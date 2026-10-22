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Ve Zlíně vzniká základ široké koalice, s vítězným ANO se nepočítá

Petr Skácel
  10:35
Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek,...

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek, lídryně STAN Věra Stojar a Pavel Simkovič ze STAN. (15. října 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Volební štáb hnutí Zlín 21, lídr Čestmír Vančura (10. října 2026)
Lídryně STAN ve Zlíně Věra Stojar. (říjen 2026)
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Ve Zlíně se rýsuje vznik široké koalice ve složení Starostové a nezávislí (STAN), Zlín 21 a trojblok ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti, která by město vedla v nadcházejícím čtyřletém období. Dosud ji příliš nechtělo hnutí STAN, po středečním jednání se Zlín 21 ovšem oznámilo, že změnilo názor.

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„Jednání se Zlínem 21 byla velmi produktivní a otevřená debata. Shodli jsme se na tom, že budeme vyjednávat o možnostech široké koalice,“ potvrdila lídryně Starostů Věra Stojar. „Náš zastupitelský klub tuto možnost nepreferoval, po minulé schůzce už jsme ale otevřeli možnost jednání o široké koalici.“

Tato koalice by měla 29 ze 41 hlasů v zastupitelstvu. STAN opakovaně mluvil o možné spolupráci jen s trojblokem, s nímž by držel nejtěsnější většinu 21 ze 41 mandátů. „Trojblok ale užší koalici odmítl, takže v tuto chvíli nezbývalo nic jiného než volit řešení široké koalice,“ vysvětlila Stojar.

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Jednička lidovců Aleš Dufek, který je mluvčím trojbloku, už v neděli uvedl, že koalice s pouhými 21 hlasy je méně stabilní.

„Přijde období, kdy se vztahy třeba rozklíží a pak se různě hledá podpora pro jednotlivé body. Zažil jsem tuto situaci v letech 2010–2014 a už bych ji zažít nechtěl. V komunální politice je většina jednoho hlasu prostředí pro různé tajné a zákulisní dohody. Zatímco když máte většinu šesti hlasů, dokážete eliminovat vydírání ze strany některých zastupitelů, kteří by mohli hlasovat nějak jinak,“ poznamenal Dufek.

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Ve čtvrtek odpoledne se potká STAN s trojblokem, v dalších dnech Zlín 21 s trojblokem a na přelomu týdne by mělo dojít k první společné schůzce všech tří vyjednávacích stran.

Podle Stojar ji zatím nešlo udělat. „Jsou to specifické subjekty a důležité je se zatím setkat zvlášť. Až si věci dokážeme vykomunikovat, můžeme se setkat společně. Tento postup bylo nutné zachovat,“ sdělila.

„Jedna z věcí, na které se shodujeme, že nás tlačí čas. Ale je to tak vážná věc, že nebudeme spěchat za každou cenu,“ konstatoval Čestmír Vančura, lídr Zlín 21.

Strany řeší programové priority

Ustavující zastupitelstvo se má konat ve čtvrtek 5. listopadu, tedy za dva týdny. „Ale to neznamená, že do té doby musí být dojednáno,“ upozornila Stojar.

Podle ní se ve středu probírala řada témat. „Dokonce jsme se dostali už k programovým prioritám, kdy nám Zlín 21 představil ty svoje. Na čem se shodneme, to je změna pro Zlín,“ řekla.

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„Posunuli jsme se o dost dál, než tomu bylo v minulých dnech. Probrali jsme hodně věcí, které nás vzájemně zajímaly. Věnovali jsme tomu dost energie, času, ale také přípravy na jednání. Myslím si, že se nám to vzájemně vyplatilo,“ uvedl Vančura.

Primátor, či primátorka?

STAN a Zlín 21 si museli vysvětlit také své vzájemné postoje. Vančurovi a spol. vadilo, že STAN vyzýval ke vzniku široké koalice bez ANO, ale poté opakovaně preferoval zmíněnou koalici bez Zlín 21. Upozornil také, že hnutí od STAN již dříve obdrželo nabídku na post primátora a dvě až tři místa v městské radě. Stojar reagovala tím, že to bylo za jiné politické situace.

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„Nabídka panu Vančurovi přišla neoficiálně, pak vznikl trojblok a tím se spousta věcí změnila,“ podotkla lídryně STAN. „Důležité je sestavit funkční koalici a teprve potom budeme řešit, kdo bude nakonec primátor nebo primátorka.“

„Naše hnutí má představu o primátorovi, protistrana si to poslechla a má také svoje představy, stejně jako trojblok. Je to jedna z věcí, která nás čeká, abychom si o tom společně promluvili a dospěli k řešení,“ dodal Vančura.

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Hnutí Zlín 21 a STAN byla v končícím volebním období v opozici a ve volbách získala druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO s primátorem Jiřím Korcem. To je v tuto chvíli mimo vyjednávání, i když získalo nejvíce křesel (10).

Druhý skončil STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi, následují Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a další dosud opoziční hnutí SPD (2). V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.

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