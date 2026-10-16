Zlín
Zatím se rýsuje koalice bez hnutí ANO, které vyhrálo volby a dosud drží pozici primátora. V rámi vyjednávání vznikl trojblok, v němž jsou zástupci kandidátky Společně pro Zlín (KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci), ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů.
O koalici jedná s hnutími Zlín 21 a STAN. Všichni by se měli setkat v neděli a řešit, zda je tato velká koalice možná. Dohromady mají 29 ze 41 mandátů v zastupitelstvu, do opozice by tak zamířilo ANO a SPD.
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