„Výsledek jednání je, že budou pokračovat. Za Starosty jsme se shodli, že pro nás je preferovaná varianta menší koalice. Ale po dnešku se otevírá i možnost velké koalice. Je o trochu reálnější, budeme o tom diskutovat,“ řekla lídryně STAN Věra Stojar.
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„Bavili jsme se i o představách v podobě programových priorit. V sobotu jsme měli zastupitelský klub a kolegové měli spoustu otázek, které nám Zlín 21 zodpověděl,“ dodala.
Větší koalice je méně vydíratelná, říká Dufek
Zmíněná menší koalice by znamenala spojení STAN a trojbloku s nejtěsnější možnou většinou 21 ze 41 křesel. Trojblok naopak podle Aleše Dufka (KDU-ČSL), který za něj vystupuje, kvůli stabilitě preferuje širší koalici i se Zlínem 21. Měla by 29 mandátů.
„Koalice je méně vydíratelná, když má více členů, a je transparentnější. Přijde období, kdy se vztahy třeba rozklíží a pak se různě hledá podpora pro jednotlivé body,“ podotkl Dufek.
„Zažil jsem tuto situaci v letech 2010–2014 a už bych ji zažít nechtěl. V komunální politice je většina jednoho hlasu prostředí pro různé tajné a zákulisní dohody. Zatímco když máte většinu šesti hlasů, dokážete eliminovat vydírání ze strany některých zastupitelů, kteří by mohli hlasovat nějak jinak. To říkám na rovinu,“ poznamenal.
Strany se chtějí shodnout na změnách
Jednání budou pokračovat tento týden, STAN a trojblok se sejdou ve čtvrtek odpoledne. Setkají se také zřejmě Zlín 21 a trojblok, termín schůzky zatím není známý.
Výsledky komunálních voleb
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO s 10 mandáty, následují STAN (9), Zlín 21 (8), Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a SPD (2).
„Přibližně hodinové setkání se zástupci hnutí STAN bylo věcné. Odpověděli jsme na jejich dotazy a dotkli se i tématu organizace radnice,“ uvedl lídr Zlína 21 Čestmír Vančura.
„Protože jsme obě strany před volbami deklarovaly potřebu změn, pozvali jsme STAN na další jednání, kde už chceme probírat konkrétní obsah a naše představy těchto změn. Stejnou debatu pak plánujeme otevřít i s kolegy z Trojbloku,“ dodal Vančura.
Ustavující zastupitelstvo bude 5. listopadu
Pozice primátora se zatím podle politiků neřeší. Podle Dufka je také rozdíl v přístupu účastníků schůzek. „Jestli má fungovat koalice proti hnutí ANO, musí se na začátku tři subjekty sjednotit na společném programu a na tom, jakou změnu ve Zlíně chtěly provést,“ řekl Dufek.
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„Pokud si to sedne, tak se pak bavme o personáliích. Ale pořád mi tam chybí vyjádření se, v čem Zlín 21 a STAN chce Zlín změnit. A právě k tomu jsme se chtěli během tohoto jednání konečně dostat. Zatím jsme se k tomu nedostali,“ doplnil.
„Čas do 5. listopadu (termín ustavujícího zastupitelstva) je pořád poměrně dlouhý a raději ať se to dobře vydiskutuje, než nějaké krátkodobé, ale špatné řešení,“ zmínil Dufek.