Čtyři roky stávající koalice tak lze charakterizovat jedním slovem: příprava. Proměna Velkého kina, budoucnost zimního stadionu, dostavba radnice, městské bydlení.
Všude se zatím čeká, až k tomu skutečně dojde. Teprve na konci volebního období se některé projekty dostávají do fáze, kdy se skutečně začnou brzy dělat.
Nejviditelnějším příkladem je proměna Velkého kina na moderní multifunkční centrum, která má začít teď na podzim. Městskou kasu vyjde na stamiliony korun a výsledkem bude další prostor pro kulturní a další akce ve městě.
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Lidé přitom řešili, zda by nešlo vymyslet jiné využití a peníze použít na potřebnější projekty. Koalice si však za ním stojí a tvrdí, že město posune dál.
Tvrdým faktem je, že ve Zlíně se za poslední čtyři roky postavilo jen centrální hřiště na Vysoké mezi a pár dní před volbami město otevřelo bytovku Na Slanici.
Z větších akcí lze zmínit ještě nákladnou a odborníky na architekturu oceňovanou opravu tržiště, u něhož se ale krátce po otevření ukázalo, že má problém přilákat prodejce či zákazníky.
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I primátor Jiří Korec (ANO) přiznal, že s návštěvností není spokojen a v poslední době se tam začalo konat více venkovních kulturních akcí.
Tím to však končí. Rekonstrukce sportovišť, hřišť, chodníků či silnic nebo fasády divadla, to není rozvoj města, ale pouze údržba. Stačí si projít městský web zlin360.cz, kde jsou hotové projekty popsané a seřazené. Dostanete hlavně výčet menších oprav, které ocení lidé z okolí daného místa, ale větší význam až na výjimky nemají.
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Velké projekty se navíc připravují dlouho. Kino bylo zavřené deset let a teprve nyní se dostává do realizace. Modernizace 45 světelných křižovatek začala loni v létě a dokončená má být na konci letošního roku.
Pro obyvatele přitom nejde o abstraktní projekt. Dlouhé měsíce se postupně pracovalo na křižovatkách po celém městě, což znamenalo dopravní omezení a rozkopané město. Na výsledek přitom stále musejí čekat.
Stejně jako u budovy bývalého soudu, kde se už aspoň podařilo vyřešit pozemkové vztahy či u náměstí Míru.
Po volbách radnice počítala s jeho revitalizací jako s jednou z hlavních investičních priorit a v květnu 2024 chtěla mít stavební povolení. Uběhlo dva a půl roku a pořád nic. Město navíc přiznává, že na velkou proměnu nemá vlastní prostředky a bude potřebovat externí financování či zapojení soukromého sektoru.
Soukromé peníze ve Zlíně
Debata, z čeho chce Zlín své velké plány zaplatit, je přitom ještě podstatnější než samotné tempo přípravy. Městský rozpočet neumožní bez omezení financovat několik stamilionových (kino) či miliardových (zimní stadion, nové bydlení) projektů najednou.
Proto se Korec a spol. uchýlili ke kroku, který je z hlediska historie veřejné správy ve Zlíně výjimečný. Vedle dotací či úvěrového financování získává poprvé klíčovou roli soukromý kapitál.
Radnice za více než 600 milionů korun prodala developerům lokality v Březnické ulici i Boněckém rybníku na Přílukách, kde se budou stavět převážně byty. Budoucí podoby obou míst vzešly z urbanistických studií, takže město do nich mohlo přímo mluvit a ovlivnit je.
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Je to logická odpověď na otázku, jak ve Zlíně postavit novou čtvrť, aniž by ji musel financovat magistrát. Současně však jde o citlivé téma. Radnice sice nastartuje rozvoj a současně se zbaví nákladů a rizik spojených s výstavbou, jenže zároveň přichází o svůj majetek a cenné pozemky, kterých už nyní mnoho nemá.
S výjimkou dvou městských bytovek v Přílukách se navíc nedá čekat, že by nové byty byly určené pro mladé rodiny či lidi bez patřičného kapitálu. Půjde o nadstandardní a drahé bydlení, které sice rozhýbe realitní trh ve Zlíně, ale dosáhne na něj jen úzká skupina obyvatel.
Soukromé stavební firmy postaví i podzemní parkoviště u polikliniky nebo Velkého kina, kde jde o součást celé zakázky. Privátní sektor řeší i budoucnost plochy po zbouraném Šmoulím městě na Jižních Svazích, které město prodalo firmě Koma Modular.
Vznikne tam nové kulturně-společenské centrum sídliště. A soukromý kapitál chce radnice využít také u proměny zimního stadionu na multifunkční arénu s dalšími sportovišti v okolí. U projektu za odhadem čtyři miliardy korun bez DPH je ale zájem podstatně nižší než v případě výstavby bytů.
Nová sportoviště přitom Zlín potřebuje: fotbalový stadion je v tristním stavu, početný florbalový klub nemá kde trénovat a sportovní hala Datart je dávno přežitá.
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Magistrát zvažuje výstavbu na ploše po torzu na Jižních Svazích, u níž se nyní dělá urbanistická soutěž. Mimochodem, tuto lokalitu koupil Zlín před dvanácti lety a až nyní se rýsuje konkrétní vize, jak s ní naložit. Pořád to je ale jen vize či projekt, na který se budou muset sehnat investoři a finance.
Po čtyřech letech vládnutí Korce a spol. se tak ukazuje způsob, jakým stávající koalice řeší některé investice, na které jí i kvůli nespravedlivému rozpočtovému určení daní nestačí peníze: veřejný sektor určí pravidla a prostor, soukromý sektor přinese finance a zajistí výstavbu.
Otázkou je, kde je hranice. U parkovacího domu je podobný model snadno představitelný, u strategických městských pozemků už je debata složitější.
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Až se všechny tyto projekty uskuteční, bude Zlín vypadat výrazně jinak než dnes. Jenže hlavní potíž současné koalice spočívá v tom, že řada jejích největších vizí má dlouhý horizont. Volební období trvá čtyři roky, zatímco stavební projekty se připravují klidně deset let.
Velké kino se začne stavět až teď na podzim a hotové má být v roce 2029, stejně jako proměna sadu Svobody. Nová čtvrť na Březnické má podle developera vznikat postupně až do roku 2035. Boněcký rybník je také otázkou více let.
Lidé tak zatím vidí hlavně sliby, projekční práce, soutěže a vizualizace. A s tím vším mají spojeného Korce. Měl 32 let, když se v roce 2018 stal nejmladším primátorem města v jeho historii.
Primátor Korec jako symbol
Teď má za sebou osm let, což výrazně mění optiku, kterou se na jeho práci lidé dívají. Čtyři roky mohl tvrdit, že projekty připravuje. Teď už se přirozeně více nabízí otázka, co z nich se skutečně podařilo dokončit.
Korec navíc v roce 2022 získal s ANO ve Zlíně 32 procent hlasů a 14 mandátů, tedy výrazně nejvíce. To mu umožnilo vytvořit širokou koalici s ODS, KDU-ČSL a Piráty, do jejíhož čela se postavil a jejíž hlavní tváří se stal.
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Vedení radnice se vyhýbají skandály nebo korupční kauzy, i jednání zastupitelstva jsou konstruktivní a spíše věcná. Zároveň ale platí, že řada členů rady je veřejně neviditelná a o jejich práci se moc neví. S výjimkou období před volbami, kdy začnou plnit sociální sítě svými příspěvky.
Naopak Korec je aktivní dlouhodobě a na svém facebookovém profilu či jinde lidem odpovídá a diskutuje s nimi. I kvůli tomu dopadá největší zloba a nespokojenost na něj a mnozí si nečinnost či problémy radnice spojují s jeho jménem.
Odpovědnost a veřejná pozornost jsou koncentrovány na primátora a před volbami je hlavním terčem kritiky. Zejména ze strany opozičního hnutí STAN.
Na připravené projekty je třeba najít peníze
Současné vedení Zlína tak končí ve schizofrenní situaci. Po čtyřech letech může ukázat řadu připravených projektů, několik rozjetých investic a poměrně jasnou představu o dalším rozvoji města.
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Bylo by nefér házet dlouhou dobu přípravy jen na něj, mnohdy totiž řeší dlouhá léta hnijící věci, na něž předchozí představitelé ani nesáhli nebo je odsouvali na později.
Současně se ale největší část „rozvojového příběhu“ této koalice odehraje až po skončení jejího působení. A u řady nachystaných projektů bude muset (staro)nová městská rada najít peníze na jejich uskutečnění. Ať už do vedení Zlína usedne kdokoliv, bude to nelehký úkol.