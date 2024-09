Ve Zlínském kraji se rýsuje koalice, v radě s ANO zřejmě usednou Starostové

Po dnešním jednání mezi zástupci hnutí ANO a STAN to vypadá tak, že by právě tyto dva subjekty mohly vytvořit novou koalici. Lídr ANO a stávající hejtman Radim Holiš sice nejdříve mluvil o možné trojkoalici, ovšem pak začal preferovat dvojkoalici, což se také potvrdilo. STAN dostal nabídku na tři křesla v devítičlenné krajské radě. Šest by zůstalo ANO.

„Tuto variantu si dovedeme představit. Je třeba ještě dořešit působnosti, aby naši odborníci na sto procent využili svůj potenciál pro rozvoj Zlínského kraje. K tomu bychom se s ANO měli potkat ve čtvrtek večer,“ přiblížil lídr STAN Tomáš Chmela.

Ten by měl být jedním z budoucích radních, možná i náměstkem. O náměstcích byla na jednání také řeč, ovšem podle Chmely je třeba nejdříve vyřešit personální obsazení a gesce. Další jména možných radních za STAN zatím nesdělil.

„Raději bych nejdříve řešil odbornosti. Z mého pohledu je potřeba, abychom dělali v radě to, co nejlépe umíme,“ zmínil Chmela.

Krajský výbor STAN dvojkoalici s ANO podporuje. „Předběžně v pátek by mohla být další jednání a představení možného rámce koalice pro novináře,“ nastínil Chmela.

ANO dnes odpoledne pokračuje v jednání s ODS a K21.