Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek

Petr Skácel
  17:05
Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....
ODS ve Zlíně vede do voleb Miroslav Chalánek.
Dohodu o spolupráci podepsali ve Zlíně zleva: Jiří Robenek (Piráti), Miroslav...
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
10 fotografií
Do komunálních voleb vedl ODS ve Zlíně poprvé v roce 2018, kdy se po čtyřleté pauze vrátila do zastupitelstva. Teď do nich jde Miroslav Chalánek v úplně jiné pozici: coby ekonomický náměstek primátora a druhý nejvýše postavený muž radnice.

„Za svou prací si stojíme a chceme v ní pokračovat,“ říká třiašedesátiletý politik Miroslav Chalánek, který dříve působil i jako profesionální hokejista.

Když budu chtít tři konkrétní výsledky, za které si ODS znovu zaslouží hlas voličů, co uvedete?
Z hlediska dalšího růstu a rozvoje Zlína je to příprava dvou velkých lokalit – Březnické a Boněckého rybníka, kde by dohromady mohlo vzniknout téměř tisíc bytů. Našli jsme pro ně soukromé investory a zároveň nastavili podmínky tak, aby se lokality rozvíjely podle představ města. Druhou oblastí je sportovní infrastruktura pod správou městské společnosti STEZA. Město tak může systematicky plánovat její opravy, údržbu a další rozvoj. Třetí oblastí jsou dokončené či výrazně posunuté investice: objekt sociálních služeb v Malenovicích, areál Vysoká mez, fasáda divadla, dostavba radnice a kino Květen. V dopravě byla dokončena křižovatka Mostní – Březnická a v přípravě se posunuly Prštenská příčka, pravobřežní komunikace a obchvat Zálešné.

Komunální volby ve Zlínském kraji

kandidáti v okresních městech

Začnu byty. Neměl by je magistrát stavět sám a neprodávat cenné parcely developerům?
Město může jít dvěma cestami. Může byty samo stavět, což znamená, že na to musí být kapitálově vybavené. To ale představuje zátěž pro rozpočet a zároveň je to časově náročnější. Druhou možností je podpora developerských projektů a rozvoj za účasti soukromého kapitálu. Zmíněné lokality jsme připravili právě tímto směrem. Například u Boněckého rybníka si město ponechá část pozemků pro vlastní bytovou výstavbu, hlavní část projektu ponese soukromý investor. Podobně jsme postupovali i u Březnické, kde jsme nastavili podmínky tak, aby výsledná podoba nové čtvrti odpovídala představám města. Kdyby všechno stavělo pouze město, rychlejší bychom nebyli. Proto považuji za správné kombinovat vlastní výstavbu s využitím soukromého kapitálu a vytvářet podmínky pro vznik stovek nových bytů.

Miroslav Chalánek

Narodil se v roce 1963 v Olomouci, ve Zlíně žije od roku 1982.

Vystudoval strojní průmyslovou školu, poté hrál profesionálně hokej, působil jako sportovní manažer či regionální ředitel v soukromé firmě.

Do ODS vstoupil v roce 2001, předsedou zlínské buňky je od roku 2011. V zastupitelstvu Zlína působil v letech 2006 až 2010 a poté od roku 2018, kdy se stal zároveň radním. Od roku 2022 je náměstkem primátora, který má v kompetenci ekonomickou a energetickou agendu.

Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.

Příště: Čestmír Vančura (Zlín 21)

Jaké velké projekty chcete dotáhnout v dopravě?
Dopravní stavby budou v příštích letech patřit mezi hlavní priority města. Jde o velké projekty, které na sebe navazují a musíme je časově i finančně koordinovat. První je modernizace a elektrifikace železniční trati, investice Správy železnic, s níž jsou spojené také vyvolané investice města. Musíme sladit například most přes Dřevnici a komunikaci podél řeky, která vyústí v nadjezd u NWT. Další je napojení D49 a I/49 a obchvat Zálešné, kde se podílejí ŘSD, kraj i město. Pak je tu nové napojení krajské nemocnice a oprava Peroutkova nábřeží, tedy městská investice koordinovaná s krajem.

Zvládne to radnice zaplatit?
Máme peníze na běžný provoz města i služby. Rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji tvoří zdroj pro rozvoj a investice. Pracujeme proto na obou stranách rozpočtu, abychom rezervu maximalizovali. U každého projektu sledujeme i budoucí provozní náklady. Klíčovou část příjmů tvoří rozpočtové určení daní, které Zlínu příliš nepřeje. Finanční kondice nám umožňuje využít i úvěry, vždy ale zvažujeme dopad na stabilitu rozpočtu a zachování rezervy pro neočekávané potřeby. Významné jsou také dotační zdroje.

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek. (září 2026)
Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek. (září 2026)
ODS ve Zlíně vede do voleb Miroslav Chalánek.
Dohodu o spolupráci podepsali ve Zlíně zleva: Jiří Robenek (Piráti), Miroslav Chalánek (ODS), Jiří Korec (ANO) a Vojtěch Volf (KDU-ČSL). (říjen 2022)
10 fotografií

Co budou klíčové investice podle ODS v příštích letech?
Zlín má v tuto chvíli rozjetou a připravenou řadu velkých projektů, z nichž se mnohé budou v nejbližších letech realizovat. Jedním z hlavních úkolů příštího volebního období proto bude tyto věci dokončit. Řada z nich má navíc širší význam pro celé své okolí. Velké kino například nebude fungovat izolovaně. Jeho rekonstrukce souvisí s proměnou celého prostoru náměstí Práce. Pak je tu náměstí Míru, kde se nabízí spolupráce se soukromým sektorem. Město může stanovit požadavky na podobu a využít okolní pozemky zajímavé pro investory. Podobně jsme postupovali u Březnické a Boněckého rybníka. Tento model by mohl otevřít cestu i k dostavbě čtvrté strany náměstí.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Nespoléháte při rozvoji Zlína na soukromý sektor až příliš?
Je to komplexní problém. Uvedu příklad bývalého Šmoulího města na Jižních Svazích, které jsme zbourali a kde nyní Koma Modular připravuje multifunkční komunitní centrum. Bez spolupráce se soukromým investorem bychom podobného výsledku dosáhli jen za cenu vysoké investice z městského rozpočtu a pravděpodobně i delší přípravy.

Proč myslíte?
Soukromý investor může postupovat pružněji a nepodléhá stejným procesům jako veřejná správa. Úkolem města je nastavit podmínky tak, aby projekt odpovídal potřebám území a byl přínosem pro jeho obyvatele. V takových případech spolupráce veřejného a soukromého sektoru smysl dává.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Nechybí však koalici větší investice? Když to řeknu natvrdo, za čtyři roky se z nich otevřelo opravené tržiště a nové centrální hřiště.
Kdyby byly velké projekty připravené, mohly se realizovat. Jenže připravené nebyly. Velké městské projekty nevznikají během několika měsíců, jsou to roky. Musíte projít projektovou přípravou, povolovacími procesy, majetkovými vztahy, připomínkami i dalšími překážkami. U chystaných projektů se nám díky intenzivní práci podařilo tyto procesy zkrátit. Náměstí Míru, Březnická nebo Boněcký rybník jsou rozsáhlé projekty. Dnes to možná ještě není tolik vidět, ale brzy bude. Je za tím ohromné množství práce a vyžaduje to vysokou míru houževnatosti. Bez ní by se nikdy do fáze realizace nedostaly. My jsme ale šli cestou, která umožní tyto projekty udělat a dál rozvíjet Zlín.

Volby 2026

Vnímáte, že ODS je v koalici s ANO spoluzodpovědná prakticky za všechno, ale nejste tak výrazní a neví se o vás tolik?
Jsme významný koaliční partner. Měli jsme na starosti finance a ekonomiku, školství, kulturu a podíleli se také na sociální oblasti. Chápu, že veřejně možná nejsme tolik na očích, ale rozpočet a financování investic byly v mé gesci a za rozhodnutími si stojím. Nemusím se veřejně dohadovat o tom, kdo má na konkrétním projektu větší podíl. Koalice dokázala spolupracovat, řadu věcí posunout a některé dotáhnout do konce. Výsledek je podle mě důležitější než osobní pozice politiků.

Politik ale musí být vidět, ne?
Chápu to. Aby však koalice fungovala, musí mít výsledky, kterých dosáhnete spoluprací a vzájemným respektem. Významně jsme se na nich podíleli a některé oblasti vedli. Ukázali jsme, že strany, které se celostátně rozcházejí, se mohou v komunální politice domluvit na konkrétních věcech.

Bylo třeba zvýšení daně z nemovitosti nutné, nebo to byla politická chyba?
Politicky chybujete vždy, když narazíte na odpor veřejnosti, což se stalo. Daň z nemovitosti ale byla ve Zlíně dlouhodobě nízká a roky se neměnila. Pokud jsme chtěli vytvořit prostor pro investice, museli jsme se podívat i na příjmy. Přes výhrady si myslím, že to bylo správné. Další zvyšování je otázkou příští koalice a vývoje městských financí.

Komunální volby 2026: jak se volí starosta a kolik za to bere

Kandidátka ODS je letos kontinuální. Není to zároveň známka toho, že se příliš neměníte?
Je to sázka na zkušenost a kontinuitu. Kandidují hlavně lidé, kteří se podíleli na výsledcích posledních čtyř let a znají práci pro město. Změn není mnoho, protože si za svou prací stojíme a chceme pokračovat. Máme ale i nové tváře a mladé kolegy. Je důležité spojovat zkušenost s novými pohledy a energií.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baťa ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí, jediném závodě ve střední Evropě

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.

Společnost Baťa se rozhodla v průběhu příštího roku zavřít podnik v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který byl jediným výrobním závodem firmy ve střední Evropě. Utlumení bude postupné v několika...

Krtkův dort s fazolemi? Školní kuchařky z Boršic jsou hvězdami sociálních sítí

Premium
Základní škola Františka Horenského v Boršicích zavedla moderní stravování s...

Dančí kýtu s šípkovou omáčkou si nedopřávají jen návštěvníci luxusních restaurací, ale taky třeba děti v jídelně Základní školy Františka Horenského v Boršicích u Buchlovic na Uherskohradišťsku....

Nezvládl zatáčku, auto narazilo do stromu. Jeden ze spolucestujících je po smrti

Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky. Z pěti...

Na cestě mezi Malenovicemi a Lhotou na Zlínsku kolem 2:30 v neděli ráno narazil osobní vůz s pěti cestujícími do stromu, jeden ze spolujezdců na následky zranění zemřel. Podle policie řidič...

Museli jsme se povinně ožrat. Tichonov byl pořád přísný, vzpomíná Gureň na Rusko

Premium
Bývalý zlínský hokejista Miloslav Gureň slaví 24. září 50 let. (září 2026)

V kariéře odehrál přes tisíc zápasů, nastupoval v NHL, Rusku, Francii či Itálii, hrál českou extraligu i nižší soutěže a mihl se také v reprezentaci. Přesto Miloslav Gureň ani jednu sezonu nezakončil...

Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku

Na výjezdu ze Zlína do Fryštáku se tvoří v dopravní špičce dlouhé kolony kvůli...

Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento týden upravila zelený interval semaforu na křižovatce, kde se odbočuje do Kostelce a Štípy. Ta je...

Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....

Do komunálních voleb vedl ODS ve Zlíně poprvé v roce 2018, kdy se po čtyřleté pauze vrátila do zastupitelstva. Teď do nich jde Miroslav Chalánek v úplně jiné pozici: coby ekonomický náměstek...

1. října 2026  17:05

Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...

1. října 2026  15:44

„Využili nás a Čunek si připisuje zásluhy.“ Obchoďák vyčítá městu ceny parkování

Premium
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Nový parkovací dům u vsetínského dopravního terminálu se stal předmětem sporu. Firma Valatrans, která vlastní nedalekou Smetanovu obchodní galerii s velkým parkovištěm, hrozí radnici žalobou kvůli...

1. října 2026  14:05

Škoda až desítky milionů. Daňová Kobra odhalila krácení daní při obchodu s tichým vínem

ilustrační snímek

Společný tým celníků, kriminalistů a pracovníků finančního úřadu odhalil krácení daní při obchodování s tichým vínem a dalšími nápoji. Škoda je podle celníků v desítkách milionů korun. Za zkrácení...

1. října 2026  11:51

Meziříčské porodnici i pediatrii hrozí přesun do Jičína. Nepřijatelné, zní z města

Areál valašskomeziříčské nemocnice

Obavy, které mají obyvatelé Valašského Meziříčí už od letních prázdnin, se začínají potvrzovat. Společnost Agel, která provozuje místní nemocnici, počítá se zrušením porodnického, novorozeneckého a...

1. října 2026  11:04

Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....

Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem,...

1. října 2026  9:04

Vsetínu fotbalový svátek zhořkl. Rozdíl dvou tříd byl vidět, říkal kapitán

Ondřej Strachoň a Jakub Leckéši ze Vsetína se snaží udržet míč před Šimonem...

Překvapení se nekonalo. Třetiligoví fotbalisté Fastavu Vsetín neměli ve 3. kole MOL Cupu proti Bohemians nárok. Z přímé konfrontace s účastníkem nejvyšší soutěže odešli poražení rozdílem dvou tříd...

1. října 2026  7:57

Potřebovali bychom nového Baťu, ať už Jana Antonína nebo Tomáše, říká Klus

Premium
Tomáš Klus během generálky muzikálu Klan Baťa

Jednou z hvězd pražského muzikálu Klan Baťa je zpěvák, herec a hudebník Tomáš Klus, hraje Jana Antonína Baťu. Ke Zlínu má ale blízko nejen kvůli Baťovi. Žije tady část jeho rodiny a navíc právě ve...

30. září 2026

Nová cesta vedla přes fotbalové hřiště, silničáři proto postavili obci nové

Nová cesta v Jablůnce na Vsetínsku vedla přes hřiště, silničáři ho proto...

Nová čtyřpruhová silnice I/57 mezi Semetínem a Bystřičkou na Vsetínsku má ulevit obcím od vysoké dopravy a současně být bezpečnější pro řidiče. V Jablůnce byla ovšem její trasa navržená tak, že vedla...

30. září 2026  15:02

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chci s vedením města více spolupracovat, říká lídr zlínské SPD Lubomír Nečas

Lídrem SPD v komunálních volbách ve Zlíně je lékař Lubomír Nečas. (září 2026)

Pro SPD (Svoboda a přímá demokracie) budou blížící se komunální volby jiné v tom, že do nich po mnoha letech v parlamentní opozici půjde jako vládní strana. Ve Zlíně ji povede lékař Lubomír Nečas.

30. září 2026  13:45

Z Valašského Meziříčí do vesmíru. Ve hvězdárně testují biologický materiál pro mise

Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva....

Laboratoře Kulturního a kreativního centra v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nově slouží jako zázemí pro vesmírný výzkum připravovaný s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU)....

30. září 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.