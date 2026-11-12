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Deset náměstků je anomálie, tepe zlínskou koalici její zastupitel. Vadí mu i primátor

Milan Libiger
  16:33
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Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolený novým zlínským primátorem. Primátorský řetěz s plaketou a symbolický klíč od města převzal z rukou svého předchůdce Jiřího Korce z ANO, který vedl Zlín osm let. Vzápětí se ale ukázalo, že vztahy mezi koalicí a opozicí nebudou idylické. A že i uvnitř koalice nejsou všichni jednotní.
Poté, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením Společně pro Zlín (lidovci a TOP 09), ODS a Zlín srdcem / Piráti. Vytvořili trojblok a budou vyjednávat společně. Na snímku zleva: Jiří Robenek, Zlín srdcem / Piráti, Aleš Dufek, Společně pro Zlín / lidovci / TOP 09, Miroslav Chalánek a Pavel Konečný, ODS. (14. října 2026)
Zlínský psychiatr Pavel Konečný. (8.3. 2021)
Na ustavujícím zastupitelstvu Zlína byl primátorem zvolený Čestmír Vančura (Zlín 21). (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
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Pro Vančuru a jeho deset náměstků nehlasovala nejen opozice z ANO a SPD, ale ani zastupitel za ODS Pavel Konečný, ačkoliv je jeho strana součástí nového vedení. Hlasování se zdržel.

Vadí mu Vančura jako primátor a hlavně deset pozic jeho náměstků, což znamená i navýšení nákladů o desítky tisíc korun měsíčně. „Čísla jsou důležitá, ale proč bylo vůbec rozhodnuto o takové anomálii, kvůli níž budeme slavní nejen u nás, ale i v zahraničí?“ ptal se na jednání Konečný.

„Jde o dohodu v koalici, jíž jste členem. Poprosím, aby interpretaci provedl kolega z vašeho klubu, pak bychom se k tomu případně vrátili,“ reagoval Vančura.

Konečný hned po skončení jednání zastupitelů odešel. „Vadí mi to nejen kvůli nákladům, ale i kvůli principu,“ sdělil před odchodem z radnice. Podle jeho slov ho před hlasováním nikdo z ODS nepřemlouval, aby změnil názor, který stranickým kolegům sdělil.

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„Nemyslím, si že je pan Vančura vhodný člověk pro řízení města. Mám pro to své důvody. Předpokládal jsem, že by to měl být někdo z hnutí STAN,“ naznačil Konečný.

„Je to jeho věc, nezlobím se na něj. Patrně má jiný názor na to, kdo by byl lepším primátorem,“ prohlásil po zasedání Vančura.

Ještě před pár dny chtěl Konečný koalici podpořit, ale když se dozvěděl o rozdělení funkcí, nesouhlasil. „V tuto chvíli rada a koalice nemá moji důvěru. Názor není definitivní. Pokud budu schopen ho změnit, rád to udělám,“ zmínil Konečný. „První příležitostí bude programové prohlášení rady, z něhož se dozvíme, co chce pan primátor a deset náměstků dělat.“

Podle něho je podobných názorů mezi členy stran koalice více, ale nepromítly se do hlasování. „Ale já jsem člověk, který se celý život snaží to, co si myslí a cítí, proměnit v to, co činí,“ uvedl Konečný.

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Lídr ODS Miroslav Chalánek, který zůstane náměstek pro finance, sdělil, že věděl o jeho negativním postoji vůči počtu náměstků. Ne však o výhradách vůči Vančurovi. „Z tohoto postoje jsem trochu překvapený,“ řekl Chalánek. „Budeme s ním mluvit o důvodech, které ho vedly k tomu, že nepodpořil to, co jsme dlouho vyjednávali,“ doplnil.

Kritikou Vančury a koalice Konečný zřejmě porušil koaliční smlouvu, kde je uvedeno, že se její členové nebudou navzájem veřejně kritizovat. „Je to věc, na kterou má každý zastupitel právo, ale není to věc, která by byla v souladu s koaliční smlouvou. Vždy jsme mluvili o tom, že můžeme mít na věci jiný názor, ale v začátku by měla být jednota,“ naznačil Chalánek. „Je to jeho věc, nezlobím se na něj. Patrně má jiný názor na to, kdo by byl lepším primátorem,“ prohlásil po zasedání Vančura.

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