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Byl bych radši, kdyby v koalici byli další dva partneři, říká k vyjednávání Korec

Milan Libiger
  18:36
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Předvolební kampaň zlínského primátora Jiřího Korce (ANO).
7 fotografií
Volby nedopadly k jeho úplné spokojenosti, nicméně zklamáním je nenazývá. Hnutí ANO pod jeho vedením opět vyhrálo. Zlínský primátor Jiří Korec by měl i další čtyři roky úřadovat ve své kanceláři, pokud se jednání nečekaně nevyvinou jiným směrem.

Výsledky voleb 2026

Trojice subjektů ANO, Zlín 21 a ODS, které mají tvořit základ nové koalice, oslovila zástupce kandidátek Společně pro Zlín, kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, a Zlín srdcem a Pirátů. „Potkali jsme se a řekli jsme si své představy. Víme zhruba, jak kdo uvažuje, každopádně žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ nastínil Korec.

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Jak jednání probíhala?
Debaty byly konstruktivní. Nabídli jsme jim místo v radě na základě jejich volebního výsledku. Gesce se budou řešit až na základě vzniklé koalice. Zatím jsme řešili spíše počty radních. Uvidíme, jak na to zareagují jejich zastupitelé.

Můžete říci, kolik křesel v jedenáctičlenné radě jste jim nabízeli?
Blíže to zatím nechci upřesňovat a pouštět ven.

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)
Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. říjen 2026)
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
7 fotografií

Preferujete spíše jednoho, nebo oba dva partnery. Pokud jednoho, tak kterého?
Sám ze sebe bych byl raději, kdyby tam byli oba partneři, takže KDU-ČSL i Piráti. Je to můj osobní názor, ne náš konsenzus. Otázka ale je, jestli by pro oba bylo v městské radě místo.

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Měl by každý po jednom křesle?
Uvidíme. Otazníků je ještě více. Zatím nejsou žádné závěry.

Není matematicky lepší se dohodnout spíše ve čtyřech, než v pěti?
Spíše to vnímám tak, že volební období, které nás čeká, nebude úplně jednoduché. Takže potřebujeme, aby byla rada obsazená lidmi, kteří jsou pracovití a jsou schopni městu přinášet rozvoj. Když bychom tam byli v širším zastoupení, tak by to dávalo větší smysl.

Neuvažujete ale i tak, že čím více stran bude v koalici, tím méně jich bude v opozici?
Tak jsem to neřešil.

Jak moc komplikované jsou letos povolební vyjednávání ve srovnání s tím, jaká byla před čtyřmi lety, kdy jste volby vyhráli s velkým náskokem? A nemůže být i budoucí spolupráce složitější?
Teď jsou jednání o něco delší a náročnější, ale je to z jednoduchého důvodu, protože všichni máme zájem, aby se město mělo možnost dál rozvíjet a aby si to tam někdo jenom neodseděl. Není to jednoduché. Rada má jedenáct lidí. Uvidíme, jaké bude mít kdo ambice, pokud jde o uvolněné a neuvolněné posty, což jsme zatím neřešili. Všechna jednání, která jsme vedli, byla konstruktivní. Myslím si, že se domlouvat umíme. Proto si nemyslím, že to bude do budoucna komplikovanější, možná spíše naopak.

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Co říkáte na výzvu hnutí STAN, aby se po volbách spojily demokratické strany proti ANO?
Říkám, že by se měl ctít vítěz. A mrzí mě, že STAN funguje tak, jak funguje... Na rozdíl od nich jsme v některých věcech normálnější a slušnější. Všichni žijeme v demokracii a myslím si, že všechny politické subjekty na současném politickém poli jsou demokratické. Ať si kdo chce, co chce říká, napadá a dělá z toho senzace a aféry a hledá lživé a dezinformační cesty jenom proto, aby zaujal. Mrzí mě to. Myslím si, že to neprospívá politické sféře na žádné úrovni. Jestli pro ně nejsme demokratičtí, tak asi zapomněli, s kým byli v koalici ještě před čtyřmi lety.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Jak hodnotíte výsledky voleb? Převládá radost z obhajoby, nebo zklamání ze slabšího výsledku než minule?
Měli jsme za cíl, aby naše hnutí vyhrálo. Jsme rádi, že se to podařilo. Říkal jsem, že pokud budeme mít nad 25 procent, budu to považovat za úspěch. Výsledek v minulých volbách, kdy jsme měli přes 30 procent, byl výjimečný. To, že jsme postupně klesli na 21,5 procenta, si můžeme vyhodnocovat různě, ale pro mě je důležité vítězství. Naše plány na radnici se bohužel nepodařilo udělat dříve a lidé uvěřili dezinformacím, že nejsou.

Takže zklamaný nejste?
Hlavní je, že jsme vyhráli. Teď se bavíme o tom, aby město a jeho rozvoj fungovaly dál. Proto máme současné partnery. Pokud jde o ty, kteří nás rozporují a tvrdí, že nejsme demokratičtí, tak se můžeme pobavit o jejich výsledcích, když byli oni v koalici. Asi na to nechtějí odkazovat. Je zbytečné, abychom se v tom motali. Jedeme dál, musíme hledat cestu. Ať už bude koalice jakákoliv, tak věřím, že jednání rady a města budou co nejvíce apolitické, aby to bylo ku prospěchu města Zlína a jeho občanů.

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