat. Budeme to vážně zvažovat, je to jedna z pracovních variant.

Ještě v sobotu na volebním štábu jste naznačovali, že bližší vám jsou ODS a STAN. A s nimi jste také už ten večer jednali.

Ano, vycházeli jsme z konstruktu ODS a STAN. Lidovci nás překvapili tím, co všechno navrhli. Rozhodne, jestli budou schopní přijmout, že by měli dva radní. Naše představa je 5 radních my, 2 a 2 pak další strany. Pokud to budou lidovci respektovat, budeme je vážně zvažovat.

Čunek na vás přitom ostře útočil kvůli nemocnici a nejen on, kritiku jste slýchal i od jiných zastupitelů KDU-ČSL. To by nevadilo?

Naše debata nebude úplně rychlá právě proto, že tento bod si musíme dopředu jasně definovat a předat jim všechny informace. Proto teď nebudeme avizovat, že bychom chtěli koalici rychle uzavřít během dvou tří dnů. Budeme chtít si o tom popovídat. Ne jen jestli vzít lidovce do koalice, ale jestli toto téma (nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích – pozn. red.) tady bude do budoucna rezonovat, nebo ne. Chceme kraj táhnout dál a ne další čtyři roky pokračovat v dalších půtkách.

Do kdy se chcete rozhodnout?

Do středy bude jasno o základních obrysech toho, s kým jít do finálního jednání. Náš počet mandátů nám umožňuje i to, že s dalšími uskupeními budeme konkrétně řešit, jaké lidi by mohli nabídnout do rady a kdo by k nám do týmu zapadl. Obecně nechceme koalici jen ze dvou uskupení. Měli bychom sice pohodlnou většinu, ale abychom mohli dělat velké věci, potřebujeme větší sílu. Náš cíl je proto koalice z více subjektů.

Výsledky pro vaši obec

Krajská rada se výrazně obmění, že?

Ano, ze stávajících zůstáváme jen tři (Holiš, David Vychytil a Radek Doležel). Měli bychom pokračovat ve stejných gescích jako doposud, jen u mě ještě uvidíme. Můžu po těch čtyřech letech jít prakticky ke každému tématu. Za ANO bychom chtěli radu doplnit o dvě dámy. Chtěl bych také poděkovat Haně Ančincové (Piráti) a Olze Sehnalové (Sociální demokracie), které kandidovaly, ale do zastupitelstva se nedostaly. Je za nimi kus práce a rozjetých projektů. Musíme teď hledat jiné politiky, kteří budou v této práci v radě pokračovat.