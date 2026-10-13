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Osm let stačilo, dejte to bez ANO. Ve Zlíně sílí nespokojenost s chystanou koalicí

Milan Libiger
  17:53
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...

Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Poslanec ODS Štepán Slovák, stínový ministr zdravotnictví
Spisovatel Josef Holcman (prosinec 2021)
Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....
Lídr ODS ve Zlínském kraji Tomáš Goláň (21. září 2024)
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Povolební vyjednávání o nové koalici ve Zlíně pokračují. Situace se vyvíjí také v jednotlivých stranách, které by ji mohly společně s vítězným ANO sestavit. Poté, co se ozvaly nespokojené hlasy voličů proti účasti hnutí Zlín 21, které před volbami slibovalo změnu, zní negativní vyjádření také z tábora ODS.

Výsledky voleb 2026

ANO, Zlín 21 a ODS se přitom domluvily na rámcové koaliční spolupráci už v noci po volbách, i když žádnou dohodu nepodepsaly. Občanští demokraté si navzdory kritice na zasedání místní rady schválili pokračování vyjednávání o nové koalici s ANO a Zlín 21.

„Schvalovali jsme, jestli pokračovat v tom seskupení, které bylo předjednáno od soboty. Dopadlo to tak, že ano,“ potvrdil lídr ODS a náměstek primátora Miroslav Chalánek.

„Hlavní důvod byl, abychom pokračovali a podíleli se na dokončení projektů, které jsme společně čtyři roky připravovali. Tento argument lehce převážil,“ doplnil.

ODS se má potkat i se STAN

ODS je čtyři roky v koalici s ANO, KDU-ČSL a Piráty. Chalánek připustil, že ke schválenému bodu byla spousta výhrad a že se zvažovala také reakce veřejnosti, která se zejména na sociálních sítích vyslovuje proti spolupráci ODS s ANO. „V tuto chvíli bylo rozhodnutí místní rady o tom, jestli to úplně zavrhnout, nebo nechat žít. Rozhodnutí znělo ano. Ale iniciovali jsme jednání se STANem,“ nastínil Chalánek.

Volby 2026 OBRAZEM

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Zástupci ODS a STAN se mají potkat ve středu v 10 hodin. I tato možnost spolupráce je podle Chalánka otevřená. Starostové a nezávislí, kteří ve volbách skončili druzí, usilují o vytvoření koalice bez ANO. Snaží se, aby svůj postoj změnil i Zlín 21.

„Zatím je to živé a ve vývoji,“ poznamenal Hynek Steska, který byl čtyřkou kandidátky ODS.

Osobnosti jsou proti spojení s ANO

Redakce iDNES.cz oslovila i některé další kandidující členy i nečleny ODS, kteří však většinou nezvedali telefon nebo nechtěli situaci komentovat. Proti spojení s ANO se však vyslovují některé stranické osobnosti s regionálním přesahem, například krajský šéf ODS a poslanec Štěpán Slovák a Tomáš Goláň, který bude o víkendu obhajovat pozici zlínského senátora.

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Oba se zúčastnili pondělního jednání místní rady ODS, kde byli jako hosté, a sdělili spolustraníkům svůj názor.

„Kolegům jsem říkal, že bychom měli jako ODS určitě jednat i s hnutím STAN, které bylo v opozici. Minimálně bych si vyslechl jejich stanovisko, s čím do jednání jdou,“ nastínil Slovák. „Vzhledem ke zkušenosti s hnutím ANO na celostátní úrovni bych si představoval, že bychom sestavili koalici na půdorysu ODS a STAN. Ale to je věc kolegů, jak k tomu v rámci jednání o koalici ve Zlíně přistoupí,“ naznačil.

„Šel jsem je přesvědčit, že mají jít do jiných koalic než s ANO. Bylo mi přislíbeno, že budou zvažovat všechny varianty,“ podotkl Goláň.

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Proti spolupráci se vyslovují také známé nestranické osobnosti, které se nechaly zapsat na kandidátku ODS. Bývalý soudce Josef Holcman už sepsal text, v němž svůj postoj vysvětluje. V nejbližších dnech by mohl být zveřejněný, pokud ho podpoří i další nespokojení lidé. „Osm let stačilo,“ reaguje na osmileté působení ANO ve vedení města Holcman.

„Některé strany šly do voleb s tím, že chtějí změnu. A když by ta změna mohla nastat, tak slyším už v sobotu večer, že pan primátor je domluvený s ODS a se Zlínem 21. Tak se ptám, nebylo to předčasné?“ naznačil.

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