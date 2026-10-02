„Myslím si, že jsme prokázali naši schopnost být dobrými zastupiteli. Naše vystoupení na zasedáních mají hlavu a patu. Dobře pracujeme ve výborech a komisích, případně v městských společnostech. Myslím si, že jsme opozicí, kterou by si mohla přát každá koalice. To ale neznamená, že bychom koalici dávali cokoliv zadarmo nebo souhlasili s něčím, co není v pořádku,“ tvrdí Vančura.
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Takže říkáte, že jste v opozici prokázali, že máte na to, abyste se podíleli na řízení města?
Ano, myslím si, že jsme si to už odpracovali. První volební období bylo pro nás dobou učení a zároveň bylo více konfrontační, ve druhém naše práce nachází více pochopení i na druhé straně. Záležet bude samozřejmě na výsledcích voleb a na tom, jestli dokážeme najít společnou řeč se stranami, které uspějí. Ale rádi bychom už pracovali v koalici.
Čestmír Vančura
Takový cíl jste měli před čtyřmi lety, ale nepodařilo se to. Proč by to mělo vyjít letos?
I od některých členů koalice slýcháme, že by byli rádi, kdybychom jim se správou města pomohli, i když to veřejně nedeklarují. Volební období, které je před námi, bude složitější než to, co právě končí. Především vlivem geopolitické situace a vývoje ekonomiky v Evropské unii. A ve městě nás čekají velké projekty. Domníváme se, že v oblasti financí, investic či plánování máme hodně zkušeností, které můžeme uplatnit.
Pakliže byste byli opět v opozici, neskončil byste v zastupitelstvu?
Pokud by to tak bylo, bude to na stole. Ale jsem klidný, moji kolegové v zastupitelstvu jsou kvalitní. Moje a naše práce by nebyla zahozena a šlo by to i beze mě.
Ze všech tří opozičních stran vystupujete v zastupitelstvu vůči koalici v čele s ANO nejmírněji. Proč? Není to vlastně strategie, jak se dostat do koalice?
Nemyslím si to. Zdaleka nejvíce připomínek a protinávrhů jde od nás. Zároveň ale platí, že budoucnost v řízení města by neměla být v konfrontaci, ale v argumentaci a následné shodě na důležitých věcech. Slýcháváme, že volby nevyhrajeme, protože nejsme dostatečně arogantní, ostří, že nevyužíváme příležitosti, když máme nabito... Ale my nechceme jít touto cestou. Nemáme energie, času ani peněz na rozdávání. Je třeba dělat dobré věci, nejlépe na první pokus. A koncentrovat k tomu všechen náš potenciál.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Nemůže váš přístup znamenat, že koalice pracuje dobře?
Určitě se tam promítá, že pro některé její věci nacházíme porozumění. Koalice naopak na některé naše návrhy reaguje správně, například ve finančním plánování či oblasti právních stanovisek. Takže pokud se věci mění k lepšímu, je to lepší výsledek, než když na zastupitelstvu sršíme hněvem a nakonec je koalice zaťatá a není z toho nic.
Jak tedy pracuje koalice?
Reprezentují ji lidé, kteří jsou v radě. O většině členech rady nemáme velké povědomí, nevidíme jejich výsledky práce ani vystupování na zastupitelstvu. Působí to tak, že někdo pracuje víc a někdo ne, nebo málo.
Jaký je největší nedostatek koalice?
To, že ztrácíme čas. Dávno víme, jaké jsou trendy, zejména demografické. Všechna města kromě Prahy a Brna bojují o občana. Všechna mluví a některá už reagují a staví dostupné bydlení, řeší to aktivně. Ve Zlíně se ale poslední větší městská výstavba odehrála v roce 2018.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
V programu slibujete, že do roku 2030 nabídnete 150 nových nájemních bytů. Jak toho chcete docílit?
Pokud jde o výstavbu, souvisí to se změnami územního plánu. Musejí pro to být připraveny vhodné lokality. Máme nějaké tipy, ale pokud nesedíme na radnici a nemáme přístup ke všem informacím, nemůžu být konkrétní. Město má také dost svých bytů, asi kolem 1 900. Když se některé z nich vybydlí, tak jsou prázdné, protože se čeká, až se nastřádají peníze na jejich opravu. To bychom chtěli změnit. Tady se vyplatí půjčit si peníze, aby se byt opravil dříve a lidé v něm mohli bydlet. Jde o desítky prázdných bytů.
V programu píšete i o tom, že v případě velkých investic by byl investorovi na magistrátu k dispozici jeden průvodce. Jak by to mohlo vypadat?
Pokud chceme, aby se ve Zlíně investovalo, tak by to měla radnice udělat investorům jednodušší. I s ohledem k objemu investic, které nás čekají, budeme také chtít, aby bylo investiční oddělení silnější. Pokud by pak přišel větší investor, tak by se měl potkat s jeho vedoucím a probrat s ním záměr. Kdyby byl dobrý, určil by mu člověka pro další agendu. Nic by za investora nevyřizoval, informoval by ho, jak nejlépe dosáhnout výsledku.
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Slibujete do dvou let AI asistenta, který by mohl lidem na radnici radit například s vyřizováním parkovací karty a na úřadě zastat některé administrativní činnosti, mezi jinými třídit podání a připravovat podklady...
Jsou oblasti, kde je efektivita umělé inteligence vysoká. Zejména pak tam, kde se pracuje s velkým objemem informací a dat. Když si dokážete připravit asistenta tak, aby vám třídil materiál do podoby, kterou chcete, vyhledával a optimalizoval řešení, je to velká pomoc. Mně například hlídá e-maily a každý den mi navrhuje, co mám řešit a v jakém pořadí. Toto je už dnes rutina, ale musíme jít dál. Anebo nemusíme, ale nikdo na nás nečeká. Zlín nevyrostl na přešlapování.
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
Co by dělali lidé, kteří by na radnici přišli o náplň své činnosti? Kolik by jich mohlo být?
Jistě se to dotkne desítek lidí. Nepůjde ale o to, že by přišli o práci – naopak se jim uvolní ruce od rutiny a budou se moci věnovat důležitější činnosti, kterou AI dělat nechceme. Je zřejmé, že správně využitý nástroj prokazatelně zvyšuje efektivitu práce. Mít ho v praxi je konkurenční výhoda.
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Prosazujete také, aby se začalo platit na parkovištích zoologické zahrady v Lešné. Proč?
Znáte jinou veřejnou organizaci, která má parkování zadarmo? Asi ne a my také ne. Je v tom asymetrie. Asi jen patnáct procent návštěvníků zoo je ze Zlína a z toho minimálně pět procent z nich ještě přijede trolejbusem. Parkoviště je tak zejména pro lidi, kteří nejsou odsud, ale vstupenka stojí všechny stejně. Nevidíme důvod, proč by to tak mělo být. Když lidé zaplatí třeba 100 či 120 korun za den, tak je to podle nás neodradí. Příjmy mohou významně pomoci financovat zoo, nebo se vrátit do rozpočtu města do kapitoly parkování.