Dosavadní hejtman Holiš složil koalici, povede Zlínský kraj spolu se Starosty

Naopak po čtyřech letech na kraji odchází do opozice ODS, dál v ní zůstává SPD a nově v ní bude Stačilo!. V opozici zůstávají také lidovci, kteří ve volbách vytvořili koalici K21 se zlínským hnutím Zlín 21.

„Po všech jednáních se třemi nejsilnějšími subjekty jsme si vyjasnili, že nejblíže nejen personálně, ale i lidsky a gestcemi, jsme právě se STAN. Na posledním jednání jsme to konstatovali poměrně rychle,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

„Jednání nebylo jednoduché a nebylo to tak, že bychom si druhý den padli do náruče. Složitě jsme hledali odbornosti, ale podařilo se nám to sladit tak, jak jsme chtěli. Jednání byla korektní a věcná, potvrdil Chmela.

Koaliční smlouvu budou ANO a STAN podepisovat v příštím týdnu. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadí ANO 20 křesel, K21 10, STAN a ODS shodně 5, Stačilo! 3 a SPD 2.

Holiš bude mít na starosti zdravotnictví

V devítičlenné radě bude mít ANO šest křesel, STAN tři. Staronový hejtman Holiš bude mít na starosti zdravotnictví. Své oblasti si ponechají dosavadní náměstci za ANO: Radek Doležel dopravu a David Vychytil ekonomiku kraje a finance.

Chmela bude prvním náměstkem hejtmana a bude zodpovídat za strategický rozvoj, bydlení a územní plánování. Novou náměstkyní bude Eliška Olšáková za STAN, které připadne sociální oblast a neziskový sektor.

Ve funkci radních usednou za ANO Renata Prchlíková, která bude mít na starosti životní prostředí a zemědělství, Jindra Mikuláštíková si vezme školství a Ivan Láska kulturu a cestovní ruch. STAN bude mít radního Miroslava Zemánka zodpovědného za investice kraje.

Všichni členové rady budou uvolnění, jako tomu bylo dosud.

Nejdříve byla ve hře trojkoalice

Složení koalice pouze se STAN se v posledních dnech jevilo jako nejpravděpodobnější. Krajský výbor Starostů to podpořil.

Hejtman Holiš předtím mluvil o možné trojkoalici a dva spojence si chtěl vybrat mezi ODS, STAN a K21. Také měl představu, že by jeho hnutí obsadilo v devítičlenné radě pět křesel a zbylé čtyři by si rozdělily další dvě strany. Ovšem později začal preferovat dvojkoalici. Ve středu už měl STAN dostat nabídku na tři křesla v devítičlenné krajské radě. Šest by zůstalo ANO.

ODS měla ve středu jasno. „Jsme v opozici. Beru to v klidu. Po volebním výsledku jsme nemohli v rámci vyjednávání o koalici na něco myslet a nemohli jsme si ani o nic říct,“ konstatoval lídr Tomáš Goláň.

Volebním lídrem K21 byl Holišův hlavní názorový oponent a bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek. Oba spolu vedli spory kvůli krajské nemocnici ve Zlíně. Zatímco Holiš prosazuje opravu stávajícího areálu, Čunek chce postavit nový špitál v místní části Malenovice. Povolebního vyjednávání mezi K21 a ANO se Čunek neúčastnil.