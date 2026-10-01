„Za svou prací si stojíme a chceme v ní pokračovat,“ říká třiašedesátiletý politik Miroslav Chalánek, který dříve působil i jako profesionální hokejista.
Když budu chtít tři konkrétní výsledky, za které si ODS znovu zaslouží hlas voličů, co uvedete?
Z hlediska dalšího růstu a rozvoje Zlína je to příprava dvou velkých lokalit – Březnické a Boněckého rybníka, kde by dohromady mohlo vzniknout téměř tisíc bytů. Našli jsme pro ně soukromé investory a zároveň nastavili podmínky tak, aby se lokality rozvíjely podle představ města. Druhou oblastí je sportovní infrastruktura pod správou městské společnosti STEZA. Město tak může systematicky plánovat její opravy, údržbu a další rozvoj. Třetí oblastí jsou dokončené či výrazně posunuté investice: objekt sociálních služeb v Malenovicích, areál Vysoká mez, fasáda divadla, dostavba radnice a kino Květen. V dopravě byla dokončena křižovatka Mostní – Březnická a v přípravě se posunuly Prštenská příčka, pravobřežní komunikace a obchvat Zálešné.
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Začnu byty. Neměl by je magistrát stavět sám a neprodávat cenné parcely developerům?
Město může jít dvěma cestami. Může byty samo stavět, což znamená, že na to musí být kapitálově vybavené. To ale představuje zátěž pro rozpočet a zároveň je to časově náročnější. Druhou možností je podpora developerských projektů a rozvoj za účasti soukromého kapitálu. Zmíněné lokality jsme připravili právě tímto směrem. Například u Boněckého rybníka si město ponechá část pozemků pro vlastní bytovou výstavbu, hlavní část projektu ponese soukromý investor. Podobně jsme postupovali i u Březnické, kde jsme nastavili podmínky tak, aby výsledná podoba nové čtvrti odpovídala představám města. Kdyby všechno stavělo pouze město, rychlejší bychom nebyli. Proto považuji za správné kombinovat vlastní výstavbu s využitím soukromého kapitálu a vytvářet podmínky pro vznik stovek nových bytů.
Miroslav Chalánek
Narodil se v roce 1963 v Olomouci, ve Zlíně žije od roku 1982.
Vystudoval strojní průmyslovou školu, poté hrál profesionálně hokej, působil jako sportovní manažer či regionální ředitel v soukromé firmě.
Do ODS vstoupil v roce 2001, předsedou zlínské buňky je od roku 2011. V zastupitelstvu Zlína působil v letech 2006 až 2010 a poté od roku 2018, kdy se stal zároveň radním. Od roku 2022 je náměstkem primátora, který má v kompetenci ekonomickou a energetickou agendu.
Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.
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Jaké velké projekty chcete dotáhnout v dopravě?
Dopravní stavby budou v příštích letech patřit mezi hlavní priority města. Jde o velké projekty, které na sebe navazují a musíme je časově i finančně koordinovat. První je modernizace a elektrifikace železniční trati, investice Správy železnic, s níž jsou spojené také vyvolané investice města. Musíme sladit například most přes Dřevnici a komunikaci podél řeky, která vyústí v nadjezd u NWT. Další je napojení D49 a I/49 a obchvat Zálešné, kde se podílejí ŘSD, kraj i město. Pak je tu nové napojení krajské nemocnice a oprava Peroutkova nábřeží, tedy městská investice koordinovaná s krajem.
Zvládne to radnice zaplatit?
Máme peníze na běžný provoz města i služby. Rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji tvoří zdroj pro rozvoj a investice. Pracujeme proto na obou stranách rozpočtu, abychom rezervu maximalizovali. U každého projektu sledujeme i budoucí provozní náklady. Klíčovou část příjmů tvoří rozpočtové určení daní, které Zlínu příliš nepřeje. Finanční kondice nám umožňuje využít i úvěry, vždy ale zvažujeme dopad na stabilitu rozpočtu a zachování rezervy pro neočekávané potřeby. Významné jsou také dotační zdroje.
Co budou klíčové investice podle ODS v příštích letech?
Zlín má v tuto chvíli rozjetou a připravenou řadu velkých projektů, z nichž se mnohé budou v nejbližších letech realizovat. Jedním z hlavních úkolů příštího volebního období proto bude tyto věci dokončit. Řada z nich má navíc širší význam pro celé své okolí. Velké kino například nebude fungovat izolovaně. Jeho rekonstrukce souvisí s proměnou celého prostoru náměstí Práce. Pak je tu náměstí Míru, kde se nabízí spolupráce se soukromým sektorem. Město může stanovit požadavky na podobu a využít okolní pozemky zajímavé pro investory. Podobně jsme postupovali u Březnické a Boněckého rybníka. Tento model by mohl otevřít cestu i k dostavbě čtvrté strany náměstí.
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Nespoléháte při rozvoji Zlína na soukromý sektor až příliš?
Je to komplexní problém. Uvedu příklad bývalého Šmoulího města na Jižních Svazích, které jsme zbourali a kde nyní Koma Modular připravuje multifunkční komunitní centrum. Bez spolupráce se soukromým investorem bychom podobného výsledku dosáhli jen za cenu vysoké investice z městského rozpočtu a pravděpodobně i delší přípravy.
Proč myslíte?
Soukromý investor může postupovat pružněji a nepodléhá stejným procesům jako veřejná správa. Úkolem města je nastavit podmínky tak, aby projekt odpovídal potřebám území a byl přínosem pro jeho obyvatele. V takových případech spolupráce veřejného a soukromého sektoru smysl dává.
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Nechybí však koalici větší investice? Když to řeknu natvrdo, za čtyři roky se z nich otevřelo opravené tržiště a nové centrální hřiště.
Kdyby byly velké projekty připravené, mohly se realizovat. Jenže připravené nebyly. Velké městské projekty nevznikají během několika měsíců, jsou to roky. Musíte projít projektovou přípravou, povolovacími procesy, majetkovými vztahy, připomínkami i dalšími překážkami. U chystaných projektů se nám díky intenzivní práci podařilo tyto procesy zkrátit. Náměstí Míru, Březnická nebo Boněcký rybník jsou rozsáhlé projekty. Dnes to možná ještě není tolik vidět, ale brzy bude. Je za tím ohromné množství práce a vyžaduje to vysokou míru houževnatosti. Bez ní by se nikdy do fáze realizace nedostaly. My jsme ale šli cestou, která umožní tyto projekty udělat a dál rozvíjet Zlín.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
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Vnímáte, že ODS je v koalici s ANO spoluzodpovědná prakticky za všechno, ale nejste tak výrazní a neví se o vás tolik?
Jsme významný koaliční partner. Měli jsme na starosti finance a ekonomiku, školství, kulturu a podíleli se také na sociální oblasti. Chápu, že veřejně možná nejsme tolik na očích, ale rozpočet a financování investic byly v mé gesci a za rozhodnutími si stojím. Nemusím se veřejně dohadovat o tom, kdo má na konkrétním projektu větší podíl. Koalice dokázala spolupracovat, řadu věcí posunout a některé dotáhnout do konce. Výsledek je podle mě důležitější než osobní pozice politiků.
Politik ale musí být vidět, ne?
Chápu to. Aby však koalice fungovala, musí mít výsledky, kterých dosáhnete spoluprací a vzájemným respektem. Významně jsme se na nich podíleli a některé oblasti vedli. Ukázali jsme, že strany, které se celostátně rozcházejí, se mohou v komunální politice domluvit na konkrétních věcech.
Bylo třeba zvýšení daně z nemovitosti nutné, nebo to byla politická chyba?
Politicky chybujete vždy, když narazíte na odpor veřejnosti, což se stalo. Daň z nemovitosti ale byla ve Zlíně dlouhodobě nízká a roky se neměnila. Pokud jsme chtěli vytvořit prostor pro investice, museli jsme se podívat i na příjmy. Přes výhrady si myslím, že to bylo správné. Další zvyšování je otázkou příští koalice a vývoje městských financí.
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Kandidátka ODS je letos kontinuální. Není to zároveň známka toho, že se příliš neměníte?
Je to sázka na zkušenost a kontinuitu. Kandidují hlavně lidé, kteří se podíleli na výsledcích posledních čtyř let a znají práci pro město. Změn není mnoho, protože si za svou prací stojíme a chceme pokračovat. Máme ale i nové tváře a mladé kolegy. Je důležité spojovat zkušenost s novými pohledy a energií.