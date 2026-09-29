I proto upřednostnil letošní komunální volby před loňskými parlamentními.„Mám pocit, že působení v komunální politice má smysl. Po čtyřletém pobytu v Praze jsem tento pocit z vysoké politiky ztratil. Poslední výsledky voleb v Německu mi napovídají, že jsem se rozhodl správně,“ zmínil Dufek. „Hlavní strany stále nechápou, že se lidé bojí budoucnosti, a řeší jen dílčí problémy. Nikoliv to hlavní, tedy strach z budoucnosti.“
Nemůže být takový přístup vaší rezignací na větší změnu?
Jako útěk to nevnímám. V Praze jsem maximalizoval své působení. Byl jsem předsedou poslaneckého klubu lidovců, přitom jsem si to tam mohl odsedět v závětří jako řadový poslanec. Vrhnul jsem se do epicentra rozhodování. A stejně jsem nakonec i tak ten pocit marnosti získal.
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
Lidovci poslední troje volby ve Zlíně slábnou: v roce 2014 měli přes jedenáct procent hlasů, v roce 2018 přes deset procent a v roce 2022 jen něco přes sedm procent. Teď mají preference ještě nižší. Je to odraz skutečné síly lidovců, a jak budete chtít pokles preferencí alespoň na komunální úrovni zastavit?
Měli bychom nejprve říci, že do některých minulých voleb jsme šli v koalicích. Ale ano, jeden z mých silných motivů je, že chci zastavit pokles volebních výsledků tradičních stran. Pořád se domnívám, že není úplně dobré, když se dá v politice prostor náhodným kandidátům a kandidátkám. Mohou nás pak potkat nemilá překvapení. Lidé by nás mohli volit, protože představujeme rozumný střed. Jsme čitelní. A bylo by dobré, kdyby nám dali takovou důvěru, aby naše možnost ovlivňovat Zlín byla co největší.
Aleš Dufek
Narodil se v roce 1973. Vystudoval právnickou fakultu v Brně a od roku 1997 působí v advokacii. Byl předsedou Matice svatohostýnské. V roce 2010 se stal za hnutí STAN náměstkem primátora. Od té doby působí v městském zastupitelstvu. V letech 2013 až 2017 byl šéfem nového hnutí Zlín 21. V roce 2017 vstoupil do KDU-ČSL. V letech 2021 až 2025 byl poslancem a vedl poslanecký klub strany. Je ženatý, má tři děti. Mezi jeho koníčky patří stolní tenis a turistika.
Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 9. a 10. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.
Příště: Lubomír Nečas (SPD)
Takže budete chtít pozici v koalici, kde máte jednoho zástupce, posílit?
Nevíme, jestli bude pokračovat současná koalice. V sobotu večer po volbách se velmi často všichni diví, jak to dopadlo. Proto nepřemýšlím dál než do 14. hodiny soboty 10. října, kdy volby skončí. Samozřejmě si přeji, abychom dosáhli lepšího výsledku než posledně. Dvouciferný výsledek by nebyl špatný. Uvědomuji si však také, že podpora lidovců má ve Zlíně svůj limit. Není tak velká jako ve Vsetíně nebo v Uherském Hradišti. Do Zlína přišli lidé většinou ve 20. a 30. letech minulého století za prací a nejsou tak zakořeněni ve víře. Drží nás zejména některé okrajové části, například Štípa. A proto taky kandidujeme s dalšími dvěma subjekty, které mohou oslovit jiné skupiny voličů.
Kdyby koalici sestavovalo ANO, nemáte obavu, že by si místo vás přizvalo ke spolupráci třeba hnutí Zlín 21?
Může se to stát, ale takový je politický život. Kdybych kandidoval poprvé, tak bych teď pociťoval jistou úzkost. Ale jsem kontinuálně nejdéle sloužící zastupitel ve Zlíně, takže je mi jasné, že nás může potkat i opoziční role. Plnili jsme ji poměrně úspěšně už v letech 2014 až 2018 a jsme i na to připraveni.
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Proč by vám voliči měli dát více hlasů než posledně?
Protože jsem jediný z kandidátů na primátora, který má zkušenosti z celostátní politiky a má v Praze vazby na centrální orgány, jež mají záběr na statutární města. Letos tu není žádný jiný lídr, který by tyto kontakty měl. Nevidím Zlín jako osamělý bod, kolem kterého nic není, ale jako kolečko ve složitém soukolí celé republiky. Věřte mi, že pokud na určitou dobu ze Zlína nezmizíte, to vidění světa jinak nezískáte.
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Hodně kritiky na současnou koalici se týkalo toho, že především plánuje, ale reálně se to neprojevuje. Až teď by se mělo začít s proměnou Velkého kina, potom s dostavbou radnice, příští rok s rekultivací sadu Svobody. Teprve nedávno se uzavřely velké soutěže na lokality Březnická a Boněcký rybník. Jak vnímáte, že rozvoj města byl spíše jen na papíře?
Velké projekty se i v soukromém sektoru chystají řadu let. Taková je bohužel realita. A trochu se obávám toho, že obyvatelé města budou spíše v příštích dvou letech nespokojeně reptat kvůli tomu, jak moc se ve Zlíně buduje.
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Může koalici uškodit, že zvedla daň z nemovitosti tak, až byla nejvyšší v Česku, a po protestech ji zase snížila?
Může jí to uškodit, bylo to nešťastné. Určitě to byl nestabilní prvek ve fungování koalice. Něco nějak zvýšit a potom nějak snížit, to nebylo dobré. Mělo se to lépe promyslet, ale chyby se dějí.
V programu zmiňujete snahy o zmenšení památkové zóny, což se opakovaně v kampaních objevuje. Nikomu se to ale zatím nepodařilo prosadit. Čím toho chcete dosáhnout?
První snahy byly v minulosti trochu naivní, protože usilovaly o zmenšení památkové zóny, které by se týkalo čtvrtí Letná či Zálešná. Ty jsou ale zvenku vnímány jako naprostý unikát, takže to bylo v Praze na ministerstvu neprůchozí. Uvažovalo se také o ulicích Kvítková a Lorencova v centru města, kde to zase naráželo na skutečnost, že uprostřed památkové zóny nejde udělat oblast, která jí není. Jediná cesta podle mě je zónu ukrajovat od jejích okrajů, takže si dokážu představit, že by z ní vypadla část Lesní čtvrti pod gymnáziem nebo západní část baťovského areálu.
V programu píšete o tom, že zvýšíte počet parkovacích míst. Jak toho chcete dosáhnout?
Jsou tři možnosti. První je plánované podzemní parkoviště pod náměstím Míru, což je sice hudba budoucnosti, ale jde o to, abychom toto řešení přijali. Podzemní parkování je nejlepší možné řešení. Zajímavý prostor pro parkoviště je vedle budovy bývalého okresního soudu, kterou vlastní město. Pak jde ještě o území mezi vlakovým a autobusovým nádražím a baťovským areálem. Město tam nic nevlastní, ale může o tom jednat s majiteli tamních pozemků.
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Jak chcete řešit bezdomovectví, které také zmiňujete v programu?
Nechceme to řešit jen kvůli náměstí Míru, ale i na Jižních Svazích jsou osoby, z nichž mají lidé strach. Jsou lidé bez domova, co si svůj úděl svobodně zvolili a chovají se v zásadě slušně, a jsou takoví, kteří jsou agresivní. Bavíme se o druhé skupině. Cesta je podle mě jednoduchá. Městští policisté se musejí na těchto místech pohybovat. Pokud se nebudou procházet přes náměstí Míru nebo mezi segmenty a okamžitě reagovat na jakýkoli projev agresivity, tak se situace nezlepší.
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V programu slibujete výstavbu startovacích bytů a podporu výstavby nových bytů. Jste však součástí koalice, která příliš mnoho nových bytů nepostavila. Není to pokrytecké?
Současná koalice připravila lokalitu Boněcký rybník, kde vyrostou dva bytové domy. Dokončuje se bytovka Na Slanici. Město má taky zhruba dva tisíce bytů, což není málo. Ale i startovací byty jsou potřeba, protože působí jako gesto vůči mladé generaci, aby si mohla založit rodinu. Myslím si, že by se dalo výhledově stavět v koridoru na západ od centra kolem Dřevnice, železniční trati a silnice ve směru do Otrokovic, zejména v oblasti mezi Loukami a Malenovicemi. Město tam sice pozemky nevlastní, ale mělo by se tam angažovat.