Redakce iDNES vybrala tři důležité otázky, s nimiž si bude muset budoucí koalice poradit. Jsou to modré zóny, budoucnost zimního stadionu a oprava náměstí Míru.
Měly by se zavést modré zóny?
Zlín doplácí na špatnou polohu a stále více ho trápí doprava. Řidiči stojí v kolonách a mají potíže zaparkovat, zejména někde v centru a na Jižních Svazích.
Radnice připravuje modré zóny, které mají upřednostnit místní před návštěvníky. Většina volebních lídrů větších stran a hnutí si myslí, že by se v nějaké formě zavést měly.
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„Určitě ano. Je to ochrana parkování pro obyvatele Zlína a jedna z možností, jak začít více regulovat parkování a zahušťování dopravy ve městě,“ je přesvědčený primátor a volební lídr ANO Jiří Korec. „Modré zóny v tom pomůžou, jsou nachystané a jsme připravení tento projekt v nejbližších letech spustit,“ nastínil.
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Podobně to vidí hlavní koaliční partner ANO, jímž je ODS. „Mohu slíbit, že modré zóny budou zavedeny. Zvýší se tak dostupnost parkování pro obyvatele Zlína a rezidenty v jednotlivých částech Zlína,“ řekl náměstek primátora a jednička ODS Miroslav Chalánek.
S výhradami souhlasí i menšinoví členové koalice, Piráti a KDU-ČSL. Podle zastupitele a lídra kandidátky KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníků Aleše Dufka by se měly zóny zavést zejména kvůli mizerným možnostem parkování na Jižních Svazích.
A nejdříve v jejich druhé etapě, kde je situace nejhorší. „Pak bychom si měli počkat na vyhodnocení. Poté bychom se rozhodli, co dál,“ míní Dufek.
Opačně to vidí radní a lídr kandidátky hnutí Zlín srdcem a Pirátů Jiří Robenek. Se zónami by souhlasil, pokud by se zavedly všude nebo v co nejvíce částech města.
„Kdybychom nějakou část města vynechali, tak na to doplatí, protože tam budou parkovat lidé odjinud,“ obává se Robenek.
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Největším opozičním hráčem je hnutí Zlín 21, Jeho zastupitel a lídr Čestmír Vančura míní, že zóny měly být zavedeny už před deseti lety.
„Zatím oddalujeme problém a komplikujeme tím život občanům, kteří si to nezasluhují. Chceme, aby rezident parkoval co nejblíže svému bydlišti, tento přístup budeme prosazovat,“ naznačil.
„Mohlo by to motivovat i lidi odjinud, aby si změnili bydliště a stali se občany Zlína,“ reagovala jednička hnutí STAN Věra Stojar. Podle ní modré zóny dávají smysl, ale je třeba provést revizi stávajících parkovacích míst.
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„Zavedení modrých zón doporučuji až poté, co město vyhodnotí nedostatek parkovacích stání a navrhne principy, jak jej řešit,“ řekl lídr SPD Lubomír Nečas.
Odlišný názor má jednička Motoristů. Podle Martina Mately jde jen o výběr peněz, nikoliv o skutečné řešení problému.
„Když modré čáry zavedete, řidiči se posunou a budou parkovat o kus dál, kde už nejsou. Já bych nikoho nepreferoval, pojďme raději stavět parkovací domy,“ navrhl.
Oprava stadionu či nová aréna?
Hodně emocí vyvolávají diskuse o budoucnosti hokejového stadionu. Město ho chtělo kompletně přestavět, ale nezískalo potřebnou dotaci. Mluví také o výstavbě nové multifunkční arény, kterou si přejí fanoušci. V obou případech však naráží na nedostatek peněz.
„Nová aréna je velké téma,“ potvrdil Korec. „Město má stavební povolení na přestavbu zimního stadionu, ale finančně na to samo nedosáhne. Může vzniknout samostatná multifunkční aréna nebo sportovní komplex, jehož ekonomický model bude vycházet ještě lépe,“ předestřel.
„Chceme znovu otevřít projekt přestavby zimního stadionu a jasně definovat, za jakých podmínek je taková investice reálně proveditelná,“ naznačil Chalánek.
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Podle Korce musí město jednat s krajem, Národní sportovní agenturou i se soukromými investory. A Chalánek podotkl, že zájmy těchto účastníků se musejí protnout.
„Teprve pak bude možné rozhodnout o podobě projektu, způsobu financování a dalším postupu,“ uvedl Chalánek.
Dufek je odpůrce multifunkční haly, preferuje přestavbu stávajícího stadionu. „Měli bychom brát v potaz, v jakých nedalekých městech jsou podobné haly. Téměř dokončená je v Brně a stavět se má v Olomouci, kam bude trvat cesta po dálnici 30 minut. Jde také o pořizovací náklady a náklady na provoz,“ shrnul.
Podle Robenka musí město na novou halu najít partnera v soukromé sféře. V příštích čtyřech letech do ní samo investovat nebude.
„Ručím za to, protože na to nemá peníze a ani si nemůže vzít tak vysoký úvěr. Pokud někdo v rámci kampaně tvrdí opak, tak lže,“ tvrdí Robenek. Vančura zimní stadion považuje za „zasmrádlý“ problém, jehož řešení by se mělo odvíjet od analýzy a kvalitní přípravy.
„Zajímá nás přestavba stadionu, ale když se na papíře ukáže, že je nesmyslná, musíme hledat nové řešení,“ připustil.
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Také Stojar mluví o porovnání variant z hlediska nákladů. „Ve Zlíně by multifunkční hala dávala smysl, sdružila by sport i kulturní akce a město by si ji zasloužilo. Všichni ale víme, že by byla nákladná,“ uvedla Stojar.
Nečas by nejprve aktualizoval koncepci sportovišť a vyhodnotil finanční náročnost jednotlivých variant. Pak pro jednu vybranou zpracoval žádost o dotaci.
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„Musíme zjistit, jak jsme na tom finančně, jaký by byl předpokládaný rozpočet, zda by byl nutný úvěr,“ zmínil Matela.
Jak se změní náměstí Míru?
Radnice v roce 2018 vybrala v soutěži návrh na přestavbu náměstí Míru. To se má předláždit, vyměnit na něm zeleň, mobiliář, osvětlení, na povrchu vyrůst kolonáda s pódiem i kašna.
V podzemí může být parkoviště až pro 250 aut. V další etapě by se mohl zastavět parčík, čímž by se náměstí uzavřelo.
„Potřebujeme získat stavební povolení na proměnu náměstí Míru. Je už dožité a jeho stav je potřeba změnit. Chceme náměstí vstřícné lidem,“ řekl Korec.
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Parkování bude podle něho záviset na ekonomickém hledisku. Tvoří větší část nákladů, které se zvedly z původních 400 milionů na 650 milionů korun bez DPH v maximální variantě.
Chalánek chce vést debatu o zapojení soukromého sektoru. „To by mohlo pomoci nejen s financováním, ale také otevřít cestu k dostavbě čtvrté strany náměstí a k celkovému dotvoření tohoto prostoru,“ domnívá se.
Za důležité považuje podzemní parkování, které uvolní část náměstí od aut pro chodce.
„Považuji za správné, že se parkoviště schová pod zem. Turisté chtějí o víkendu zaparkovat v centru města,“ sdělil Dufek, podle něhož si zlínské náměstí modernizaci zaslouží.
Robenek souhlasí, pokud parkoviště nebude platit město, ale soukromý investor. „Kdyby investor vložil peníze i do výstavby domu na volné straně náměstí, kde by byly služby i byty, dávalo by mu to smysl,“ uvedl Robenek.
Vančura má k návrhu výhrady a chce ho podrobit revizi. „Soutěž byla v roce 2018 a my docela varujeme před tím, abychom šli do projektů, jejichž realizace trvá více než deset let. Všichni víme, jak se mění technologie i společnost,“ nabádá Vančura.
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Stojar vnímá náklady na proměnu s parkovištěm jako obrovské. „Na to, abychom náměstím nejen procházeli, ale užívali si ho, stačí pár drobných úprav: vydláždění, lavičky, vodní mlžítka a podobně. V létě by tam mohla být pláž, v zimě kluziště,“ vypočítala Stojar.
Nečasovi v návrhu chybí víc zeleně a nelíbí se mu osvětlení. Podporuje ale dostavbu náměstí. „Uzavřené náměstí s obchody, kavárnami a službami v parteru vytváří živé městské centrum, kde se lidé rádi zastaví, setkají a tráví čas,“ naznačil Nečas.
„Otázkou je, zda dobudovat a opravovat radnici, ve Zlíně máme jiné důležité věci, kam by měly směřovat peníze,“ dodal Matela.