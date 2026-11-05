Celostátní vedení hnutí STAN, ODS a KDU-ČSL se dlouhodbě vymezuje vůči předsedovi ANO a premiérovi Andreji Babišovi. To ovlivnilo koaliční vyjednávání.
„Nestěžuji si na celostátní politiku. Pouze říkám, že jsme ji do Zlína nikdy netahali. Najednou se to ale ze dne na den změnilo, pokud jde o ostatní politické subjekty. Byl to nepředvídatelný krok,“ domnívá se primátor Jiří Korec.
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Současně říká, že nechce neúspěch svádět jen na Prahu. Nicméně tvrdí, že dříve neupozorňoval na komunální úrovni na kauzy, jež se v Praze týkaly STAN či ODS.
Diktát z Prahy, tvrdí zlínské ANO
Jejich pražské vedení se přitom vyjadřovalo v tom smyslu, že by se ve městech měly uzavírat koalice bez ANO, což zaznívalo i z centrály KDU-ČSL. Odpor vůči Babišovi ještě zesílila jeho snaha změnit financování veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Ve Zlíně má tak tento týden uzavřít koaliční dohodu trojblok, který tvoří KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, s hnutími STAN a Zlín 21.
„Příčinou je zřejmě diktát z pražských centrál ostatních stran, porušování dohod a výrazná nerovnováha, kdy naši oponenti dostávali po volbách velký mediální prostor na rozdíl od nás,“ míní náměstek primátora Michal Čížek.
„Občané zatím neviděli stavby na vlastní oči hotové a podlehli kampani, že šlo jen o vizualizace. Ty ale budou dokončené,“ upozornil.
Vedení města s ANO před koncem volebního období připravilo k přestavbě Velké kino, sad Svobody, dostavbu radnice a prodalo pozemky investorům, kteří postaví zejména byty v lokalitách Březnická a Boněcký rybník.
„Jsem přesvědčený, že jsme odvedli dobrou práci a máme se všemi dobré vztahy. Není pravda, že by s námi nechtěli spolupracovat. Rádi by spolupracovali, ale bojí se tlaku veřejnosti a mají i nějaké doporučení z Prahy,“ poznamenal další náměstek za ANO Pavel Brada.
Hovoří také o konfrontační kampani STAN, kterou vedla jeho jednička Věra Stojar. Prosazovala změnu na radnici a po volbách hovořila o tom, že by měly spolupracovat demokratické strany, z nichž vyjmula ANO a SPD.
Podle Brady by měla podat podnět Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, aby to rozhodl. „Myslím si, že jsme měli na některé její vyjádření více reagovat. Chtěli jsme ale mít pozitivní kampaň,“ řekl Brada.
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Vítězné ANO míří ve Zlíně do opozice. Město povede koalice STAN, Zlín 21 a trojbloku
Stojar například zpochybňovala proměnu Velkého kina a náměstí Míru. Brada upozornil, že u začátku těchto projektů stáli s ANO i Starostové.
I jejich kampaní se podle něho celostátní politika převedla do Zlína. ANO tady získalo 21 procent, STAN dvacet. „Městu konfrontace nic dobrého nepřinese. A příští volební kampaň může být ještě agresivnější,“ řekl Brada.
„Nemyslím si, že je to fér. V novodobé historii je to poprvé, co se obchází vítěz,“ podotkl radní Václav Kovář.
Je to i vysvědčení, říká Vondráček
Hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš přičítá velký vliv celostátní politice, na kterou Zlín „naskočil“. Mluví ale také o potřebě analýzy a o tom, že navzdory okolnostem očekával ve Zlíně lepší volební výsledek.
„Nejsem spokojený, že nebudeme v koalici. Neprodali jsme práci, která se udělala,“ je přesvědčený Holiš. Podle něho měly před volbami organizace ANO volnou ruku, pokud šlo o program a další věci. Celostátně závazná byla jen grafika a jedno heslo.
„Myslím si, že ne všichni toho využili, jak mohli. Nějakou chybu jsme museli udělat a musíme si ji vyhodnotit. Zodpovědnost za to nese daná místní organizace,“ prohlásil Holiš.
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Týden po volbách má většina měst v kraji koalici. Ve Zlíně se ale stále jedná
„Je to i vysvědčení toho, co tam lidé dělali,“ poznamenal kroměřížský poslanec Radek Vondráček. ANO v Kroměříži vyhrálo volby a sestavilo koalici, v níž je i ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Navzdory celostátní politice.
„Známe se dlouhá léta a víme, jak kdo umí a neumí pracovat, což je na obci víc. To, že to seshora chtějí ovlivňovat, ale není dobré,“ sdělil Vondráček.
„Víme, že se společnost rozděluje, ale dostává se to z nejvyšší úrovně na nižší, kde to nikdy nebylo. Zazlívám stranickým centrálám STAN a ODS, že rozbíjejí společnost.“
Načerpají síly v opozici?
ANO ve volbách uspělo a zůstane ve vedení radnic také v Otrokovicích a ve Valašském Meziříčí, kde získalo dokonce kolem 40 procent hlasů.
Zlínský poslanec Marek Novák na sociálních sítích uvedl, že je občas potřeba jít do opozice a načerpat tam síly. Také on však vidí hlavní příčinu neúspěchu ANO v celostátní politice, která se určuje v hlavním městě.
„I k nám už dorazila pražská nařízení z centrál ODS a STAN, že s ANO nikdy, ani na komunální úrovni ne. Domluvili se ti, kteří mají dohromady více mandátů, je to v pořádku. Zlín už hnutí ANO nepovede,“ uvedl ve svém příspěvku Novák.