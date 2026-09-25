„Vadilo mi jejich působení ve vládě, kde bylo více pochybení. Jedno se týkalo digitalizace stavebního řízení, které zaváděl tehdejší předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Nebylo to tak, jak se to prezentovalo v médiích, že by ve všem selhal, ale nezvládl to zejména politicky,“ zmínil Robenek.
„Strana na celostátní úrovni také hodně řešila kulturní války, což mi není blízké, protože máme reálné problémy, které je třeba řešit. Vstupoval jsem k Pirátům z jiných důvodů.“
Proto jste založil nové hnutí?
Ano. A také kvůli tomu, že kolem mě byli lidé, kteří chtěli řešit komunální problémy, ale odmítali vstupovat do velké strany působící v parlamentu. Máme nyní devět členů, další lidé na kandidátce jsou námi jmenováni, ale nejsou členy. Místa na kandidátce máme rozdělena s Piráty přibližně na polovinu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Proč jste vytvořili kandidátku s Piráty, když k nim máte výhrady? Nemůže to lidem splývat?
Může. Ale ve Zlíně jsme jako Zlín srdcem oslovili ohledně spolupráce pět subjektů. Přišly dvě konkrétní nabídky, jedna od Pirátů. I na základě osobních vazeb byla nejlepší. Potřebovali jsme se s někým spojit, protože sami bychom neměli šanci. Bylo to pragmatické rozhodnutí.
Jiří Robenek
Narodil se v roce 1989, vystudoval gymnázium a pak získal titul MBA z oblasti IT marketingu. V této oblasti i pracoval. Za Piráty kandidoval jako lídr už v roce 2022. Poslední čtyři roky je radní, stará se o bytovou politiku. Letos založil hnutí Zlín srdcem. Angažoval se v odmítnutí akcelerační zóny v Malenovicích. Ve volném čase působí ve Skautu.
Příště: Věra Stojar (STAN)
V posledních dvou komunálních volbách Piráti získali šest procent hlasů. Neobáváte se, že byste se do zastupitelstva nemuseli dostat?
V parlamentních volbách v roce 2024 dostali Piráti ve Zlíně přes devět procent, což je výsledek, který by byl s novým hnutím skvělý. Samozřejmě vidíme, jak stoupají preference hnutí STAN, s nímž se přetahujeme o voliče. Spoléhám ale na to, že obyvatelé Zlína nezapomněli, odkud vzešla kauza Dozimetr (jeden z hlavních obžalovaných Michal Redl je ze Zlína – pozn. red.). Věřím, že výsledek obhájíme a přivedeme do zastupitelstva nové tváře.
Chcete obhájit i pozici v koalici, kde máte jednoho zástupce?
To se bude rozhodovat po volbách. Nemá smysl popírat velmi silnou pozici ANO. Jako pravděpodobný vítěz voleb se bude rozhodovat, jestli nějaké změny udělá.
V programu máte jako první bod bydlení. Byl jste čtyři roky radní pro tuto oblast, ale nevybavuji si, že by se za tuto dobu postavil nějaký městský byt.
Otevřeli jsme deset nových bytů U Majáku, které vznikly přestavbou opuštěného městského domu. Nabízíme je absolventům univerzity. Čekáme také na kolaudační rozhodnutí na bytový dům Na Slanici, kde je třicet jedna velkometrážních bytů. Bohužel se protáhla přeložka dodavatele elektřiny.
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
Dům Na Slanici připravovalo už minulé vedení. Za vašeho působení jste ještě chtěli začít stavět bytový dům v Cyklistické ulici v Prštném s 27 byty. Na čem to vázne?
Projekt Cyklistické je připraven, ale jedna občanka, která v lokalitě bydlí, záměr rozporuje. Dlouhodobě blokuje povolovací řízení. Cyklistická je připravena obdobně, jako byla připravena Slanice. Připomněl bych ještě, že se prodala lokalita Boněcký rybník, kde mají vyrůst dva bytové domy.
Zdá se vám výčet dostatečný?
Měl jsem cíl, že bychom za volební období stihli sedmdesát bytů. Pokud do voleb otevřeme dům Na Slanici, bude to čtyřicet. To není uspokojující výsledek. Ale kolegové v městské radě prosadili jiné priority. Přednost dostávají zejména sportoviště. Toto volební období bylo však od roku 1989 první, v němž se bytový fond města zvětšil. Neprodal se ani jeden byt. Tlak na jejich prodávání je přitom velký. Po revoluci mělo město deset tisíc bytů, teď jich má zhruba 1 900.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Když koalice většinově směřuje jinam, nebylo by z vaší strany férovější, kdybyste ji opustil?
Před čtyřmi lety jsem tak uvažoval. Byl jsem rozhořčený z toho, že byty nejsou prioritou radnice, i když jejich výstavbu před volbami slibovaly i ostatní strany. Ale pořad mi přijde lepší neprodat žádné byty a postavit 40 nových. Také roste počet soukromých investic do bytové výstavby, což trhu prospívá.
Velcí investoři budou stavět v lokalitách Březnická a Boněcký rybník, což opozice, zejména hnutí STAN, kritizuje s tím, že město nemělo pozemky prodávat. Jak to vnímáte?
Na kritiku hnutí STAN bych řekl, že předcházejících dvanáct let mohlo rozhodovat o bydlení ve Zlíně. A za tu dobu se nepostavil jediný městský byt, naopak se jich mnoho prodalo. Pokud jde o zmíněné lokality, tak Březnická je v centru Zlína, kde budou velmi drahé byty, takže nemá smysl, aby tam stavělo město. Navíc na to nemá peníze. Na Boněckém rybníku město dva domy postaví a jejich byty pronajme.
Máte plány, kde by mohly v budoucnosti vyrůst nové byty?
Město počítá s vyčleněním nových lokalit pro výstavbu, i když je v současné době vhodných parcel málo. Byty by mohly být i na místě bývalého torza na Jižních Svazích, ale neměla by to být čistě bytová výstavba. Brzy se může spustit jen Cyklistická a Boněcký rybník. Další výstavba není záležitostí následujících čtyř let. Jestli někdo v kampani tvrdí opak, je to nereálné.
V programu zmiňujete také druhou dopravní tepnu ve Zlíně. Co tím myslíte?
Myslíme cestu po pravém břehu Dřevnice, která byla před 25 lety zavržena, protože by městu příliš neprospěla. Teď jsme ale na jiných číslech, aut výrazně přibylo. Musí to být priorita číslo jedna v dopravě.
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Pokud vím, tak město chce stavět Prštenskou příčku přes Rybníky a plánuje její prodloužení do Otrokovic.
Původní Prštenská příčka byla navržena ve dvou proudech pro oba směry. Podle nás je chyba, že se dnes počítá jen s jedním proudem pro každý směr. Tím nedojde k žádnému zkapacitnění. Chápu, že město nemá peníze, ale proto by mělo silněji vystupovat vůči vládě. Nutností je pokračování této cesty do Otrokovic. Chceme, aby to byla přeložka hlavní silnice I/49 a zaplatil ji stát. Město ani kraj na ni mít peníze nebudou. Její výstavbu nepůjde zahájit za čtyři roky, ani za osm let. Ale musí se začít s přípravou a pokusit se změnit postoj ministerstva dopravy, aby ji podpořilo. Jde dělat víc.
Opět kritizujete městskou radu, v níž působíte...
Ano. Ale spolupracovat s někým, s kým nesouhlasíte, mi přijde normální. Nemusíme se na všem shodnout.
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V programu navrhujete i vznik městského prostoru pro mladou kulturu. Co si pod tím představit?
Ve Zlíně není prostor, kde by mohli vystupovat začínající umělci. Dříve tady nějaké byly, ale dnes už nejsou. To, že ve městě schází hudební klub, je přitom pro voliče velké téma. Moc vhodných prostor tady není. A když jsou, tak to většinou jejich provozovatelé ekonomicky nezvládnou. Město desítkami milionů korun podporuje divadlo či filharmonii, takže si myslím, že by mohlo provozovateli klubu přispívat na nájem. Nebylo by to příliš finančně náročné. A mladé kapely by měly ve Zlíně kde vystupovat.