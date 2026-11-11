„Člověk musí být připravený na všechno, ale tuto možnost jsem nepředpokládal. Vždy jsem totiž spolupráci zakládal na dobrých mezilidských vztazích a dodržování dohod, nikdy jsme sem netahali celostátní politiku, což se teď změnilo,“ tvrdí Korec.
S možnými koaličními partnery jste se potkal během volebního víkendu, přesto jste se nedohodli. Udělal byste zpětně něco jinak?
Dodržel jsem všechno, na čem jsme se tehdy dohodli. Samozřejmě zvažuji, co jsem mohl udělat jinak, ale říkám si to spíše v rámci kampaně. Hned po volbách jsem třeba nezvedl telefon KDU-ČSL, protože jsme už jednali, za což jsem se následně omlouval. Měl jsem ale za to, že jsou domluvení s ODS, s níž jsme se potkali. Proto jsem jim ve dvě hodiny v noci již zpět nevolal a poslal jen zprávu.
Bohužel nám chybělo ještě půl roku, aby lidé viděli i bagry při práci. Uvěřili rétorice opozice, že jen vyrábíme obrázky.