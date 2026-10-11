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Volby ve Zlínském kraji: ANO udrží radnice v Kroměříži, Valašském Meziříčí i Otrokovicích

Petr Skácel
Jana Fuksová
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  16:48
Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (leden 2023)

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (leden 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO (listopad 2022)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42...
Michal Dvouletý (Nezávislý Hlas pro Zlínský kraj). (srpen 2024)
Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.
6 fotografií
Koalice, která vede kroměřížskou radnici, bude zřejmě pokračovat i nadále. Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,4 procenta, spolu s KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, OK Občané Kroměříže, KM 26 a Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti má většinu 16 ze 27 zastupitelů. V neděli strany podepsaly memorandum a další týden chtějí vyřešit koaliční smlouvu.

Výsledky voleb 2026

„Vítězství beru jako vysvědčení od voličů za čtyři roky naší práce. Vidí pozitivní výsledky a máme jejich důvěru, za což jsme rádi,“ řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

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Beze změny se pojede i ve Valašském Meziříčí, kde drtivě vyhrálo ANO (40,9%) a s ODS drží 15 z 25 míst. „Šla proti nám spousta věcí jako anonymní profily na sítích, problém s nemocnicí či zdražení tepla. O to víc si vysokého vítězství vážíme,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). Personální i programové věci hodlají doladit během nejbližších dvou týdnů.

Vítězství nezávislých a STAN v Rožnově

Pozici v čele města uhájila Hana Večerková v Otrokovicích, kde ANO bralo 38,5 procenta a má 11 ze 23 zastupitelů. „Chápu to tak, že voliči vnímají, že ve městě něco děje a za osm let je za námi kus práce,“ poznamenala Večerková. ANO se sejde se všemi dalšími subjekty a brzy chce mít jasno. I tady se nabízí navázat na stávající koalici.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (leden 2023)
Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO (listopad 2022)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. Na snímku starostka Otrokovic Hana Večerková. (duben 2026)
Michal Dvouletý (Nezávislý Hlas pro Zlínský kraj). (srpen 2024)
6 fotografií

Jasným vítězstvím současného vedení skončily volby v Rožnově pod Radhoštěm. Nezávislí Rožnováci a STAN mají 43,2 procenta a starosta Jan Kučera si místo udrží. „Výsledek je pro nás milé překvapením, zúročily se čtyři roky kontinuální práce. Také silná antikampaň proti nám voliče spíše zmobilizovala. Vylekali se, co by mohlo nastat,“ řekl Kučera. S KDU-ČSL a ODS by měli 15 z 21 mandátů, domlouvat se budou příští týden.

Koalice ve stejném složení může pokračovat v Uherském Brodě, kde vyhrálo uskupení Společně pro Brod (20,7%) složené z KDU-ČSL a nezávislých kandidátů. Doplní je ODS a Nezávislí za rozvoj města Uherský Brod. „Chceme se sejít se všemi, jednání budou pokračovat v nadcházejícím týdnu. Nechceme nic uspěchat, silnější koalice je lepší prvek pro vládnutí. Nabízí se několik variant,“ konstatoval starosta a lídr vítěze Ferdinand Kubáník.

Změna v Uherském Hradišti

Ke změně naopak dojde v Uherském Hradišti, kde vyhráli opoziční Hradišťáci (26,8 procenta) a už hledají většinu. „Jednáme teď se všemi, nikoho dopředu nevylučujeme,“ naznačil lídr Michal Dvouletý, který má ambici být starostou. „Vítězství vnímáme jako vzkaz od lidí, že chtějí otočit pomyslným kormidlem,“ dodal.

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Návrat hlásí někdejší dlouholetý starosta Rudolf Seifert, jeho Koalice pro Holešov získala 32,7 procenta. „Je to pro nás jasný signál, že lidé žádají v Holešově změnu,“ sdělil Seifert. „Zatím jednáme s těmi, kteří byli v současné opozici,“ dodal. Hlavním partnerem je hnutí Za Holešov, které skončilo druhé, už v pondělí by mohlo dojít k dohodě.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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