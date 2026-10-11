Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ve Zlíně vzniká koalice ANO, Zlín 21 a ODS. Řeší se už účast lidovců a Pirátů

Milan Libiger
  17:32
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. říjen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Volební štáb hnutí Zlín 21, lídr Čestmír Vančura. (10. říjen 2026)
Volební štáb hnutí ANO v Basket Baru ve Zlíně. (říjen 2026)
25 fotografií
Ačkoliv podpora ANO ve Zlíně oproti posledním komunálním volbám klesla přibližně o deset procent, opět je vyhrálo. Náskok před opozičním hnutím STAN, které vsadilo na konfrontační kampaň, byl nakonec zhruba jen procento. To je rozdíl jediného zastupitele.

Výsledky voleb 2026

Současné vládní hnutí jich získalo deset, což je značný ústup ze slávy, protože teď jich má čtrnáct. Nicméně vyhrálo poslední troje volby v krajském městě a třetí volební období za sebou může jako primátor začít i Jiří Korec (ANO). To se před ním podařilo jenom baťovskému starostovi Dominiku Čiperovi.

Korec však musí nejdříve dohodnout koalici, což nebude úplně jednoduché. Jednání začal už v sobotu večer, když ještě nebyly kompletně sečtené výsledky voleb. A to nejprve se třetím v pořadí, dosud opozičním hnutím Zlín 21, a pátou ODS. To by měl být základ nově se tvořící koalice.

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. říjen 2026)
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026)
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Volební štáb hnutí Zlín 21, lídr Čestmír Vančura. (10. říjen 2026)
25 fotografií

V jedenačtyřicetičlenném zastupitelstvu by ale měla jen dvacet dva křesel, což je poměrně slabá a nestabilní většina. Proto se tento trojlístek během nedělního dopoledne potkal se zástupci kandidátky Společně pro Zlín, již tvoří KDU-ČSL, TOP 09, nestraníci a spojení Zlín Srdcem a Piráti. V úvahu tak přichází čtyřkoalice či pětikoalice. Lidovci a Piráti jsou součástí končící koalice, kde schází jen Zlín 21.

„Potkali jsme se a řekli jsme si své představy. Víme zhruba, jak kdo uvažuje, každopádně žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ sdělil Korec.

„Zástupci stran si chtějí ty věci probrat s nově zvolenými zastupiteli. Naším cílem je, aby budoucí zastupitelstvo bylo konstruktivní a zastupitelé byli srovnaní s budoucí koalicí,“ řekl Korec.

Korec se sejde i se Starosty a SPD

Podle něho zatím nebyla řeč o gescích, ale jen o počtech míst v radě. Konkrétnější však zatím být nechtěl. Ve hře je možnost, že bude v koalici jen Společně pro Zlín, nebo jen Zlín srdcem a Piráti. Mohou tam však být i společně, k čemuž se přiklání také Korec.

„Musíme se o tom jako zastupitelé pobavit mezi sebou během dnešního dne. Situace není na rozhodování vůbec jednoduchá a jednoznačná. Při takových rozhodováních je dobré zvážit, co je nejlepší pro město Zlín,“ naznačil lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek.

„Nedával bych nabídce žádné emoční zabarvení,“ doplnil. Podle Dufka je na začátku důležitější chuť spolupracovat, než nastavovat parametry spolupráce, tedy řešit gesce a počty křesel v radě.

Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora

Korec už oslovil také STAN a chystá se oslovit SPD, s nimiž by se chtěl potkat v pondělí či úterý. Hned po volbách totiž řekl, že bude jednat se zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva.

Zatím se tak zdá, že základ koalice je už daný, i když hnutí STAN se snaží oslovit všechny strany kromě ANO. Na sociálních sítích se objevuje kritika zejména hnutí Zlín 21, které stejně jako STAN, byť mnohem méně zmiňovalo, že chce na radnici změnu.

„Vzali jsme podle výsledku voleb, jaké varianty přicházejí v úvahu a nakonec jsme přistoupili na nabídku ANO a ODS, že se připojíme k této koalici,“ sdělil lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

Vančura by chtěl být primátorem

„Upřednostnili jsme především pragmatické důvody. Víme, co všechno nás ve Zlíně čeká, to je podstatou našeho rozhodnutí.“

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. říjen 2026)
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026)
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Volební štáb hnutí Zlín 21, lídr Čestmír Vančura. (10. říjen 2026)
25 fotografií

Vančura také přiznal, že jeho hnutí mělo původně zájem také o post primátora, na který však velmi pravděpodobně nedosáhne.

„Nejsme s tím spokojení. Měli bychom raději primátora. S tím jsme šli do voleb. Jejich výsledek nám k tomu ale bohužel mandát nedal,“ konstatoval Vančura.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

Sestřih zápasu
Emmanuel Ayaosi slaví gól Zlínu.

Slávističtí fotbalisté v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy zvítězili ve Zlíně 1:0, zůstávají v aktuálním ročníku neporažení a nadále vedou tabulku. Jedinou branku zápasu vstřelil po...

Místo jednání o mzdách jim řekli, že Baťa zavírá. V továrně znají termíny propouštění

Výroba obuvi v závodě firmy Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku

Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března. V tiskové zprávě to sdělili zástupci...

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

Vystrašený srnec se vřítil do budovy školy, studentka mu ještě podržela dveře

Srnec uvízl v gymnáziu, zachránili ho myslivci

Velmi neobvyklou návštěvu měli ve středu na gymnáziu v Uherském Hradišti. Do budovy u nejrušnější ulice v centru města vběhl vystrašený srnec, jedna ze studentek mu dokonce podržela otevřené vstupní...

Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion za 447 milionů korun. Sloužit bude...

Rodiče mladých hokejistů se potkali v neděli o půl deváté ráno. V automatu ve vestibulu nového zimního stadionu si koupili kávu a dvě hodiny, které zbývaly do zápasu mladších žáků Uherského Hradiště...

První vítězství v sezoně. Obrovská úleva, oddechl si slovácký kapitán Trávník

Michal Trávník (padá na trávník) ze Slovácka a Lukáš Hůlka z Liberce v souboji...

Na první vítězství v tomto ligovém ročníku čekali dlouhé týdny. A dočkali se tam, kde by to předpokládal málokdo. Fotbalisté Slovácka překvapivě vyhráli na hřišti favorizovaného Liberce 2:0, přestože...

11. října 2026  17:24

Volby ve Zlínském kraji: ANO udrží radnice v Kroměříži, Valašském Meziříčí i Otrokovicích

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (leden 2023)

Koalice, která vede kroměřížskou radnici, bude zřejmě pokračovat i nadále. Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,4 procenta, spolu s KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, OK Občané Kroměříže, KM 26 a Občanští...

11. října 2026  16:48

Liberec - Slovácko 0:2, rána pro domácí, hosté ubránili vedení i v deseti

Sestřih zápasu
Liberecký Lukáš Mašek se snaží odstínit Jocelina Behiratcheho ze Slovácka od...

Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení překvapivě zvítězili v Liberci 2:0 a připsali si první vítězství v této sezoně nejvyšší soutěže. Skóre na začátku zápasu...

11. října 2026  12:50,  aktualizováno  15:45

Čunka sesadil ředitel gymnázia. Lidé mají urážek plné zuby, tvrdí vítězové

Premium
Volby ve Vsetíně suverénně vyhrálo hnutí VS21 v čele s ředitelem gymnázia...

Politická scéna ve Vsetíně má novou hvězdu. Martin Metelka, ředitel místního gymnázia a zdravotnické školy, se svým hnutím VS21 suverénně ovládl komunální volby a získal v něm 40,5 procenta hlasů,...

11. října 2026  15:19

V 92 letech znovu uspěla ve volbách. Sylvu Knedlovou trénovali i manželé Zátopkovi

Sylva Knedlová

Je jí 92 let, ještě nedávno učila tělocvik a teď znovu uspěla v komunálních volbách. Sylva Knedlová z Fryštáku na Zlínsku patří k nejpozoruhodnějším osobnostem letošních voleb. Za sebou má životní...

11. října 2026

Zachovejte všechny tři železniční přejezdy, jdou potřeba, rozhodli v Záhorovicích

ilustrační snímek

Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku o víkendu rozhodovali ve dvou místních referendech. V obou případech se shodli a chtějí, aby v obci dál zůstaly tři železniční přejezdy. Správa železnic...

11. října 2026  11:28

Volby ve Zlíně: ANO domlouvá koalici s hnutím Zlín 21 a ODS, chce oslovit ještě dalšího

Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)

Ještě ani nebyly sečteny výsledky všech volebních okrsků a ve Zlíně už začalo vyjednávání tří stran, které se protáhlo hluboko do noci na neděli. Vítězné ANO, třetí Zlín 21 a pátá ODS se shodly na...

11. října 2026  7:39,  aktualizováno  10:58

Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora

Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)

V komunálních volbách ve Zlíně jen těsně zvítězilo hnutí ANO s 21 procenty hlasů a 10 mandáty před Starosty a nezávislými, kteří měli 20 procent a získali 9 mandátů. Třetí je hnutí Zlín 21 se 17...

10. října 2026  20:11,  aktualizováno  11. 10.

Výsledky voleb do Senátu: V Uherském Hradišti postupují Bazala a Vašica, ve Zlíně Goláň s Mitáčkem

Josef Bazala

Ve Zlínském kraji se senátní volby týkaly dvou obvodů, svého senátora lidé vybírali v obvodu 78, který zahrnuje krajské město Zlín, část okresu Zlín, ale také některé obce na jihu Vsetínska. Obhajují...

10. října 2026  18:46,  aktualizováno  22:10

Vsetín chce změnu, ukazují výsledky. Čunek neobhájil a stahuje se z vedení města

Martin Metelka je ředitelem Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické a Vyšší...

Ve Vsetíně mají sečteno. Výsledky voleb ukázaly, že lidé chtějí změnu. Lídr vítězného hnutí VS21 Martin Metelka si bude nárokovat post starosty. Jiří Čunek z KDU-ČSL křeslo starosty neobhájil a ani...

10. října 2026  21:09,  aktualizováno  21:47

Vsetínští hokejisté porazili Chomutov, uspěl i Tábor. Slavia je poslední

Hokejisté Vsetína porazili Zlín

Hokejisté vedoucího Vsetína se v 11. kole první ligy vrátili na vítěznou vlnu a po domácím vítězství 4:3 nad Chomutovem vedou tabulku nadále se čtyřbodovým náskokem a jedním zápasem k dobru před...

10. října 2026  20:58

Trpišovský chválil obranu, chyběl mu ale pojišťovací gól. Zlín? Má šanci na záchranu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Ze hřiště posledního Zlína si odvezli tři body, pro které si přijeli. K úplné spokojenosti však trenérovi fotbalové Slavie Jindřichovi Trpiškovskému chybělo v prvním zápase po reprezentační přestávce...

10. října 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.