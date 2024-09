ANO projedná možné obsazení nové krajské rady. Lidovci jsou stále ve hře

V pondělí večer se zástupci stran opět sešli, ovšem lidovci znovu bez Jiřího Čunka. „K21 je stále ve hře. Potvrdili, že by dva mandáty v radě přijali. Krajské předsednictvo ANO bude v úterý projednávat tři uskupení, která by do toho mohla jít s námi,“ přiblížil Radim Holiš.

Kromě K21 jsou ve hře také ODS a STAN. Dva z těchto tří subjektů by měly vytvořit koalici s ANO. V radě pak bude mít ANO pět zástupců, ostatní dva po dvou.

„Je to pro nás příjemné v tom, že s námi chtějí spolupracovat a jsou konstruktivní,“ zmínil Holiš. Původně chtěl, aby měl rámec koalice dohodnutý už ve středu, ale vzhledem k tomu, že ANO jedná i s K21, což původně neočekával, to bude později. „Nejsme pod tlakem a máme čas,“ řekl.

Krajské předsednictvo ANO v úterý projedná možnosti, včetně personálního obsazení křesel a gescí radních. Ve středu chce pokračovat v jednání s ODS, STAN a K21.

„Předložili jsme jména osob, které by mohly v radě působit. Tím se uzavřelo druhé kolo povolebního vyjednávání. Je to teď na nich,“ okomentoval pondělní schůzku krajský předseda KDU-ČSL Aleš Dufek.

Podle Dufka je Čunek s vývojem povolebního vyjednávání, kterého se neúčastní, srozuměný. V případě uzavření koalice by neseděl jako lídr kandidátky K21 v radě, ale byl by pouze řadovým zastupitelem.

Noví zastupitelé Zlínského kraje ANO

Radim Holiš, Radek Vondráček, Radek Doležel, David Vychytil, Renata Prchlíková, Hana Večerková, Jindra Mikuláštíková, Pavel Vardan, Tomáš Opatrný, Milan Fritz, Monika Hubíková, Tomáš Bravený, Robert Stržínek, Miriam Chmelová Holbová, Pavel Bartoň, Marcela Čechová, Mojmír Heryán, Jiří Korec, Ivan Láska, Michal Vlasatý K21

Jiří Čunek, Čestmír Vančura, Vojtěch Ryza, Štěpán Bekárek, Ondřej Benešík, Michaela Blahová, Simona Hlaváčová, Jaroslav Juráš, Pavel Botek, Josef Bazala ODS

Tomáš Goláň, Stanislav Blaha, Josef Slovák, Roman Hoza, Petr Viceník STAN

Tomáš Chmela, Ivo Mitáček, Martin Zábranský, Eliška Olšáková, Miroslav Zemánek STAČILO!

Marie Pěnčíková, Ivan Mařák, Roman Ramach SPD

Lubomír Nečas, Vladimír Zlínský

„Když tak bude jenom člen zastupitelstva,“ připustil krajský místopředseda lidovců Josef Bazala s tím, že je Čunek současně senátorem a starostou Vsetína.

Rozpory Čunka a Holiše vznikaly hlavně kvůli krajské nemocnici ve Zlíně. Čunek prosazuje výstavbu nové v Malenovicích, Holiš preferuje opravu staré. Lidovci, které MF DNES oslovila, argumentují tím, že K21 nemělo vznik nového špitálu v programu a že téma vyplynulo jen z předvolebních debat obou lídrů.

„Neznamená to, že všechny názory pana Čunka sdílí všichni zastupitelé KDU-ČSL. Říkal jsem, že když nebude zbytí, může se rekonstruovat stará nemocnice,“ naznačil Bazala.

Osobní animozity musí stranou, říká KDU-ČSL

Otázkou je, jak to může vnímat Čunkův volič, jenž o novou nemocnici stojí. Zastupitelé K21 se negativního dopadu neobávají.

„Nechápu, jak by mohlo vyjednávání o koalici někoho zklamat. Zklamat může pouze podpis dohody, která by byla v příkrém rozporu s tím, co bylo ve volebním programu,“ zmínil Dufek. „Tragédii naší politiky vnímám spíše v tom, že spolu lidé nemluví. Osobně o žádnou funkci nestojím a v zastupitelstvu nejsem,“ upozornil.

„Každý subjekt kandiduje proto, aby prosazoval svůj program a byl v koalici. A když jsou strany zvolené, tak je na nich, aby se domluvily. Pak je nutné dát osobní animozity stranou a být profesionální,“ míní někdejší Čunkův lidovecký náměstek na hejtmanství Pavel Botek. On i Bazala byli opět zvoleni do krajského zastupitelstva.

S takovým řešením nemá problém ani hnutí Zlín 21. Podle jeho předsedy Čestmíra Vančury, který byl dvojkou kandidátky, to dává smysl.

„Cítíme, že ekonomika a hospodaření v EU i státu se nevyvíjejí dobře, a nebude to jednoduché pro nikoho,“ uvedl Vančura. „Musíme na to umět věcně reagovat, odložit emoce a osobní animozity stranou, a proto jsme udělali první krok. To patrně zaujalo představitele ANO při našem povolebním setkání,“ doplnil s tím, že se tématu nemocnice nevyhýbá.

ANO lidovci překvapili

Čunek říká, že jeho vymezování vůči Holišovi nemělo osobní rozměr. „Bylo čistě racionální. Teď jde o to, jestli se koalice umí dohodnout na tom, že některé věci ještě přehodnotí. Třeba otázku nové nemocnice,“ nastínil Čunek, který se tak svého záměru stále nevzdává.

Podle něho není možné, aby K21 bylo v koalici, která by byla „víceméně hanebná“. Holiš i další lidé z ANO přiznali, že je lidovci překvapili, když nechali stranou Čunka.

„Variantu vytvořit koalici s lidovci bez účasti Jiřího Čunka bereme jako relevantní a seriózní návrh. Ale ano, byli jsme jím překvapeni,“ přiznal Holišův ekonomický náměstek a trojka kandidátky ANO David Vychytil.

„Zažil jsem korektní jednání vůči mně ze strany pana Holiše i Čunka, u nich navzájem se to ale střetlo. Uvidíme teď, jak to dopadne,“ poznamenal místostarosta Vsetína Pavel Bartoň z ANO.

Kroměřížský starosta Tomáš Opatrný upozornil na předvolební vyjádření Čunka, že Holiš do své funkce ještě lidsky a psychicky nedorostl, což bylo podle něho urážející.

„I tak ale nejsem proti jednání s každým členem zastupitelstva, minimálně můžeme zjistit jejich postoje a požadavky. Už z toho, že K21 jedná bez pana Čunka, také vyvozuji, že i v rámci KDU-ČSL mají na některé věci rozdílné názory,“ sdělil Opatrný, který je stejně jako Bartoň zvoleným krajským zastupitelem.