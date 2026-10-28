Na středečním jednání STAN a Zlín 21 svůj požadavek o jeden post snížily. Požadují už jen šest pozic s tím, že každé hnutí by mělo po třech. Pro trojblok, který tvoří Společně pro Zlín, ODS a spojení Zlín Srdcem a Piráti, je to už přijatelné. Z pěti křesel totiž odmítá ustoupit.
„Za Starosty jsme vnímali, že je potřeba odblokovat patovou situaci, proto jsme přišli s novým návrhem rozdělení mandátů. Tři mandáty pro Zlín 21, tři pro STAN a pět pro trojblok,“ sdělila jednička Starostů Věra Stojar. „Naším cílem je vytvořit funkční koalici.“
O pozici primátora usilovalo hnutí Zlín 21, po dnešním jednání je ale pravděpodobnější, že připadne STANu. Ten totiž uhnul a místo původně požadovaných čtyř křesel má mít jen tři.
A měl by mu proto podle aktuálního návrhu náležet i post primátora. O případných kandidátech Stojar zatím nechtěla mluvit. „Primátor připadá nám, ale budeme to řešit, až situaci odblokujeme. Krok číslo jedna jsou mandáty,“ sdělila Stojar.
Hnutí Zlín 21 dosud prosazovalo svého lídra Čestmíra Vančuru, který dnes připustil, že by primátorem být nemusel. „Spolu se STAN jsme hledali modely, jak jednání posunout dál. A čistě matematicky to tak vyšlo. Musíme to ale ještě projednat se svými zastupiteli a promyslet,“ nastínil Vančura.
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Ve Zlíně vzniká základ široké koalice, s vítězným ANO se nepočítá
Trojblok, za který vystupuje lidovecký lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek, o pozici primátora nestojí. „Post primátora si nenárokujeme,“ potvrdil Dufek.
Obrat v povolebních jednáních nicméně vítá, podle něho se ze strany STAN projevila státotvornost. „Vnímám to jako výrazný pozitivní posun k tomu, aby mohla vzniknout koalice bez hnutí ANO,“ naznačil.
Také Společně pro Zlín to ještě musí probrat se svými zastupiteli, což podle Dufka nebude jen formální krok. „Na druhou stranu se už dostáváme do báze reálné politiky. A když bude vůle, tak je poměrně slušná šance, že by se věci mohly posunout dopředu,“ věří Dufek.
Kompetence radních se budou řešit v neděli
Další společná jednání Trojbloku, STAN a Zlínu 21 jsou naplánována na tuto neděli v 18 hodin. Měly by se na nich už řešit kompetence radních z jednotlivých politických subjektů.
„Může nastat poměrně zásadní zlom v povolebním patu a můžeme to všechno stihnout,“ sdělil Dufek.
„V jednáních jsme nováčky a je to trochu jiné, než jsme zvyklí v našich životech. Pokoušíme se tomu přizpůsobit, abychom dospěli k cíli,“ poznamenal Vančura.
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Jednání o koalici ve Zlíně se zadrhla, kvůli rozdělení míst v městské radě
Podle něho by ale bylo dobré, kdyby se už opustila volejbalová terminologie, tedy trojblok a dvojblok.
Ustavující zasedání nového zlínského zastupitelstva, na němž mají být jmenovaní radní a primátor, se koná příští čtvrtek.
Volby proběhly 9. a 10. října a ve Zlíně je těsně vyhrálo hnutí ANO, které však po osmi letech, co řídilo koalici s primátorem Jiřím Korcem, zřejmě skončí v opozici.
Ve Zlíně vzniká koalice bez vítězného hnutí ANO
Hnutí Zlín 21 a STAN byla dosud v opozici, ale ve volbách obdržela druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO s primátorem Jiřím Korcem.
ANO je v tuto chvíli mimo vyjednávání, i když získalo nejvíce křesel (10). Druhý skončil STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi, následují Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a další dosud opoziční hnutí SPD (2).
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.