Současné vládní hnutí jich získalo deset, což je značný ústup ze slávy, protože teď jich má čtrnáct. Nicméně vyhrálo poslední troje volby v krajském městě a třetí volební období za sebou může jako primátor začít i Jiří Korec (ANO). To se před ním podařilo jenom baťovskému starostovi Dominiku Čiperovi.
Korec však musí nejdříve dohodnout koalici, což nebude úplně jednoduché. Jednání začal už v sobotu večer, když ještě nebyly kompletně sečtené výsledky voleb. A to nejprve se třetím v pořadí, dosud opozičním hnutím Zlín 21, a pátou ODS. To by měl být základ nově se tvořící koalice.
V jedenačtyřicetičlenném zastupitelstvu by ale měla jen dvacet dva křesel, což je poměrně slabá a nestabilní většina. Proto se tento trojlístek během nedělního dopoledne potkal se zástupci kandidátky Společně pro Zlín, již tvoří KDU-ČSL, TOP 09, nestraníci a spojení Zlín Srdcem a Piráti. V úvahu tak přichází čtyřkoalice či pětikoalice. Lidovci a Piráti jsou součástí končící koalice, kde schází jen Zlín 21.
„Potkali jsme se a řekli jsme si své představy. Víme zhruba, jak kdo uvažuje, každopádně žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ sdělil Korec.
„Zástupci stran si chtějí ty věci probrat s nově zvolenými zastupiteli. Naším cílem je, aby budoucí zastupitelstvo bylo konstruktivní a zastupitelé byli srovnaní s budoucí koalicí,“ řekl Korec.
Korec se sejde i se Starosty a SPD
Podle něho zatím nebyla řeč o gescích, ale jen o počtech míst v radě. Konkrétnější však zatím být nechtěl. Ve hře je možnost, že bude v koalici jen Společně pro Zlín, nebo jen Zlín srdcem a Piráti. Mohou tam však být i společně, k čemuž se přiklání také Korec.
„Musíme se o tom jako zastupitelé pobavit mezi sebou během dnešního dne. Situace není na rozhodování vůbec jednoduchá a jednoznačná. Při takových rozhodováních je dobré zvážit, co je nejlepší pro město Zlín,“ naznačil lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek.
„Nedával bych nabídce žádné emoční zabarvení,“ doplnil. Podle Dufka je na začátku důležitější chuť spolupracovat, než nastavovat parametry spolupráce, tedy řešit gesce a počty křesel v radě.
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Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora
Korec už oslovil také STAN a chystá se oslovit SPD, s nimiž by se chtěl potkat v pondělí či úterý. Hned po volbách totiž řekl, že bude jednat se zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva.
Zatím se tak zdá, že základ koalice je už daný, i když hnutí STAN se snaží oslovit všechny strany kromě ANO. Na sociálních sítích se objevuje kritika zejména hnutí Zlín 21, které stejně jako STAN, byť mnohem méně zmiňovalo, že chce na radnici změnu.
„Vzali jsme podle výsledku voleb, jaké varianty přicházejí v úvahu a nakonec jsme přistoupili na nabídku ANO a ODS, že se připojíme k této koalici,“ sdělil lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.
Vančura by chtěl být primátorem
„Upřednostnili jsme především pragmatické důvody. Víme, co všechno nás ve Zlíně čeká, to je podstatou našeho rozhodnutí.“
Vančura také přiznal, že jeho hnutí mělo původně zájem také o post primátora, na který však velmi pravděpodobně nedosáhne.
„Nejsme s tím spokojení. Měli bychom raději primátora. S tím jsme šli do voleb. Jejich výsledek nám k tomu ale bohužel mandát nedal,“ konstatoval Vančura.