Odstavme ANO i ve Zlínském kraji, navrhli lidovci a STAN. Změna se nechystá

I když by ve Zlínském kraji matematicky vycházela stejná situace jako v celostátní politice a Babišovo hnutí by mohlo skončit v opozici, k žádnému převratu nejspíš nedojde. Krajská koalice ve složení ANO, Piráti, ODS a ČSSD změnu nechystá a bude pokračovat ve stejném složení nadále.

„Když jsem kolegy z rady informoval, že se vzdávám poslaneckého mandátu a budu se soustředit na práci hejtmana, všechny ostatní strany potvrdily, že s námi chtějí nadále jednat,“ uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Hlasy, že by k odstavení ANO od moci mělo dojít i na krajské úrovni, veřejně zaznívají zejména ze strany lidovců a STAN, kteří jsou v rámci hejtmanství v opozici.

„Přál bych si, aby se výsledek sněmovních voleb odrazil i ve Zlínském kraji. Krajská koalice nedávala politický smysl už při svém vzniku a nedává ho ani teď. Byla to koalice proti nové nemocnici, v této věci se přitom za rok s ničím nepohnulo,“ řekl poslanec a krajský zastupitel Petr Gazdík (STAN).

„Nová vládní koalice určitě neodpovídá volebním výsledkům ve Zlínském kraji a mělo by se to nějak promítnout. Pokud si čtyři strany (ODS, KDU-ČSL, STAN a Piráti – pozn.red.) sednou, budou mít i v krajském zastupitelstvu většinu,“ naznačil už v sobotu nově zvolený poslanec a krajský lidovecký zastupitel Róbert Teleky.

Piráti: O nové koalici s nikým nejednáme

U Pirátů a ODS však moc pochopení nenašli. Podle náměstkyně hejtmana Hany Ančincové (Piráti) nemá celostátní politika vliv na tvorbu koalic na krajské úrovni. Piráti to zdůrazňovali už loni po volbách, když vysvětlovali spolupráci s ANO.

„S nikým o nové koalici na hejtmanství nejednáme. Není důvod vypovídat koaliční smlouvu. Je to i o lidech a osobních vazbách,“ prohlásila Ančincová.

Stejně mluví také krajský předseda ODS a zastupitel Stanislav Blaha, který obhájil poslanecký mandát. „Krajská a celostátní politika jsou oddělené. Spolupráce ve vedení kraje funguje a není důvod ke změně,“ reagoval.

Blaha i Ančincová zároveň ocenili Holišovo pondělní rozhodnutí, že rezignuje na pozici poslance. Do té ho vyneslo přes pět tisíc preferenčních hlasů, díky nimž se na kandidátce ANO dostal z posledního místa na druhé. Holiš svůj krok zdůvodnil časovým vytížením a tím, že nechce kumulovat funkce.

„Je to logický krok. Kraj má před sebou řadu úkolů a nese různé zátěže z minulosti, které je třeba vyřešit,“ sdělil Blaha.

Hejtman měl být poslancem, myslí si Čunek

Opoziční zastupitel a Holišův předchůdce Jiří Čunek (KDU-ČSL) to vidí jinak. „Jako hejtman bez senátorského mandátu bych nedosáhl mnoha věcí, které se mi podařily. Moravskoslezský hejtman Vondrák je ostatně také poslancem,“ připomněl Čunek.

„To ale vyžaduje nasazení člověka na celý den, což asi pan Holiš nechtěl obětovat. Pro Zlínský kraj je to škoda, protože až se pan Holiš naučí práci hejtmana, tak pochopí, že ve spojení s působením v celostátní politice by jeho možnosti udělat něco pro Zlínský kraj byly daleko větší,“ dodal.

Hejtman kritiku odmítl. „Na rozdíl od pana Čunka nejsem sólový, ale týmový hráč. Věřím, že nejen čtyři poslanci zvolení za ANO, ale všech dvanáct poslanců za Zlínský kraj se sjednotí a budou rozvoji našeho kraje maximálně pomáhat. Rozhodně nemusím všechno dělat sám,“ vzkázal Holiš.

Čunek neočekává, že by se měla aktuální podoba vedení Zlínského kraje změnit. „Koalice si po svém nástupu navýšila počet placených lidí, kterých je dvanáct. Pro řadu z nich to je vrchol kariéry a mají nejvyšší příjem v životě, což touze po změně nenahrává. Neuvažují o tom, co by bylo dobré pro kraj, ale co je dobré pro ně,“ uvedl.