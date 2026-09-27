Městu chybí dlouhodobá koncepce a lepší komunikace, říká zlínská lídryně STAN

„Postupně to během vzájemných diskusí dospělo až k tomu, že jsem dostala nabídku na pozici jedničky. Měla jsem půl roku na rozmyšlenou a kývla jsem,“ říká. „Jsem akční typ člověka, který pořádá spoustu akcí a zajímá se o dění kolem sebe. Zlín miluju a chci převzít zodpovědnost za to, jak se vyvíjí. Navíc sdílím hodnoty STAN, i celostátně jej vnímám jako sympatické hnutí,“ vysvětlila Stojar.
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Vaše hlavní heslo zní „Chce to změnu“. Co to znamená v praxi?
Vedení města neustále slibuje spoustu velkých investic a realizací, jenže mu chybí dlouhodobá koncepce a lepší komunikace. Řeknu konkrétní a aktuální příklad. Velké kino je dlouho uzavřené a teď se chystá jeho proměna na kulturní centrum. Nevidím však odbornou diskusi, proč budou práce stát tolik peněz a proč to všechno tak dlouho trvá. Nikdo ani s lidmi neřešil, co by místo Velkého kina chtěli, jestli jsou pro tento způsob využití. K tomu chybí i provozní model, netušíme, kolik to bude město v budoucnu stát. Neznáme kulturní organizace nebo aktéry, kteří by tam chtěli působit, ani očekávanou výši nájmu. Kdyby to šlo, tak bych opravu kina zastavila a prověřila provozní model. Teď už je na to asi pozdě.
Věra Stojar
Narodila se v roce 1981 ve Zlíně. Vystudovala Střední odbornou školu ekonomickou ve Zlíně, poté absolvovala Marketingové komunikace a Arts management na Univerzitě Tomáše Bati. Působí jako předsedkyně spolku Inspirace Zlín, který propojuje vzdělávání, kulturu a volnočasové aktivity. Pracuje také jako lektorka a kariérová poradkyně a je vedoucí lektorkou v Technologickém inovačním centru ve Zlíně. Od roku 2025 je členkou hnutí STAN.
Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.
Proč by měl změnu představovat STAN, který město vedl dvanáct let v kuse až do roku 2022?
Já do politiky vstupuji nově. S energií, vizí a představou, kam by se měl Zlín ubírat. Na kandidátce máme samozřejmě i zkušené politiky z minulých období. Ale jsem přesvědčená, že právě tato kombinace energie a zkušeností dokáže město posunout.
Za vedení STAN se ve Zlíně udělal Park Komenského, Gahurův prospekt, centrální park na Jižních Svazích, oprava Památníku Tomáše Bati a mohla bych pokračovat. Minulé čtyři roky jsme viděli jen vizualizace, studie a sliby. Město toho mohlo a mělo udělat daleko více.
Každý projekt ale nějakou dobu trvá připravit. Třeba v dopravě ANO říká, že některé projekty po vás přebíralo v bodě nula a primátor Adámek ze STAN byl kritizovaný za to, že město jen udržuje.
S tím nesouhlasím, postavilo se toho za naší éry hodně. Kdyby se teď udělal aspoň jeden velký a důležitý projekt, byla bych ráda, ale žádný realizovaný nebyl. S tím souvisí i nedostatečná komunikace s obyvateli, kteří mnohdy chtějí obyčejné věci jako lavičky, chodníky, parkovací místa, více kulturních akcí a podobně. Do opraveného kina si člověk zajde jednou za čas, ale něco potřebuje denně.
Jaké jsou tedy vaše priority?
Navrhujeme jedenáct konkrétních změn, které máme v programu na webu. Zmíním z nich například podzemní parkoviště na Gahurově ulici naproti Domu kultury, jeho odhadovaná cena může být kolem 200 milionů, záleží na celkové kapacitě. Nebo náplavky u Dřevnice, což je možná pro někoho drobnost, ale pro mě důležitá věc. Chceme si užít i volný čas a procházky po městě. Okolí Dřevnice má potenciál a v jiných městech vidíme, že lidé k řece rádi chodí. Strávíte tam chvíli a dostanete se do dobré nálady. Není to nic nákladného.
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Hodláte stavět také kynologickou halu, kde by měla být?
Hodně lidí, kteří cvičí pejsky, mi říkali, že jezdí do kynologických hal jinam. Nejbližší je v Přerově, v našem kraji žádná není. Vím dokonce o pejskařích, kteří se kvůli tomu plánují odstěhovat. Stačí travnatá plocha mimo obydlenou část, aby tam mohl být i výběh, takovou lokalitu nabízí například Chlum. Byla by možná spolupráce se Zlínským krajem na financování, hala nemusí být vytápěna, což její provozní náklady sníží.
Jak byste řešila bydlení?
Chceme oprášit projekt na opravu městských bytů na Vodní ulici a opravit i byty na Obecinách. Ve Zlíně máme problém s nedostatkem nájemních bytů i kvůli univerzitním studentům, kapacita kolejí totiž nestačí. Nabízí se budovat modulární stavby, byt 2+1 na svém pozemku by šlo udělat za zhruba 1,6 milionu korun. Kolem Zlína je spousta firem, které stavějí tyto „kontejnery“, byl by to také sledovaný experiment a ukázka toho, jak lze moduly využít. Není to nic neobvyklého, stejnou technikou se bude stavět nové společenské centrum na Jižních Svazích.
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Co byste naopak z aktuálně chystaných městských investic stopnula?
Kino už asi nezastavíme, takže nejspíš opravu náměstí Míru. Částka za jeho rekonstrukci s podzemním parkováním je obrovská. Na to, abychom náměstím nejen procházeli, ale užívali si ho, stačí pár drobných úprav: vydláždění, lavičky, vodní mlžítka a podobně. Máme tady zajímavé firmy, které dělají krásný městský mobiliář. V létě by tam mohla být pláž, v zimě kluziště. Sama dělávám výstavy a vždy hledám řešení, jak s nějakým prostorem pracovat a zpříjemnit ho.
Lidé by nejvíce ocenili, kdyby se z náměstí Míru podařilo jednou provždy vyhnat bezdomovce a opilce.
Park Komenského před svojí proměnou byl místem, kam lidé bez domova chodívali, teď už to tak není a je z něj nádherný odpočinkový prostor. To samé se dá čekat u Sadu Svobody po jeho revitalizaci. Úprava vždy pomůže a bylo by to tak také u náměstí Míru. Zase ale musím zmínit, že lidí ve Zlíně se nikdo neptá, jak by si jeho opravu představovali. Nikdo je nezapojuje do hlasování a rozhodování. Komunikaci s občany bych si představovala jinou, daleko otevřenější a častější.
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Vedení radnice chodí na pravidelná veřejná setkání s občany v místních částech a mnozí členové rady komunikují na sociálních sítích. To nestačí?
Setkání s lidmi jsou fajn, ale jsou jednou za rok a třeba mně to na Letné nevyšlo ani jednou. Když se začíná v pět odpoledne, každý v ten čas nemůže. Chtěla bych více komunikačních platforem, například dotazníkové šetření. Nechci se dozvídat z magazínu, co město udělá, ale chci, aby to lidé mohli ovlivňovat a vyjadřovat se k tomu. Viz Velké kino, tam se to jednoznačně mělo udělat. Ve Zlíně třeba dlouho mluvíme o tom, že nám schází hudební klub, bude ve Velkém kině? A pokud ne, proč? Nebo když jsem na Facebooku upozornila na problém pejskařů, kteří nemají kam chodit, město zareagovalo. Ale kdyby se nikdo neozval, nic se nedozvíme.
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Vaše kampaň je oproti jiným opozičním stranám více konfrontační. Čím to je?
Divíme se tomu, že jako jediní jsme tak hlasití. Překvapuje nás, že jiná opoziční hnutí se do kritiky moc nepouštějí. Přitom i my jen reagujeme na to, co se děje. Nechceme útočit, ale upozorňovat a nabízet řešení.
Nezavíráte si ovšem dveře k povolební spolupráci s ANO a dalšími členy koalice?
Je to možné, ale počkejme na výsledek voleb. Samozřejmě je na zvážení, zda je lepší sedět v opozici a nemít možnosti, jak něco změnit, nebo jít do nějakého kompromisu. Je to i o lidech, osobních vazbách a spolupráci. A když nám to nevyjde, budeme dělat poctivou opoziční politiku.