„Vítězství beru jako vysvědčení od voličů za čtyři roky naší práce. Vidí pozitivní výsledky a máme jejich důvěru, za což jsme rádi,“ řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
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Beze změny se pojede i ve Valašském Meziříčí, kde drtivě vyhrálo ANO (40,9%) a s ODS drží 15 z 25 míst. „Šla proti nám spousta věcí jako anonymní profily na sítích, problém s nemocnicí či zdražení tepla. O to víc si vysokého vítězství vážíme,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). Personální i programové věci hodlají doladit během nejbližších dvou týdnů.
Vítězství nezávislých a STAN v Rožnově
Pozici v čele města uhájila Hana Večerková v Otrokovicích, kde ANO bralo 38,5 procenta a má 11 ze 23 zastupitelů. „Chápu to tak, že voliči vnímají, že ve městě něco děje a za osm let je za námi kus práce,“ poznamenala Večerková. ANO se sejde se všemi dalšími subjekty a brzy chce mít jasno. I tady se nabízí navázat na stávající koalici.
Jasným vítězstvím současného vedení skončily volby v Rožnově pod Radhoštěm. Nezávislí Rožnováci a STAN mají 43,2 procenta a starosta Jan Kučera si místo udrží. „Výsledek je pro nás milé překvapením, zúročily se čtyři roky kontinuální práce. Také silná antikampaň proti nám voliče spíše zmobilizovala. Vylekali se, co by mohlo nastat,“ řekl Kučera. S KDU-ČSL a ODS by měli 15 z 21 mandátů, domlouvat se budou příští týden.
Koalice ve stejném složení může pokračovat v Uherském Brodě, kde vyhrálo uskupení Společně pro Brod (20,7%) složené z KDU-ČSL a nezávislých kandidátů. Doplní je ODS a Nezávislí za rozvoj města Uherský Brod. „Chceme se sejít se všemi, jednání budou pokračovat v nadcházejícím týdnu. Nechceme nic uspěchat, silnější koalice je lepší prvek pro vládnutí. Nabízí se několik variant,“ konstatoval starosta a lídr vítěze Ferdinand Kubáník.
Změna v Uherském Hradišti
Ke změně naopak dojde v Uherském Hradišti, kde vyhráli opoziční Hradišťáci (26,8 procenta) a už hledají většinu. „Jednáme teď se všemi, nikoho dopředu nevylučujeme,“ naznačil lídr Michal Dvouletý, který má ambici být starostou. „Vítězství vnímáme jako vzkaz od lidí, že chtějí otočit pomyslným kormidlem,“ dodal.
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Návrat hlásí někdejší dlouholetý starosta Rudolf Seifert, jeho Koalice pro Holešov získala 32,7 procenta. „Je to pro nás jasný signál, že lidé žádají v Holešově změnu,“ sdělil Seifert. „Zatím jednáme s těmi, kteří byli v současné opozici,“ dodal. Hlavním partnerem je hnutí Za Holešov, které skončilo druhé, už v pondělí by mohlo dojít k dohodě.
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