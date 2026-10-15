„Vznik trojbloku nás trochu překvapil. Náš původní plán byl, že se po volbách začneme setkávat se stranami, s nimiž chceme vytvořit koalici. Na schůzce jsme si to všechno vykomunikovali,“ přiblížila jednička Starostů a nezávislých Věra Stojar.
„Jsme druhá nejsilnější strana (STAN byl ve volbách druhý). V tuto chvíli cítíme, že bychom měli jednání řídit, takže jsme vyvolali schůzku na neděli,“ naznačila.
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Lidovci, ODS a Piráti vytvořili trojblok. Odteď řídíme vyjednávání, prohlásili
Setkat by se měl STAN, trojblok a zřejmě i hnutí Zlín 21, což by mohla být podoba nové koalice. Stojar si ale dovede představit i koalici bez Zlín 21, tedy jen s trojblokem. Pak byl měla 21 zastupitelů, což je v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu nejmenší možná většina.
Volby 2026 OBRAZEM
„Bylo by to křehké, ale některé koalice tak v minulosti fungovaly,“ sdělila Stojar. „Existují dvě možnosti: velká nebo malá koalice. Na našem zastupitelském klubu představíme možnost spolupráce i se Zlínem 21. Počkáme, jak se nám zastupitelé vyjádří.“
Soud přezkoumá volby ve Zlíně
Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb ve Zlíně.
Na justici se obrátil stěžovatel Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách porušen zákon. Míní, že vítězem voleb ve Zlíně by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO, které vyhrálo dle zveřejněných výsledků. Sdělila to mluvčí soudu Klára Belkovová.
Na správní soudy se mohou lidé v souvislosti s volbami obracet do 23. října.
„Ve věci má navrhovatel za to, že volební proces neproběhl dle zákonných pravidel, a domáhá se změny výsledků vítěze voleb do Magistrátu města Zlín ve prospěch volební strany Starostové a nezávislí,“ uvedla mluvčí.
Jde o první návrh týkající se skončených komunálních voleb, kterým se brněnský krajský soud zabývá. „Soud rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu,“ doplnila Belkovová.
Lidovecký lídr kandidátky Společně pro Zlín Aleš Dufek, který vystupuje za trojblok, potvrdil, že koalice se STAN je možná. Ale pro trojblok ne bez Zlínu 21.
„Pro ně (STAN) je to legitimní postoj, pro nás je to něco, co si z praktických důvodů nedokážeme představit. Kvůli stabilitě se nám to téměř vůbec nepozdává,“ reagoval Dufek. „Pro nás je jednoznačná varianta se Zlínem 21 a se STANem,“ zdůraznil.
Současně řekl, že respektuje právo STANu mluvit svébytně. Počká tudíž na vyjádření jeho zastupitelů.
Gesce radních, personální otázky ani post primátora strany zatím neřešily. Po nedělním jednání by mohlo být jasněji.
Zlínské volby vyhrálo ANO, které se po nich dohodlo se Zlínem 21 a ODS. Zlín 21 pak po kritice na sociálních sítích jednání přerušil. Vzápětí vznikl trojblok. Ve čtvrtek ráno se potkali na společném jednání také zástupci STAN a Zlín 21.
„Shoda panuje v tom, že obě strany deklarují potřebu změny v řízení radnice. Byla učiněna dohoda, že si každý důkladně vyhodnotíme další kroky a v rozhovorech budeme pokračovat,“ sdělil lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.