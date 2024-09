Ve volbách se hraje o osudy krajských nemocnic i budoucnost malých stran

Voliči mohou zamířit k hlasovacím urnám v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Rozhodnou o budoucím složení krajského zastupitelstva a v některých obvodech o tom, kteří kandidáti uspějí v boji o Senát. MF DNES vybrala čtyři ústřední témata týkající se krajských voleb.

1 Bitva o post hejtmana

Hejtman Radim Holiš z ANO chce obhájit, jiný výsledek pro něj bude neúspěch. Konkurentů má ale dost. Po čtyřech letech si hodlá sednout do hejtmanského křesla lidovec Jiří Čunek, který se proto spojil s hnutím Zlín 21. Zájmem o nejvyšší krajský post se netají lídr hnutí STAN Tomáš Chmela, bez ambicí není ani jednička ODS Tomáš Goláň. V minulosti se přitom podařilo pozici hejtmana obhájit pouze Stanislavu Mišákovi (Sociální demokracie), který býval také starostou Otrokovic.

2 Osud krajských nemocnic

Ve zdravotnictví se hraje zejména o to, zda Čunek oživí záměr na výstavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, nebo hejtman Holiš bude pokračovat v plánech na rekonstrukci stávající. Na tom závisí i rozvoj tří krajských nemocnic – ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti. Čunek tvrdí, že výstavba nové nemocnice bude levnější než oprava staré, Holiš říká opak s tím, že by pak nebyly peníze na rozvoj ostatních špitálů. Každopádně po čtyřech letech zdravotnické téma ve volbách opět silně rezonuje.

3 Míří Vančura na kraj?

Zlínský podnikatel a prezident místního filmového festivalu Čestmír Vančura už dvakrát s hnutím Zlín 21 kandidoval v komunálních volbách. Přestože se mu ani jednou nesplnil sen stát se primátorem nebo vstoupit do městské rady, jeho hnutí je ve Zlíně nejvýraznější opoziční silou. Před dvěma lety získalo sedmnáct procent hlasů. Teď se Vančura snaží etablovat v krajské politice, když se spojil s Čunkovou KDU-ČSL. Sestavili společnou kandidátku K21 a zlínský podnikatel je v ní hned na druhém místě. Pokud by uspěl, mohlo by dosud jenom lokální hnutí najednou získat daleko širší záběr a význam.

4 Nejistá budoucnost malých stran

Před čtyřmi lety ve volbách těsně uspěla společná kandidátka Trikolory, Soukromníků a Nezávislých (získala šest procent), letos už se ale rozdělila. Trikolora jde do voleb v kraji samostatně a kromě toho vznikla kandidátka Nezávislý hlas pro Zlínský kraj, kterou vytvořili Soukromníci a Nezávislí. Vede ji Michal Dvouletý. Poslední lídr Trikolory Jaromír Bernátek je šestkou této kandidátky. Důležité volby to budou i pro Sociální demokracii, která celorepublikově živoří, dlouhodobě není ani ve zlínském zastupitelstvu, a ačkoliv se před čtyřmi lety nečekaně dostala do krajské koalice, nyní je její osud velmi nejistý. O návrat na kraj se pak pokusí komunisté, jimž před čtyřmi lety scházelo jedno procento. Tentokrát kandidují pod hlavičkou STAČILO!, s níž uspěli v eurovolbách.