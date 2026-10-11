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Volby ve Zlíně: ANO dohodlo koalici s hnutím Zlín 21 a ODS, chce oslovit ještě dalšího

Milan Libiger
  7:39aktualizováno  7:57
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)

Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v...
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...
Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura. (10. říjen 2026)
11 fotografií
Ještě ani nebyly sečteny výsledky všech volebních okrsků a ve Zlíně už začalo vyjednávání tří stran, které se protáhlo hluboko do noci na neděli. Vítězné ANO, třetí Zlín 21 a pátá ODS se shodly na půdorysu koalice, která má vést krajské město. Druhý STAN, který získal 20 procent a vyzýval ke složení koalice bez ANO, je tak zřejmě mimo hru.

Výsledky voleb 2026

Do Basket Baru v Bartošově čtvrti, kde měl štáb vítěz voleb, tedy hnutí ANO, přijeli po desáté večer zástupci Zlín 21 a ODS. Už z toho bylo zřejmé, že by tyto tři subjekty mohly tvořit základ nové koalice. Krátce po jedné hodině v noci to potvrdili i zástupci všech tří stran.

„První kolo dopadlo tak, že máme půdorys možné kolice ve složení ANO, ODS a Zlín 21. S tímto počtem by to ale bylo velice rizikové, takže určitě musíme hledat ještě někoho dalšího,“ sdělil primátor a lídr ANO Jiří Korec.

Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou. (10. říjen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. říjen 2026)
11 fotografií

Potvrdil, že by to měl být daný půdorys, který by se měnit neměl. „V současné chvíli to tak je, ale uvidíme, jak jednání budou probíhat a jak si to všechno vyhodnotíme. Aktuálně má tato trojka 22 zastupitelů a minimální většina je 21. Dvaadvacet je velice rizikový počet, počítáme s tím, že oslovíme všechny další strany.“

Korec by měl přitom zůstat primátorem. „A to se za nás asi nezmění v žádném jednání, které povedeme,“ řekl.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

ANO, Zlín 21 a ODS chtějí oslovit nejdříve KDU-ČSL a Piráty, a to zřejmě během dneška. Korec už během sčítání hlasů řekl, že chce mít koalici rámcově sestavenou co nejdříve. Ve hře je podle něj, že budou v koalici oba, nebo jen jeden z oslovených partnerů. Záležet však bude i na jejich postoji.

„Uvidíme, kdo s čím přijde, ale rada není nafukovací. Budou mít své nároky, požadavky a prosby. Uvidíme, jestli jim budeme schopni vyjít vstříc a dohodnout se,“ sdělil Korec.

Jeho slova potvrdil i lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. „Vzali jsme podle výsledku voleb, jaké varianty přicházejí v úvahu a nakonec jsme přistoupili na nabídku ANO a ODS, že se připojíme k této koalici. Upřednostnili jsme především pragmatické důvody. Víme, co všechno nás ve Zlíně čeká, to je podstatou našeho rozhodnutí,“ řekl Vančura.

Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora

„Bude k tomu přivolán další partner. Doufáme, že nakonec dojde k dohodě, která bude dávat smysl,“ dodal.

V podobném smyslu se vyjádřil také náměstek primátora a lídr ODS Miroslav Chalánek.

„Sešli jsme se teď a řekli si, že budeme na tomto půdorysu vyjednávat dál. Toto spojenectví má 22 zastupitelů, u toho bychom nechtěli zůstat. Přineslo by to nestabilitu do rozhodování města. Musíme jednat o tom, kdo by půdorys doplnil, pak bude otázkou sestavení rady a kompetencí,“ uvedl Chalánek.

Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura se primátorem zřejmě nestane. (10. říjen 2026)

Druhý STAN, který získal 20 procent a devět zastupitelů, vyzýval ke složení koalice bez ANO. Teď je však už zřejmě mimo hru. Ostatně už před volbami primátor Korec zmínil, že kampaň Starostů považuje za neférovou, což mohlo ovlivnit i povolební jednání.

„Je to pro nás překvapení. Možná i pro voliče. Každopádně, od rána pracujeme a cílem je se dnes setkat se všemi demokratickými stranami,“ uvedla lídryně Starostů Věra Stojar.

„Děkujeme za důvěru voličů, moc si toho vážíme. Zlínští Starostové získali díky tak velké podpoře novou energii a odhodlání pracovat pro Zlíňany,“ dodala.

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