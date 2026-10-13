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Když půjde ODS s ANO, kope si hrob, míní bývalý zlínský disident Koutný

Milan Libiger
  16:01
Ředitel policie ve Zlínském kraji Bedřich Koutný.

Ředitel policie ve Zlínském kraji Bedřich Koutný. | foto: Jan Karásek, MAFRA

Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...
Lídr zlínské ODS Miroslav Chalánek po jednání s hnutím ANO a Zlín 21. (11....
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...
Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....
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Před rokem 1989 se Bedřich Koutný věnoval disidentské činnosti proti tehdejšímu socialistickému režimu. Od roku 1990 byl téměř čtvrt století ředitelem zlínské policie. Letos se dostal jako nestraník na 16. místo kandidátky ODS v komunálních volbách ve Zlíně.

Výsledky voleb 2026

Patří mezi ty, jimž velmi vadí, že občanští demokraté chtějí vytvořit koalici s ANO, které řídí radnici osm let pod vedením primátora Jiřího Korce.

„To, co předvádí vedení ODS, beru jako zradu. Jsem pro to, aby se ANO jakýmkoliv způsobem eliminovalo, jako to dělají koalice v jiných krajských městech. Jsem z toho velmi znechucený,“ svěřil se Koutný.

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Co vám vadí nejvíce a proč?
Nechali jsme se přemluvit k tomu, abychom kandidovali, s tím, že určitě nesouhlasíme, aby šla ODS do koalice s ANO. Řekli jsme jasně tento svůj názor. Dostali jsme příslib, i když ne písemně, že to tak nebude. Proto jsem z toho znechucený. Snažím se s lídry ODS mluvit. Snažím se jim vysvětlit, že doba je jinde, matematicky vychází sestavení koalice bez ANO a je třeba tento krok udělat. Jinak si ODS kope vlastní hrob.

Ředitel policie ve Zlínském kraji Bedřich Koutný.
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026)
Lídr zlínské ODS Miroslav Chalánek po jednání s hnutím ANO a Zlín 21. (11. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. října 2026)
7 fotografií

Proč by neměla ODS být v koalici s ANO, když spolu oba subjekty byly ve vedení radnice poslední čtyři roky?
Protože Andrej Babiš je největší zlo v této zemi a jeho kandidáti, kteří se můžou tvářit všelijak, podporují zlo, jenž zasel. Před čtyřmi lety byla jiná doba. Když se koalice sestavovala, vládla zemi dnešní opozice. Navíc ANO mělo jiný výsledek (ANO jasně zvítězilo, když získalo 32 procent hlasů-pozn.red.), takže ho nebylo možné obejít. Dneska obejít jde.

Takže existuje možnost, aby ODS změnila směr vyjednávání a dohodla se bez ANO? A měla by ji využít?
Samozřejmě, že možnost je, akorát se musejí rozumní lidé rozumně domluvit. ANO vyhrálo jen o pár hlasů a oni říkají, že vítěz má právo první volby, proto spolu jednali jako první. Ale debaty se vyvíjejí, pořád se to může otočit v dobrý výsledek. Chceme využít všech možností, které nám situace umožňuje. Myslím si, že doba se mění a Babišova éra se blíží ke konci. Pravicové subjekty by to měly pochopit. Je to pro mě zásadní věc.

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ODS by chtěla ve vedení města jistě pokračovat, podobně jako ANO, které volby vyhrálo...
Všichni se zaštiťují tím, že mají na radnici rozdělanou práci. To jsem slýchával za totality dvacet let, nemůžu to brát vážně. STAN jim nabízí tytéž podmínky, jaké tam mají dneska. Pozice náměstků a radních. Takže nevidím důvod, proč by nemohli jít do této varianty.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Myslíte si, že se ANO s ODS domluvilo na spolupráci už před volbami?
Možná nějakou variantu měli, ale přede mnou ji nezmínili. Vždycky se dělají dohody až po volbách, ale jestli tam něco bylo i před nimi, tak o tom nevím. Každopádně jsem přesvědčený o tom, že je teď šance ducha radnice změnit.

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