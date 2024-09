Holiš versus Čunek. Souboj nesmiřitelných rivalů s odlišným stylem politiky

Stojí v ulici v Rožnově pod Radhoštěm před plotem, v ruce drží volební leták KDU-ČSL a do kamery přitom Jiří Čunek na svém facebookovém profilu líčí, jak na tomto místě měl stát kulturní dům, který plánoval tehdejší starosta a dnešní hejtman Radim Holiš (ANO). Popisuje jeho prodražení ze 130 na 400 milionů korun a na závěr varuje, že „stejný postup zvolil Radim Holiš v Baťově nemocnici ve Zlíně, kde bude rekonstrukce stát nejméně 14 až 15 miliard, což je o sedm miliard dražší než úplně nová nemocnice.“

Holiš zase na sociálních sítích zdůrazňuje, jak výrazně se oproti uplynulému období zvýšily investice kraje a k diskusi s Čunkem v rámci pořadu Rozstřel na iDNES.cz píše: „Na jedné straně věcné argumenty a fakta, na té druhé urážky a osobní útoky. Pravda je každopádně jedna. Nemocnice v Malenovicích by byla postavená nejdřív za deset let. U tak velkého projektu totiž trvá čtyři roky povolování a projektování, pak výběr zhotovitele a další čtyři roky samotná výstavba.“

Nejen závěr kampaně před krajskými volbami, které se konají dnes a zítra, poznamenal vypjatý vztah mezi oběma politiky a posledními hejtmany Zlínského kraje. Čunek jej vedl v letech 2016-2020, poté jej nahradil právě Holiš.

A v právě končícím volebním období to mezi nimi pořádně jiskřilo. Hlavně kvůli zmíněné plánované nemocnici v Malenovicích, jejíž stavbu aktuální krajská rada zarazila a Holiš o tomto projektu prohlásil: „Způsob jeho prosazování byl na úrovni okresního přeboru, ne krajského hejtmanství.“

Dodnes je poznat, že mezi výraznými politickými tvářemi regionu panuje silná antipatie. Jasná je proto jedna věc: ANO a KDU-ČSL spolu po volbách jen těžko zasednou v jedné koalici.

„Hnutí ANO bude spolupracovat s každým, kdo bude hájit zájmy Zlínského kraje. A protože pan Čunek chce stále pokračovat v projektu nové nemocnice, musel by veřejně říct, že od tohoto nápadu ustupuje,“ zmínil Holiš pro MF DNES podmínku, která se jeví jen těžko proveditelná.

„Koalice je o tom, jestli se kraj zabrzdí, nebo ne. Ostatní je podružné. A jestliže tam budou lidé, kteří chtějí kraj potopit, tak bych u toho nechtěl být,“ vzkázal na oplátku Čunek s tím, že „opravu (stávající) nemocnice neprosazuje ANO, ale hejtman Holiš.“ „Předseda ANO Andrej Babiš byl pro novou nemocnici, když byl premiér. A když ji Holiš zastavil, tak mě Babiš požádal, abych mu dal projektanty, kteří měli stavět zlínskou nemocnici. Tak vyprojektovali onkologický areál v motolské nemocnici.“

Hádky kvůli nemocnici a trestní oznámení

Jak vznikla vzájemná rivalita mezi oběma politiky, které spojuje valašský původ a zkušenost s prací starosty? Podle lidí, které MF DNES oslovila, se opravdu datuje až do období Holišova vstupu do krajské politiky na podzim 2020. Předtím byl starostou Rožnova pod Radhoštěm a v této pozici zažil Čunkovu éru v čele kraje. Žádné třenice mezi nimi se však neprojevovaly.

„Je to názorová záležitost. Spolupracoval jsem s ním, když byl novým starostou v Rožnově pod Radhoštěm, protože novým starostům jsem se snažil vždy pomáhat,“ vzpomíná Čunek a poněkud pichlavě dodává: „Ale u něho došlo k tomu, že lidsky a psychicky do své funkce ještě nedorostl a začal ji brát příliš osobně, což není úplně dobře.“

Holišovi vyčítá, že v souvislosti s cenou za novou nemocnici údajně klame veřejnost. „Uvádí čísla, která jsou nesmyslná, ale jako projektant by je měl znát. Pak se to dostává i do osobní roviny. Když říká, že by nová nemocnice byla dražší než oprava staré, tak je to nesmysl. Potom lže, a vzniká tím i lidské nepochopení,“ argumentuje Čunek.

Před třemi lety dokonce oznámil, že na Holiše podá trestní oznámení. Důvod? Mluvil o ceně 15 miliard korun za nový špitál. „Na můj popud to bude policie a soud řešit. Když někdo řekne, že to je patnáct miliard, tak to není jen urážka mě, ale i desítek dalších lidí, úředníků nebo projektantů vítězného návrhu,“ prohlásil tehdy Čunek.

Dialog s kolegy vs. rychlé zajištění cíle

Holiš se vůči svému předchůdci a hlavnímu kritikovi nechce příliš vymezovat. „Vy novináři mi jej předhazujete jako největšího soupeře, ale já tenhle souboj nevnímám. Svoji energii soustředím na svoji práci, a ne do hádek s panem Čunkem,“ poznamenal.

„Navíc na kraji rozhodujeme kolektivně jako krajská rada. A vždy se jako hejtman snažím o dialog. Nejsem direktivně založený typ lídra, který musí mít přehled a rozhodovací pravomoc úplně ve všem. Takový přístup zabíjí kreativitu a snahu kolegů v radě,“ naznačil.

Právě to bylo v roli hejtmana vyčítáno Čunkovi. Chtěl mít přehled úplně o všem a mnohdy řešil i věci, jež mohl nechat na jiných politicích či úřednících, zároveň vedl kraj hodně podle sebe. Za překážku to však nepovažuje. Spíše naopak.

„Považuji se za praktického člověka, který rychle míří k cíli, kterého chce dosáhnout. Při tom se může zdát, že jsem málo konsensuální a kompromisní. Ale my musíme zajistit plnění cíle, jinak to nemá cenu,“ uvažuje Čunek. „Radim Holiš o tom bude dlouho mluvit, hledat konsenzus, zmiňovat, jak se mají v krajské radě rádi, ale proto ve funkcích nejsme. V tom je základní rozdíl mezi námi.“

Současný hejtman z ANO zase říká, že kraj se ve srovnání s předchozími čtyřmi roky dostal úplně jinam. „Radní měli nově volnost v tom, aby svoje gesční témata rozvíjeli, což se dříve nedělo, a pan Čunek jako hejtman chtěl řídit všechno. Jsem týmový hráč a přišla mi škoda nevyužít zkušeností, které kolegové v radě mají,“ popsal Holiš.

Klidná síla a divoká řeka

Rozdílů mezi oběma politiky v roli hejtmanů si všimli i další lídři.

„Jiří Čunek přistoupil k výkonu mandátu hejtmana svým stylem tak, jak jej všichni známe. Radim Holiš se pak musel náročně vypořádat s tím, co po svém předchůdci zdědil, a čerpal přitom ze svých zkušeností starosty,“ řekl krajský zastupitel Michal Dvouletý (Nezávislý Hlas pro Zlínský kraj).

„U současné rady jsem v některých věcech očekával vyšší dynamiku, u Jiřího Čunka přitom tato dynamika byla místy až překotná,“ dodal.

„Když byl pan Čunek hejtmanem, na kraji jsem nebyla, ale z pohledu veřejnosti mi to připadalo trochu jako one man show. Jako by rozhodnutí dělal jen sám,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti). „S panem Holišem jsme naopak tým. Není to tak, že by byl vpředu hejtman a pak dlouho nikdo. Bylo nás vždy devět členů rady. Tohoto přístupu si vážím. Je to jednoznačně lepší varianta z hlediska pracovního nastavení i lidskosti.“

Podle Tomáše Goláně, senátora a jedničky ODS, je na tom kraj pořád stejně, ať už ho vede kdokoliv. „Často jen marníme čas, ačkoliv podmínky máme skvělé,“ mrzí Goláně.

„Radim Holiš dříve působil jako starosta Rožnova a bylo pro něj těžké vytvořit podmínky pro velký rozvoj celého kraje. Jiřího Čunka znám jako kolegu ze Senátu, rovněž má zkušenosti ze starostovské pozice, ale ani on s krajem moc pohnout nedokázal.“

Do velkého srovnávání se nechtěl pouštět lídr STAN Tomáš Chmela s tím, že spolupráci v koalici si umí představit s oběma z nich. „Jen s nadsázkou bych použil přirovnání, že Radim Holiš je trochu lidoveckými slovy ‚klidná síla‘, zatímco Jiří Čunek ‚divoká řeka‘,“ usmál se starosta Slavičína.