Trápí nás způsob, jakým Babiš vládne, říká krajský lídr SPOLU Benešík

Jak jste se stal lídrem?

Byl jsem zvolený jako jednička kandidátky KDU-ČSL a poté jsme si v rámci koalice SPOLU rozdělili jednotlivé kraje. Zlínský kraj je naše bašta, dlouhodobě tady máme výborné výsledky, takže i proto mi připadla pozice lídra.

Vydrží vaše koalice pohromadě i po volbách?

Vydrží. Nejsme totožné strany, v mnohém se lišíme, ale je více věcí, které nás spojují a na kterých se dokážeme domluvit.

A opravdu není vaším jediným pojítkem téma Antibabiš?

To určitě ne. Máme program pro zemi, která je kvůli covidu ve složité situaci, je obrovsky zadlužená a státní aparát narostl, což zdražuje život úplně všem. Navíc dochází k velkému zdražování snad všeho. Kdyby bylo naším jediným pojítkem téma Antibabiš, nejsme schopni dát dohromady tak podrobný program, jaký koalice SPOLU prezentuje. Ale je pravda, že nás trápí i způsob, jakým Andrej Babiš naší zemi vládne.

Jak to myslíte?

Dám jeden příklad: není možné, aby jeden člověk rozhodoval o tom, jaký bude u nás systém dotací, ten samý pak ovlivňoval jejich rozdělení a nakonec je i pobíral. Lidé vidí, jak se státní úředníci buď bojí, nebo postupují liknavě a snaží se nevyšetřovat nic, do čeho by mohla být zapletena firma pana Babiše. Tady připomenu kauzu otravy Bečvy.

Ondřej Benešík Narodil se v roce 1976 v Uherském Hradišti. Vystudoval evropskou politiku na Masarykově univerzitě v Brně.

V minulosti byl starostou obce Strání (nyní je zde zastupitelem) a krajským zastupitelem.

Od roku 2013 pracuje jako poslanec a ve Sněmovně je předsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Členem KDU-ČSL se stal v roce 1995 a působí jako místopředseda strany.

Jak ale chcete přesvědčit třicet procent, pro něž evidentně střet zájmů ani další Babišovy kauzy nejsou problém?

Kvalitou našeho programu. Hrozně mi vadí, jak Česko žije na dluh našich dětí, to musíme zastavit. Nejde jen o to, jakou zemi zanecháme našim dětem, ale jaké děti zachováme naší zemi. To přesně vystihuje spojení vyvážené ekonomiky a rodinné politiky, jaké chceme.

To asi řekne každý politik. Jenže zabere tenhle argument například na lidi, kteří od státu dostali v posledních letech více peněz?

Vláda sice přidává vybraným skupinám, ale paušálně, a ne těm, kteří jsou na nevýhodnosti systému biti. My jsme podpořili to, aby maminky dostaly 500 korun měsíčně navíc za každé vychované dítě. A další věc: proč mají mít někdejší komunističtí papaláši vyšší důchod než lidé, kteří byli za bývalého režimu šikanování a dnes třeba žijí o samotě a jsou ve špatném zdravotním stavu? Pomozme hlavně těm nejohroženějším, ti to potřebují nejvíc.

Potřebují podle vás opoziční bloky 101 hlasů, nebo věříte, že by vás podpořily i Přísaha nebo ČSSD?

Neuvažujeme tak, těžko říct, kdo se do Sněmovny dostane. Všechny strany z naší koalice vylučují vládu s ANO, KSČM a SPD. Všimněte si, jak se marketingový tým premiéra ze všech sil snaží vypouštět různé spekulace o tom, že ODS by s nimi vládla. Je vidět, že jsou hodně nervózní a nejistí.

Dlouhodobě se věnujete EU a jste předsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Co byste tady chtěl po volbách změnit?

Musíme být daleko aktivnější. Čeká nás předsednictví Rady EU, což je obrovská možnost prosadit na evropské půdě i naše priority. Předsednictví je investice, která se nám bohatě vrátí. Tuto vládu to ale moc nezajímá.

S blížícími se volbami stoupá také počet lidí, kteří se nakazili koronavirem. Bude pandemie a nezvládnutá reakce Babišovy vlády na ni jedním z hlavních témat?

Loni před krajskými volbami taky koronavirus záhadně přestal existovat a objevil se až po nich… V rámci SPOLU nechceme, aby se zase dělala nelogická opatření jako uzavření malých obchodů, zatímco velké supermarkety fungovaly dál. Chraňme se přiměřeně a efektivně, ale hlavně už neničme naši ekonomiku.

V září 2020, před druhou vlnou, ovšem i opozice vyzývala ke zmírnění opatření. Nebyla to chyba?

Tyto názory zazněly před rokem. Všechny kompetence a zodpovědnost měla Babišova vláda, nikoli opozice. Vláda rozhodovala o opatřeních. Bohužel neposlouchala dobře míněné rady odborníků. A podle toho všechno dopadlo. Právě proto za naší koalicí stojí odborný Anticovid tým.

Jaké problémy kraje byste chtěl po volbách řešit?

Určitě zlepšit hospodaření s vodou a její zadržování v krajině a ochranu vodních zdrojů a půdy. Ochranu vody a půdy bych chtěl zakotvit do ústavy. Problémem jsou i nízké mzdy, musíme se více zaměřit na odborné vzdělávání. Také je třeba zlepšit dopravní infrastrukturu. Dále chceme udržet mladé lidi v regionu, máme zde vysoký průměrný věk. Nejen starší populaci často trápí špatná dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Sehnat třeba zubaře je často nadlidský úkol.