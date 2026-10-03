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Chci, aby se Zlín rozvíjel, říká primátor Korec. ANO vede do voleb už potřetí

Petr Skácel
  9:36
Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec. (září 2026)

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jiří Korec z hnutí ANO po zvolení primátorem Zlína
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...
Třetím dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v...
Primátor Zlína Jiří Korec (vpravo) je jedničkou kandidátky hnutí ANO do...
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V čele zlínské radnice stanul v roce 2018 jako nejmladší primátor v historii. Jiří Korec ji vede už osm let a v nadcházejících volbách bude z čela kandidátky ANO útočit na hattrick v podobě třetího volebního vítězství v řadě.

„Pořád je před námi spousta věcí, které je potřeba udělat. Vidím i projekty, o kterých se mluví dvacet nebo třicet let a mohly se realizovat už daleko dříve. To je pro mě motivace, proč chci pokračovat,“ říká Korec.

Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu

Nebudou už voliči chtít změnu?
Ať hlavně přijdou k volbám, to je nejdůležitější. Koho budou volit, to je na nich. Mám čisté svědomí v tom, co všechno jsme udělali. Zahájena je proměna objektu Velkého kina, investoři již pracují na výstavbě v rozvojových lokalitách Březnická a Boněcký rybník, hotové je centrální hřiště Vysoká Mez, zahájena je revitalizace sadu Svobody, proměna kina Květen, stavba sportovního areálu na Bartošce nebo nového centra pro občany, které vznikne díky dostavbě radnice a mnoho dalších věcí v místních částech. Kdo bude u stříhání pásek, o tom už rozhodnou voliči.

Jiří Korec

  • Narodil se v roce 1986 ve Zlíně.
  • Vystudoval Střední průmyslovou školu ve Zlíně a poté absolvoval České vysoké učení technické.
  • Pracoval jako vedoucí technického oddělení ve zlínské společnosti Medetron.
  • V roce 2014 vstoupil do hnutí ANO a stal se zlínským zastupitelem.
  • Od roku 2016 byl náměstkem primátora, od listopadu 2018 pracuje jako primátor města.
  • Je také krajským zastupitelem za ANO.
  • Server iDNES.cz přinesl před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.

Opozice i mnozí obyvatelé vám vyčítají, že se poslední roky neudělala žádná větší investice a Zlín se rozvíjí jen na papíře.
Když vezmu projekty, jejichž realizace se zahájila, tak je prokazatelné, že se podařilo odstartovat rozvoj, jaký zde dlouhé roky nebyl. Příprava projektů je bohužel zdlouhavá, u větších to trvá roky. Byl bych daleko radši, kdyby oprava kina nebo dostavba radnice měly podepsané smlouvy se zhotoviteli na konci loňského roku a stavební firmy už dnes pracovaly. Nikdo by pak takové nepravdy nemohl tvrdit. Ani my nejsme šťastní, že se všechno oddaluje a rozhodně nebyl náš záměr nechat schválení na dobu těsně před volbami. Jenže povolovací procesy jsou zdlouhavé, k tomu některé projekty napadají ekologové jako je tomu třeba u náměstí Míru. Věřím, že nový stavební zákon umožní zejména dopravní stavby připravovat rychleji. Navíc když nějaký projekt odsunete, většinou zdraží, takže nikdo nechce posouvat věci do budoucna.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Dobře, ale vážně mnohé věci nešlo udělat dříve? Teď se vám rozsáhlejší investiční akce zase nakupí do pár let.
Dělali jsme maximum, ale jak jsem již říkal, problém je současná legislativa. Jsem hlavně rád, že se větší investice udělají a další se chystají. Například v dopravě jsme připravili důležité projekty. Chceme začít budovat propojení D49 s I/49, tedy obchvat Zálešné, a vyjednali jsme, že to bude financovat kraj a stát, čímž ulehčíme městskému rozpočtu. V návaznosti na elektrifikaci železnice do Otrokovic začne první etapa Prštenské příčky, u níž jsme změnili trasování, protože to původně navržené bylo nereálné. Na dopravu půjdou v rozpočtu velké částky a další možnosti investic města tak budou omezenější, pokud se nezmění rozpočtové určení daní. Každopádně lidé už brzy uvidí konkrétní investice a stavby, které se budou dělat.

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec. (září 2026)
Jiří Korec z hnutí ANO po zvolení primátorem Zlína
Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)
Třetím dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, okolí bylo stále uzavřené. Primátor Zlína Jiří Korec. (11. červenec 2026)
7 fotografií

Před čtyřmi lety jste slibovali výstavbu městských bytů, město ovšem mezitím prodávalo parcely na bytovou výstavbu developerům. Proč?
Naším hlavním cílem je, aby byty ve Zlíně vůbec vznikly. Jsem rád, že se podařilo dotáhnout oba velké projekty na Březnické a Boněckém rybníku, díky čemuž se na trh během dalších pěti let dostanou stovky bytů. Realitní trh se tím rozhýbe. Nájemních bytů se ale nevzdáváme. Na Boněckém rybníku vybudujeme dva městské bytové domy, kde bude až 60 bytů, dotahujeme nájemní bydlení v ulici Na Slanici a pracujeme na dalších lokalitách a projektech například ve Štípě nebo na ulici Cyklistická v Prštném.

Volby 2026

Bude nové bydlení i na ploše po torzu na Jižních Svazích?
Nejekonomičtější by bylo zastavět ji byty, ale to tamějším občanům nic dalšího nepřinese. Chybějí jim služby, veřejný prostor a další infrastruktura, které by právě v této lokalitě mohly vzniknout. Městské bydlení obecně nevzdáváme. Založili jsme i Zlínskou rozvojovou společnost, která to má na starosti. Největší změnou pak bude koncepční změna územního plánu na základě naší strategie Zlín 100, ale to bude trvat ještě další volební období.

Cítím z vás, že byste u všech těchto investic chtěl být i nadále.
Vnímám to tak, že naše práce v podstatě teprve začíná. Nachystali jsme projekty, které Zlín rozhodně posunou dál, a byl bych rád, kdybychom mohli dohlédnout na jejich dokončení a zároveň připravit další. Někdy je to trochu boj s větrnými mlýny, zmíněný stavební zákon nás brzdí, ale měl by se snad brzy změnit. Moje hlavní motivace je, aby se Zlín mohl dál rozvíjet.

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Vnímáte, že na sociálních sítích jste pod těžkou palbou?
Nejsem vztahovačný. Když čtu kritické příspěvky, přemýšlím, jestli něco nešlo udělat lépe, nebo jestli na tom není něco pravdy. I to je důvod, proč se celé období potkávám s obyvateli. Zvýšil jsem frekvenci setkávání s občany tak, aby každá místní část přišla na řadu dvakrát za volební období a ne jen jednou jako předtím. Pravidelně procházíme danou část města a každý mi může říct, co ho trápí a co by chtěl změnit. Vnímám to jako zpětnou vazbu.

Komunální volby ve Zlínském kraji

kandidáti v okresních městech

Dokázali jste ale některé podněty ze sítí skutečně řešit?
Problém je, že lidé často nepíšou komentáře na sítích příliš konstruktivně. Bývá to spíš zeď nářků. Konstruktivní kritika mě zajímá, ale když mi někdo píše nadávky nebo vulgarity, těžko s tím něco nadělám. I tímto ale každému vzkazuju: klidně se ozvěte, pokud máte něco na srdci. Na sítích jsem aktivní a píšu sám za sebe. Lidé mi mnohdy píšou e-maily, kde bývají mnohem rozvážnější, a pak je jednodušší jejich podněty posunout dál. Komunikačních kanálů máme na radnici hodně, ale není v mých silách všechno dohledávat. Proto se snažím komunikaci přesouvat hlavně do e-mailu, kde každému odpovím. Není problém se ani osobně potkat.

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Mnozí voliči vám dodnes neodpustili zvýšení daně z nemovitosti. Bylo to nutné?
Stojím si za částí zvýšení, které udělalo město, protože daň byla ve Zlíně neúměrně nízká. Kdyby zůstalo jen u ní, byla by daň nižší, než kterou lidé platí dnes. Jenže se do toho přidal stát, který nám zároveň o toto jeho navýšení snížil rozpočet. Proto jsme reagovali a daň snížili na úroveň srovnatelnou s podobnými městy. Zpětně ale uznávám, že se měla zvyšovat postupně.

Pokud ANO uspěje, co budou hlavní pilíře vašeho programu?
Některé investice už jsem zmiňoval, prioritou je doprava. Dále potřebujeme získat stavební povolení na proměnu náměstí Míru. Je už dožité a jeho stav je potřeba změnit. Chceme náměstí vstřícné k lidem. V chystané variantě proměny se bavíme i o podzemním parkování. Otázkou je, jak to ekonomicky vyjde. Pak je tady dostavba lázní o aquapark. Máme hotovou studii, ekonomický model i oponenturu od soukromé společnosti. Návratnost by podle modelu měla fungovat a projekt zvýší atraktivitu Zlína. Zmíním ještě prodloužení lyžařského svahu, který je hojně navštěvovaný a svojí polohou blízko centra města unikátní. Kdyby byl delší, bylo by to větší lákadlo i pro dospělé lyžaře. Otevřel jsem proto debatu s majitelem o využití projektu bývalého provozovatele na prodloužení, které je již v územním plánu. Jsou osloveni i další partneři, kteří by pomohli s financováním.

Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti

Jaký volební výsledek byste považoval za úspěch?
Logicky nemůžu mířit jinam než k tomu, aby hnutí ANO volby vyhrálo a mělo kolem 30 procent. Za mě jsme díky lidem na magistrátu odvedli společně kus dobré práce ku prospěchu rozvoje města a jeho obyvatel. Komunální volby jsou však specifické, uvidíme, jaké dostaneme od voličů vysvědčení.

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