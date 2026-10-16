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Proč ANO zůstalo ve Zlíně mimo hru? Rozhodl nejen tlak ze sociálních sítí

Milan Libiger
  9:13
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
Volební štáb hnutí Zlín 21, lídr Čestmír Vančura (10. října 2026)
15 fotografií
Měl slušnou šanci obhájit post primátora. Jiří Korec sice ve volbách oproti roku 2022 ztratil deset procent, ale jeho ANO i tak těsně vyhrálo. Ještě před úplným sečtením všech hlasů na jeho volební štáb dorazili zástupci Zlína 21 a ODS. A s ANO se po nočním jednání shodli na rámcové spolupráci. Stačilo se dohodnout s lidovci a/nebo Piráty a Zlín by měl (staro)novou vládu.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Jenže šest dní poté je Korec v situaci, kdy se domlouvá široká koalice proti němu. Nejen on si klade otázku, jak a proč k tomu došlo.

Základní chybou asi bylo, že Korec a jeho potenciální partneři spěchali. Základy rychle domluvené trojkoalice totiž nebyly pevné. Brzy po jejím oznámení ve volbách druhý STAN odstartoval kampaň, že je třeba vytvořit koalici demokratických stran, mezi něž nepočítá kromě SPD ani ANO.

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Část voličů dosud opozičního Zlína 21 pak začala na sociálních sítích spílat lídrovi a předsedovi hnutí Čestmíru Vančurovi za to, že tak rychle vběhl do náruče Korcovi. Nešlo přitom jen o věcnou kritiku, bez níž se diskuse neobejde. Výjimkou nebyly výkřiky s téměř válečnou emocí jako třeba „Vančura, zrádce!“

S kým (ne)jít do koalice

Zlín 21 sliboval v kampani změnu a mnozí nabyli dojmu, že Vančura hodlá z radnice dostat ANO. Jenže on sám říkal, že jeho kritika je „konstruktivní“. Ano, politici Zlína 21 jsou nejčastější a nejpřísnější diskutéři i na zastupitelstvu, ovšem hlasování účelově netorpédují jen z politického přesvědčení. V tom se ukazuje jejich profesní základ: jsou to většinou podnikatelé, takže je zajímá věcná stránka problému. Koalici v čele s ANO dokonce vypomáhali s některými ekonomickými a právními věcmi.

Bylo zkrátka zřejmé, že k sobě mají blízko. Političtí insideři dobře věděli, že i kampaň Zlína 21 byla záměrně vedena bez přepjatých emocí, aby po volbách mohlo hnutí po osmi letech poprvé sedět v koaličních lavicích. A třeba i s ANO. Ostatně spolupráci s ANO před volbami nevyloučil ani STAN s odůvodněním, že spolu v koalici už dříve (v letech 2014–2022) byli.

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. října 2026)
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026)
Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)
15 fotografií

Ještě více to platí o ODS, která byla poslední čtyři roky pravou rukou ANO. Ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek sedával po boku Korce a jejich spolupráce fungovala bez problémů. Pracovně i osobně. I Korec hovořil o nadstandardních mezilidských vztazích. Navzdory tomu se uvnitř ODS začaly ozývat hlasy, že je třeba ANO eliminovat.

Důvod má jméno Andrej Babiš.

Když politici ODS, STAN, lidovců či jiných stran dříve vysvětlovali, proč jdou na krajské či místní úrovni do koalice s ANO, takřka totožně líčili, že „komunální politika je jiná než celostátní a na radnici/kraji jde o dobré vztahy a odvedenou práci pro město“. Před čtyřmi lety pro ně byla spolupráce s ANO ve Zlíně jedinou cestou, jak se dostat do vedení města. Prastaré rčení praví, že jediné, co je možné skutečně měnit, je úhel pohledu.

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Rozdíl teď je v tom, že Babiš vládne a opozici štve. Navíc ANO je ve Zlíně možné obejít. Ale právě faktor premiéra posloužil jako klacek, kterým dostával přes záda Korec. Působit ve hnutí ANO je dvojsečné. Babiš a jeho renomé vás táhne vzhůru, ale i potápí.

Nutno říci, že Korec si problémy způsobil i sám. Třeba kvůli zlínskému hokeji, kde dělal prezidenta, město klub štědře podporuje a přitom nemůže pohnout s větší opravou stadionu či výstavbou nové multifunkční haly. Navíc má za sebou osm let v pozici primátora. Je „ohleděný“ a lidé mu spílají, že velké projekty dotáhl jen do fáze ukončené přípravy a zatím se nic nestaví. Korcovi lze přitom vyčítat leccos, určitě však ne nečinnost.

Proč Vančura obrátil

Zpátky k povolebním vyjednáváním. Jejich zatím klíčový moment nastal v úterý večer, kdy Zlín 21 ukončil jednání s ANO. Oficiálně proto, že nevedla ke změně, jíž hnutí chtělo dosáhnout. Roli ale mohla sehrát i zmíněná ostrá a adresná kritika ze sociálních sítí.

Ve specifickém prostředí Zlína, kde se zná téměř každý s každým, jsou spory vždy osobní. Pro politika není nic příjemného, když vyjde z radnice a přes celé náměstí na něho začne křičet člověk, jehož nikdy neviděl, a nešetří přitom urážkami. I s tím je třeba počítat. Ve Zlíně více než v Praze.

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Pouze Vančura a lidé okolo něj vědí, co je přimělo k tomu, aby odstavili ANO a znemožnili Korcovi obhajobu. Vančura už ostatně sdělil, že by chtěl být primátorem.

Zlín je teď ve fázi, kdy stejně jako v roce 2018 situaci šikovně využili KDU-ČSL, Piráti a ODS, kteří vytvořili trojblok. Ten už se na nové koalici rámcově dohodl se Zlínem 21 a STAN.

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Za trojblok hovoří lidovec Aleš Dufek, bývalý šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL a zkušený politik s kontakty napříč stranami. Právě on může mít na budoucí směřování města velký vliv.

Stejně jako STAN v čele s politickou novickou Věrou Stojar, která kritikou v kampani a neúnavnými aktivitami na sociálních sítích po volbách vyburcovala část veřejnosti proti ANO. Ani ona se netají ambicí, že by chtěla být primátorkou. A pokud se jí to podaří, bude jasným vítězem letošního volebního klání ve Zlíně.

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