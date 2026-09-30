Lubomír Nečas byl lídrem SPD i před dvěma lety v krajských volbách. Současně je také kandidátem strany do Senátu ve zlínském obvodě číslo 78.
„Před krajskými volbami mě SPD oslovila s žádostí o spolupráci a potom, zda bych nevstoupil do strany. Vstoupil jsem a byl navržený jako lídr do komunálních voleb. Chtěl bych, abychom získali alespoň sedm procent hlasů, což by znamenalo tři zastupitele,“ nastínil Nečas.
Před čtyřmi lety byl lídrem SPD ve Zlíně Pavel Sekula, který byl v zastupitelstvu aktivní, ovšem vystupoval hodně konfrontačně a dostával se i do osobních sporů s primátorem Jiřím Korcem (ANO). Bude SPD pod vaším vedením jiná, pokud opět skončí v opozici?
Nejsem typ, který by vyhledával kontroverze a vystupoval agresivně vůči vedení města. Takže určitě dojde ke změně. V SPD jsme si řekli, že chceme s budoucím vedením více spolupracovat a podílet se na některých projektech. Pan Sekula byl hodně aktivní, ale nechtěl s ním nikdo spolupracovat, což nepřineslo žádný výsledek.
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
SPD je momentálně ve vládě, jaká je její role na komunální úrovni. Je to stále protestní strana?
Ano, určitě jsme protestní strana proti současné koalici na radnici. Ale pokud bychom byli osloveni ke spolupráci v rámci koalice, tak bychom se tomu nebránili.
Hodně vzruchu vyvolaly předvolební plakáty SPD z roku 2024, na nichž byl zobrazen muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Odvolací soud teprve před nedávnem řekl, že to bylo sice na hraně vkusu, ale nebyl překročen zákon.
Bylo to sice mediálně rozvířené, ale ukazuje se, že to, na co plakáty upozorňovaly, se děje v Německu, ve Franci i ve Velké Británii. Přistěhovalci z Afriky tam vytvářejí nebezpečí pro tradiční komunitu. Chtěli jsme zdůraznit, že z toho máme obavy. Migranty z Afriky tady ještě nemáme, protože u nás nenajdou tak dobré podmínky, ale nebezpečí hrozí. Pokud se zhorší ekonomická situace v západních zemích, migranti mohou přejít k nám. A klidně i do Zlína.
Lubomír Nečas
Narodil se v roce 1954 ve Zlíně. Vystudoval lékařskou fakultu v Brně, pak se vrátil do Zlína. Pracoval v Baťově nemocnici, pak jako tělovýchovný a praktický lékař, jímž je dodnes. Je krajský zástupce praktických lékařů ve Zlínském kraji. Pracoval jako antidopingový komisař a osobní lékař prezidenta Miloše Zemana. Je hlavní lékař Barum rally. Působil ve Straně práv občanů Zemanovci, za niž byl v letech 2012 až 2016 náměstek hejtmana. Dnes je krajský zastupitel za SPD.
Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.
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Řešíte tyto věci i v komunální kampani?
Ne, protože Zlín stále patří mezi nejbezpečnější města, jehož obyvatelé to příliš nevnímají. Ale třeba Praha už řeší přistěhovalce a zhoršenou bezpečnost.
Považujete za nebezpečné i migranty z Ukrajiny?
Na rozdíl od Prahy či Plzně, kde je velké množství přistěhovalců z Ukrajiny a tamní obyvatelé si na to už stěžují, je to u nás jiné. Ukrajinců je tady méně, chovají se slušně a osobní problémy s nimi nemáme. Ovšem existuje nebezpečí, že po skončení války přijedou za ženami, které tady jsou, jejich manželé, kteří bojují na Ukrajině. Jejich agresivita se pak může projevit, což platí pro celou republiku.
Nemohou být tato témata pro SPD už omezující? Neubírají jí hlasy? A není kvůli tomu označovaná za extrémistickou?
To, že nás tak označují, se vleče už mnoho let, protože jsme jako první začali upozorňovat na nebezpečí migrace. Ale myslím si, že přibývá našich příznivců i příznivců jiných stran, kteří si to uvědomují. Stává se, že nás někdo podporuje, ale nebude nás volit kvůli předsedovi Tomiovi Okamurovi, protože mu vadí. Říkám jim, že tady nevolí Okamuru, ale zdejší lidi, které znají. A vědí, že nejsme extremisti. V senátní kampani říkám: Jsem jeden z vás.
Jak vnímáte radniční koalici z pozice opozičního krajského zastupitele, kde také vládne ANO?
Nelíbí se mi, že vedení radnice prodává lukrativní městské pozemky developerům, například pod zimním stadionem. Developer tam vybuduje drahé bydlení pro bohatou klientelu a město na to nebude mít moc velký vliv. Má se také budovat podzemní parkoviště pod poliklinikou, i to bude dělat developer. Město by si mělo lukrativní pozemky nechat.
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Berete argument primátora Jiřího Korce (ANO), že město nemá na takové investice peníze?
Ne. Raději bych počkal s opravou Velkého kina za 600 milionů korun a budoval podzemní parkování před poliklinikou. Může lidem sloužit poměrně brzy a na mnoho dalších let. Město má málo pozemků v blízkosti centra. Ať s developery řeší stavbu sociálních bytů a požaduje méně nákladné bydlení. Může jim poskytnout plochy a ponechat si pravomoci, aby do toho mohlo zasáhnout. Může to být oboustranně výhodné. Ale ideální není ani zlínská doprava.
Co konkrétně myslíte?
Třeba to, že se za více než dvě stě milionů korun mění semafory na téměř všech křižovatkách ve městě, což může zrychlit průjezd Zlínem třeba o dvě minuty. Efekt sice ještě neznáme, ale myslím si, že nebude větší. Také už měl být hotový obchvat Zálešné, na němž se město podílí s krajem. Příprava se táhne přes dvacet let. Bylo by třeba opravit Havlíčkovo nábřeží u nemocnice...
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Město si v těchto případech stěžuje na pomalou legislativu, navíc přicházejí odvolání. Přejděme k SPD. Ve stručném programu máte na prvním místě výstavbu bytů. Byty ale slibuje většina stran. Víte o místu, kde by mohly vyrůst?
Město musí najít pozemek pro sociální byty a pak se dohodnout s developerem. Musí vědět na několik let dopředu, kolik bytů postaví. Potřebuje tady udržet hlavně mladé lidi. Takže postavit vyšší desítky bytů za čtyři roky je minimum. O to bychom se snažili, pokud bychom byli v koalici.
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Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
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Chcete také městskou hromadnou dopravu zdarma pro seniory nad 70 let, přičemž dnes je hranice 80 let a od příštího roku by měla být snížená na 75 let. Proč?
Myslím si, že by si to také zasloužili. Pro Zlín už něco udělali a jejich příjmy nejsou tak vysoké. Navíc říkáme, že senioři jsou rizikoví za volantem. Proto je lepší, když jezdí MHD.
V programu píšete také o férové podpoře všech druhů sportu. Co tím myslíte?
Například vidíme, že se dává mnoho milionů korun do hokeje, přičemž je s otazníkem, jaký to přináší efekt. Hokej je stále hodně ztrátový. Měl si už dávno najít generálního sponzora. Když se to městu nedaří, tak asi dělá něco špatně. My bychom udělali v první řadě audit hokeje, abychom zjistili, jestli tam funguje všechno dobře a není tam černá díra, kde prostředky mizí. Podle výsledků auditu by se dal jeho provoz usměrnit. Mládež musíme každopádně podporovat dál.
Zmiňujete i hospodárné nakládání s městskými prostředky. Co konkrétně?
Třeba to, že primátor má šest náměstků, což je zbytečně moc. Nejde o název funkce, ale o peníze. Jsou to provozní náklady pro radnici. Jde také o to, jestli celkově není na radnici více zaměstnanců než v jiných obdobně velkých městech. Radních by mohlo být klidně jen devět a náměstci čtyři. Samozřejmě ale půjde o to, z kolika stran se bude tvořit nová koalice. Bude to otázka dohody.