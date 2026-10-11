Do Basket Baru v Bartošově čtvrti, kde měl štáb vítěz voleb, tedy hnutí ANO, přijeli po desáté večer zástupci Zlín 21 a ODS. Už z toho bylo zřejmé, že by tyto tři subjekty mohly tvořit základ nové koalice. Krátce po jedné hodině v noci to potvrdili i zástupci všech tří stran.
„První kolo dopadlo tak, že máme půdorys možné kolice ve složení ANO, ODS a Zlín 21. S tímto počtem by to ale bylo velice rizikové, takže určitě musíme hledat ještě někoho dalšího,“ sdělil primátor a lídr ANO Jiří Korec.
Potvrdil, že by to měl být daný půdorys, který by se měnit neměl. „V současné chvíli to tak je, ale uvidíme, jak jednání budou probíhat a jak si to všechno vyhodnotíme. Aktuálně má tato trojka 22 zastupitelů a minimální většina je 21. Dvaadvacet je velice rizikový počet, počítáme s tím, že oslovíme všechny další strany.“
Korec by měl přitom zůstat primátorem. „A to se za nás asi nezmění v žádném jednání, které povedeme,“ řekl.
Volby 2026 OBRAZEM
ANO, Zlín 21 a ODS chtějí oslovit nejdříve KDU-ČSL a Piráty, a to zřejmě během dneška. Korec už během sčítání hlasů řekl, že chce mít koalici rámcově sestavenou co nejdříve. Ve hře je podle něj, že budou v koalici oba, nebo jen jeden z oslovených partnerů. Záležet však bude i na jejich postoji.
„Uvidíme, kdo s čím přijde, ale rada není nafukovací. Budou mít své nároky, požadavky a prosby. Uvidíme, jestli jim budeme schopni vyjít vstříc a dohodnout se,“ sdělil Korec.
Jeho slova potvrdil i lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. „Vzali jsme podle výsledku voleb, jaké varianty přicházejí v úvahu a nakonec jsme přistoupili na nabídku ANO a ODS, že se připojíme k této koalici. Upřednostnili jsme především pragmatické důvody. Víme, co všechno nás ve Zlíně čeká, to je podstatou našeho rozhodnutí,“ řekl Vančura.
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„Bude k tomu přivolán další partner. Doufáme, že nakonec dojde k dohodě, která bude dávat smysl,“ dodal.
V podobném smyslu se vyjádřil také náměstek primátora a lídr ODS Miroslav Chalánek.
„Sešli jsme se teď a řekli si, že budeme na tomto půdorysu vyjednávat dál. Toto spojenectví má 22 zastupitelů, u toho bychom nechtěli zůstat. Přineslo by to nestabilitu do rozhodování města. Musíme jednat o tom, kdo by půdorys doplnil, pak bude otázkou sestavení rady a kompetencí,“ uvedl Chalánek.
Druhý STAN, který získal 20 procent a devět zastupitelů, vyzýval ke složení koalice bez ANO. Teď je však už zřejmě mimo hru. Ostatně už před volbami primátor Korec zmínil, že kampaň Starostů považuje za neférovou, což mohlo ovlivnit i povolební jednání.
„Je to pro nás překvapení. Možná i pro voliče. Každopádně, od rána pracujeme a cílem je se dnes setkat se všemi demokratickými stranami,“ uvedla lídryně Starostů Věra Stojar.
„Děkujeme za důvěru voličů, moc si toho vážíme. Zlínští Starostové získali díky tak velké podpoře novou energii a odhodlání pracovat pro Zlíňany,“ dodala.