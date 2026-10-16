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Týden po volbách má většina měst v kraji koalici. Ve Zlíně a Vsetíně se stále jedná

Petr Skácel
  15:30
Na řadě radnice ve Zlínském kraji už vědí, jaké koalice je povedou v nadcházejícím volebním období. Ve Zlíně či Vsetíně na podobu nového vedení města stále čekají. iDNES.cz přináší aktuální přehled politického dění v patnácti největších městech v regionu.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Část 1/15

Zlín

Zatím se rýsuje koalice bez hnutí ANO, které vyhrálo volby a dosud drží pozici primátora. V rámi vyjednávání vznikl trojblok, v němž jsou zástupci kandidátky Společně pro Zlín (KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci), ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů.

O koalici jedná s hnutími Zlín 21 a STAN. Všichni by se měli setkat v neděli a řešit, zda je tato velká koalice možná. Dohromady mají 29 ze 41 mandátů v zastupitelstvu, do opozice by tak zamířilo ANO a SPD.

Proč ANO zůstalo ve Zlíně mimo hru? Rozhodl nejen tlak ze sociálních sítí
Poté, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením Společně pro Zlín (lidovci a TOP 09), ODS a Zlín srdcem / Piráti. Vytvořili trojblok a budou vyjednávat společně. Na snímku zleva: Jiří Robenek, Zlín srdcem / Piráti, Aleš Dufek, Společně pro Zlín / lidovci / TOP 09, Miroslav Chalánek a Pavel Konečný, ODS. (14. října 2026)
Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek, lídryně STAN Věra Stojar a Pavel Simkovič ze STAN. (15. října 2026)
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. října 2026)
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