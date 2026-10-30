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Zlínské zastupitelstvo se příští týden nesejde, kvůli stížnosti na volby

Milan Libiger
  15:58
Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec. (září 2026)

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

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Ustavující zasedání nového zlínského zastupitelstva se mělo konat příští čtvrtek, tedy 5. listopadu. Nakonec se ale uskuteční později. Důvodem je stížnost na výsledky voleb, jíž se zabývá brněnský krajský soud.

„Ustavující zasedání Zastupitelstva města Zlína se v původně plánovaném termínu 5. listopadu 2026 neuskuteční,“ potvrdil tajemník magistrátu Tomáš Lang.

„Podle zákona o obcích lze ustavující zasedání svolat až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo návrhu vyhověno. Současně musí být informace o místě, době a navrženém programu zasedání zveřejněna na úřední desce magistrátu nejméně sedm dní před jeho konáním,“ vysvětlil.

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Soud má na rozhodnutí 20 dní, stížnost mu přišla 14. října. Rozhodnout by měl příští týden. Den, kdy tak učiní, bude do jisté míry závazný pro vyhlášení nového termínu zastupitelstva.

„Pokud soud návrhu nevyhoví, musí se ustavující zasedání zastupitelstva konat do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,“ nastínil tajemník Lang.

„Pokud by soud návrhu vyhověl, ke zvolení zastupitelstva by nedošlo a ministr vnitra by vyhlásil opakované hlasování do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu,“ doplnil.

Vyjednávání pokračují

To, že se nebude konat zastupitelstvo v původním termínu, může mít částečný dopad na koaliční vyjednávání, jež zatím nevedla ke vzniku nové městské rady.

Jednání vede trojblok, v němž je Společně pro Zlín, ODS a spojení Zlín srdcem a Piráti, s hnutími Zlín 21 a STAN. Tyto subjekty už nemusejí být pod takovým časovým tlakem.

„Měli bychom ještě dostat oficiální informace, ale už s tím počítáme,“ sdělila jednička STAN Věra Stojar k tomu, že se zasedání zastupitelstva příští týden neuskuteční.

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Podle ní to však nemá na vyjednávání vliv. „Důležité je se dobře dohodnout a naplánovat spolupráci na čtyři roky, o termíny nejde. Pokračujeme v jednání o původně ohlášené koalici,“ uvedla. Další společné jednání trojbloku, STAN a Zlín 21 bude v neděli v 18 hodin.

Stížnost proti volbám ve Zlíně podal Jiří Cielecký. Požaduje, aby vítězné ANO, jež asi skončí v opozici, přišlo o část hlasů. Tím pádem by se stal vítězem STAN.

Cielecký upozorňoval například na propagaci ANO v městském magazínu, který vychází v nákladu 39 tisíc výtisků. Napadal především předvolební kampaň.

„Tento člověk dlouhodobě vystupuje proti ANO a podle něho se nám má odečíst 3,5 procenta hlasů. Předpokládáme, že to bude zamítnuto,“ uvedl primátor Jiří Korec. Jeho hnutí ANO získalo v komunálních volbách 21 procent hlasů, STAN 20 procent.

Ve Zlíně vzniká koalice bez vítězného hnutí ANO

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec (září 2026)

Hnutí Zlín 21 a STAN byla dosud v opozici, ale ve volbách obdržela druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO s primátorem Jiřím Korcem.

ANO je v tuto chvíli mimo vyjednávání, i když získalo nejvíce křesel (10). Druhý skončil STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi, následují Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a další dosud opoziční hnutí SPD (2).

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.

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