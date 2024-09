Čunek: Budu spokojený, když začneme s ANO hledat objektivní pravdu o nemocnici

Lidé z vyjednávacího týmu dokonce říkají, že by v případě dohody Jiří Čunek nebyl ani radním, ale jen řadovým zastupitelem. „Sám jsem to navrhl. Logika je v tom, že jsem kandidoval na hejtmana a na žádnou jinou funkci,“ zmínil Čunek.

Takže byste byl jako bývalý hejtman řadovým koaličním zastupitelem?

Nejsem ten, kdo stojí na ulici, drží čepici a čeká, co bude. Rozhoduji se mezi tím, co je lepší a horší. Možná bych to přehodnotil, kdybych byl radním pověřeným zdravotnictvím a řešil všechny investiční věci. Ale to ještě neuzrálo.

Jak to mohou chápat vaši voliči, když jste s lídrem ANO a hejtmanem Radimem Holišem měli před volbami mnoho názorových střetů kvůli nové nemocnici a teď vaše strany jednají o spolupráci? Nemůžou být z vašeho přístupu zklamaní?

To můžou. Ale jde o to, jaká ta spolupráce v koalici bude a jestli budeme naplňovat cíle, které povedou kraj dopředu. Čeká nás diskuse o rekonstrukci nemocnice, ale podrobná. Není to o politickém přesvědčení, je to technická záležitost. Projektanti by měli říci, kde se co v areálu postaví a za kolik peněz. A my tomu musíme uvěřit. To, co předložili, zatím ukazuje, že chtějí opravit trabant, a my si přitom můžeme postavit nový mercedes. O tom nás čeká diskuse. Nedovedu si představit, že bych byl v koalici, která řekne, že budeme opravovat nemocnici za šestnáct miliard korun, vyhodíme osm miliard a potopíme krajské zdravotnictví.

Takže byste nebyl v koalici, která by opravovala starou nemocnici?

Řekl jsem, že se tyto věci musí vyjasnit, a k tomu by měla vést tato jednání. Jde o to, aby se ukázalo, jak to opravdu je. Nejde to tak, že jsme dostali nějaký generel, podle něhož by měla oprava stát dvanáct miliard, ale protože jsou tam nepřesná čísla, může to být o nějakou miliardu dražší. A není tam ani celé dopravní řešení, protože je strašně složité. A tak to bude ještě dražší. Teď jsou jednání o tom, aby se tyto věci vyřešily, a když se vyřeší, můžeme spolupracovat.

Jde vám o to, aby ANO přijalo váš pohled na věc?

Anebo nás ANO přesvědčí, že jejich pohled se šestnácti miliardami na opravu staré nemocnice není pravdivý, a bude to jinak, třeba polovina této částky. A když bude moci být stará nemocnice opravená za osm miliard a bude stejně dobrá jako nová za sedm miliard, pak se to může udělat. Tomu jsem se nikdy nebránil. My jsme ale s projektanty přišli na to, že se oprava staré nemocnice nevyplatí. Proto jsem se rozhodl stejně jako v Banské Bystrici stavět novou.

Chtěl byste, aby to bylo vyřešené, než dojde k případné dohodě?

Ano. Nebo si stanovíme kroky do budoucna, do kdy to budeme mít vyjasněné, protože některé podklady ještě nejsou přesně dané a bude se na nich muset pracovat. Takže si můžeme říci, že si to vyjasníme třeba do tří měsíců. Jako člen dozorčí rady zlínské nemocnice jsem neviděl materiál, který by situaci řešil komplexně.

Nemůže to ale působit na člověka tak, že jste byli s hejtmanem Holišem nesmiřitelní názoroví odpůrci, a teď najednou můžete spolupracovat, protože chcete být v koalici za každou cenu? Vy svůj postup nějak vysvětlujete, ale druhá věc je, jak to působí navenek?

Podívejte se, kam došla naše vláda, která chce působit jen navenek. Propadáme se do stále většího státního dluhu, rozdáváme věci, na které nemáme. Politika se dělá jinak, reálně. Povinnost politiků je, domluvit se na dobrých věcech, když je to možné. Jestli okrademe kraj o miliardy a vezmeme je jiným nemocnicím a cestám, tak u toho nebudu.

Může nastat situace, že vy budete souhlasit s rekonstrukcí staré nemocnice, případně pan Holiš s výstavbou nové?

Jasně. Navíc jsme oba dva technici, měli bychom se dopátrat pravdy.

Ale čtyři roky jste se na ničem neshodli.

To jsme se neshodli, protože on říkal jinou věc než já. Teď mluvím o tom, že by mělo dojít k dohodě. A to i kdybychom v koalici nebyli. Zastupitelstvo by při tak zásadních věcech mělo mít společný názor, jestli chce vyhodit miliardy korun z okna.

Posoudil by to ještě někdo nezávislý?

Teď především není návrh opravy dopracovaný, relevantní. Čísla jsou jen orientační, mohou se měnit o miliardy. Projektanti, kteří za to berou strašné peníze, se musí donutit k tomu, aby zpracovali něco, co snese odbornou oponenturu.

V případě nové nemocnice v Malenovicích je to dané?

Ano, staví ji v Banské Bystrici. Říkají to ti, co ji staví. Musíme se dohodnout na tom, kde je pravda.

Proč jste si to neřekli třeba před měsícem?

Teď jde o to, jestli se dohodneme v nové reprezentaci, která je na novém začátku. Je šance na změnu. Navíc tam nejsou Piráti ani Sociální demokraté, takže jednání by mohla být jednodušší.

Proč se jednání neúčastníte, když říkáte, že je to váš nápad?

Protože noty pro vyjednavače jsou jasně dané. A také abychom si dlouze nevysvětlovali postoje z minula. Jde o to, jestli si dokážeme vysvětlit nové postoje, které začaly po skončení voleb. Teď jsem v Bruselu, což jsem měl dlouhodobě naplánováno. Necítím ale, že by mě někdo obcházel, já jsem ty lidi pověřil vyjednáváním.

Věříte, že se ukáže, že je nová nemocnice výhodnější?

Abych jednání neblokoval, budu spokojený s tím, když budeme hledat objektivní pravdu. To je teď nejdůležitější. Samozřejmě, že mám na základě svého poznání a svých zkušeností nějaký názor, ale chápu, že ti, kteří tolik zkušeností a poznání nemají, musejí nejdříve dostat potřebné informace. Teprve pak se bude dát říci, jak budeme postupovat.

Vyjadřujete se nezvykle diplomaticky...

Protože jednám s partnerem, kterého pověřili občané k tomu, aby hledal nejlepší řešení pro kraj.